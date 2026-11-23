“Para mí estaba cagado, le bajó todo el cagazo, ja. Él lo dijo: después de dar tantas vueltas se terminó mareando”, soltó entre risas Di María.

Más allá de la chicana por el cuadro de deshidratación que afectó al mediocampista bajo los más de 35 grados y la intensa humedad de Colombia, Fideo llevó tranquilidad y destacó la felicidad por el presente de su amigo.

“Le mandé un mensaje. Estaba muy contento por él. Cuando uno tiene amigos de toda la vida que logran cosas, que logran sueños, es algo muy lindo. Me pone muy feliz”, aseguró.

Para finalizar, dejando en claro lo verdaderamente importante sobre la salud de Paredes, Di María sentenció: “Nos reímos un poco, pero lo importante es que estaba bien, que pudo disfrutar con sus compañeros y eso es lo más lindo”.