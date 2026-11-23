Huracán Las Heras culminó su participación en el Torneo Federal A, pero sigue en pleno crecimiento bajo la conducción deñ presidente Cristian Chandías, quien asumió hace 8 meses.
Huracán Las Heras cumplirá el sueño de inaugurar el sistema de iluminación de su estadio
Huracán Las Heras estrenará sus luminarias del estadio General San Martín el próximo 23 de diciembre con la disputa de un partido amistoso
El club de calle Olascoaga ha realizado varios obras y ahora concretará el estreno del sistema de iluminación del estadio General San Martín. Será el próximo 23 de diciembre, a las 20, con un partido amistoso del que participarán ex jugadores del club y habrá varias sorpresas, mientras se trabaja en la preparación de la próxima temporada, incluida la inminente contratación del DT Alejandro Abaurre.
La invitación para los hinchas de Huracán Las Heras
En sus canales de comunicación Huracán Las Heras comunicó: "Se viene una noche histórica para el Globo. Un sueño que se hace realidad, una historia que merece ser homenajeada y una noche que queremos vivir junto a toda nuestra familia. Se viene la inauguración de nuestro nuevo sistema de iluminación y un partido homenaje muy especial. Las entradas ya están a la venta a través de Global Fan, el 23-12- 2026 a las 20 en el General San Martín !Queremos que seas parte de esta historia!".
Las entradas los hinchas de Huracán Las Heras, se pueden comprar por irtermedio de Global Fan a un valor de $15.000 a modo de colaboración.
La palabra de Cristian Chandías, presidente de Huracán Las Heras
"Estamos muy orgullosos de estrenar el sistema de iluminación. Ya hemos hechos los palcos y todo es mérito de la gente que se convocó. Huracán Las Heras es grande por su gente, vamos a poder estrenar estas cuatro torres de iluminación el 23 de diciembre con un partido homenaje y la idea es festejar el aniversario número 87 recibiendo el 24 en nuestro estadio", dijo el presidente Cristian Chandías.
En pocas palabras
- Inauguración histórica: Huracán Las Heras estrenará su sistema de iluminación el 23 de diciembre.
- Evento especial: Se realizará un partido homenaje y habrá sorpresas en el estadio General San Martín.
- Venta de entradas: La colaboración es de $15.000 y se adquiere a través de https://hlh.accessfan.ar/eventos/iluminemos-el-globo-23-dec-2026.