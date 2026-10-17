Huracán Las Heras le ganó a Juventud Antoniana, pero quedó eliminado de la Reválida del Federal A

El dueño de casa, que tenía la obligación de anotar tres goles en la revancha, no pudo frente al equipo salteño que marcó la diferencia en el partido de ida.

El equipo dirigido por Aldo Bolado dejó todo en los noventa minutos pero no fue suficiente y quedó eliminado.

Ahora el equipo lasherino deberá pensar en el próximo Torneo Federal A del año que viene.

La Síntesis

Huracán Las Heras: Franco Agüero; Matías Dieli, Guillermo Cóceres, Rodrigo Arciero y Enzo Montenegro; Santiago Úbeda, Nicolás Sandoval y Emiliano Bogado; Eduardo Leiva, Fernando Cortés y Lucas López. DT: Aldo Bolado.

Juventud Antoniana de Salta: Facundo Abraham; Nahuel Gómez, Isaac Monti, Santiago López y Ignacio Zanabria; Jhon Palacios, Joaquín Iturriera, Matías Vicedo, Tomás Assennato; Pedro Muné, Tadeo Marchiori. DT: Sergio Maza.

Goles: PT: 44’ Bogado.

Cambios: PT: 30’ Marcos Sosa por Sandoval (HLH), 13' Agustín Blanco y Máximo Rodríguez por Leiva y Cortés (HLH),14’ Facundo Mateo y Agustín Costilla por Palacios y Assennato (JA), 16’ Facundo Fernández por Sanabria (JA), 28’ Juan Alvacete y Claudio Ulloa por Arciero y Montenegro (HLH), 30’ Gabriel Taborda y Pablo Palacios Alvarenga por Vicedo y Muné (JA).

Estadio: Huracán Las Heras.

Árbitro: Franco Morón.