El club de calle Olascoaga ha realizado varios obras y ahora concretará el estreno del sistema de iluminación del estadio General San Martín. Será el próximo 23 de diciembre, a las 20, con un partido amistoso del que participarán ex jugadores del club y habrá varias sorpresas, mientras se trabaja en la preparación de la próxima temporada, incluida la inminente contratación del DT Alejandro Abaurre.

La invitación para los hinchas de Huracán Las Heras

En sus canales de comunicación Huracán Las Heras comunicó: "Se viene una noche histórica para el Globo. Un sueño que se hace realidad, una historia que merece ser homenajeada y una noche que queremos vivir junto a toda nuestra familia. Se viene la inauguración de nuestro nuevo sistema de iluminación y un partido homenaje muy especial. Las entradas ya están a la venta a través de Global Fan, el 23-12- 2026 a las 20 en el General San Martín !Queremos que seas parte de esta historia!".