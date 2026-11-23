Por eso, el proyecto de construcción no planteó retirar estas acumulaciones sin control. La utilización del material para estas casas debía limitarse a los excedentes disponibles y realizarse con las autorizaciones y precauciones ambientales correspondientes. Una vez recogidas, las hojas se extendieron para secarlas al sol y después se compactaron manualmente.

Menos emisiones, menos consumo y más trabajo local

El aislamiento se colocó en la cubierta en una capa de 16 centímetros de espesor. Una de sus ventajas es que no necesita tratamientos químicos, la sal marina que permanece en las hojas actúa como conservante natural. Pero la posidonia no fue el único material recuperado.

El edificio también incorporó madera y carpinterías reutilizadas, corcho, algodón reciclado, piedra local, cal y otros productos seleccionados por su menor impacto ambiental. Además, las viviendas se diseñaron para aprovechar la ventilación cruzada y las brisas marinas, reduciendo la necesidad de recurrir a sistemas mecánicos de refrigeración.

Los resultados del proyecto mostraron que esta forma de construir podía reducir considerablemente el impacto ambiental de un edificio. El modelo permitió disminuir alrededor de un 60% las emisiones asociadas a la construcción, reducir un 75% el consumo de energía durante la vida útil de las viviendas y ahorrar un 60% de agua.

Las mediciones también confirmaron que el aislamiento y el diseño ayudaban a mantener condiciones interiores confortables, la temperatura media registrada fue de 21 grados durante el invierno y 26 durante el verano.

La propuesta tuvo, además, una dimensión económica y social. El coste adicional del prototipo se situó en torno al 5% respecto a una promoción convencional del IBAVI, mientras que el desarrollo de los trabajos generó 41 empleos locales. Parte de la inversión se destinó a mano de obra de la isla para preparar los materiales y recuperar técnicas tradicionales.