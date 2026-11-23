En la isla de Formentera, en Baleares, un proyecto de vivienda pública demostró que algunos materiales que habitualmente se consideran residuos pueden tener una segunda vida. Allí se construyeron 14 casas utilizando hojas secas de posidonia oceánica, una planta marina que se acumula de forma natural en las playas, como aislante térmico en los techos.
La iniciativa, llamada Life Reusing Posidonia, fue impulsada por el Instituto Balear de la Vivienda (IBAVI) y contó con financiación del programa europeo LIFE+. Su objetivo era comprobar si era posible construir hogares confortables y eficientes utilizando materiales del entorno, recuperados o reutilizados.
Una planta marina que se convirtió en aislante para las viviendas
El edificio se levantó en Sant Ferran de ses Roques. La posidonia oceánica no es un alga, sino una planta que forma extensas praderas submarinas en el Mediterráneo. Sus hojas muertas llegan a las playas y se acumulan en la arena, donde cumplen una función ecológica importante, ayudan a proteger la costa frente a la erosión y contribuyen al equilibrio de los ecosistemas litorales.
Por eso, el proyecto de construcción no planteó retirar estas acumulaciones sin control. La utilización del material para estas casas debía limitarse a los excedentes disponibles y realizarse con las autorizaciones y precauciones ambientales correspondientes. Una vez recogidas, las hojas se extendieron para secarlas al sol y después se compactaron manualmente.
Menos emisiones, menos consumo y más trabajo local
El aislamiento se colocó en la cubierta en una capa de 16 centímetros de espesor. Una de sus ventajas es que no necesita tratamientos químicos, la sal marina que permanece en las hojas actúa como conservante natural. Pero la posidonia no fue el único material recuperado.
El edificio también incorporó madera y carpinterías reutilizadas, corcho, algodón reciclado, piedra local, cal y otros productos seleccionados por su menor impacto ambiental. Además, las viviendas se diseñaron para aprovechar la ventilación cruzada y las brisas marinas, reduciendo la necesidad de recurrir a sistemas mecánicos de refrigeración.
Los resultados del proyecto mostraron que esta forma de construir podía reducir considerablemente el impacto ambiental de un edificio. El modelo permitió disminuir alrededor de un 60% las emisiones asociadas a la construcción, reducir un 75% el consumo de energía durante la vida útil de las viviendas y ahorrar un 60% de agua.
Las mediciones también confirmaron que el aislamiento y el diseño ayudaban a mantener condiciones interiores confortables, la temperatura media registrada fue de 21 grados durante el invierno y 26 durante el verano.
La propuesta tuvo, además, una dimensión económica y social. El coste adicional del prototipo se situó en torno al 5% respecto a una promoción convencional del IBAVI, mientras que el desarrollo de los trabajos generó 41 empleos locales. Parte de la inversión se destinó a mano de obra de la isla para preparar los materiales y recuperar técnicas tradicionales.
En pocas palabras
- Viviendas sostenibles: Se construyeron 14 casas en Baleares utilizando hojas de posidonia oceánica como aislante.
- Materiales reutilizados: El proyecto incluyó madera, carpinterías, corcho y algodón reciclado para minimizar el impacto ambiental.
- Resultados medibles: Se redujeron emisiones en un 60%, consumo de energía en un 75% y ahorro de agua en un 60%.