Huracán Las Heras y FADEP buscarán el pasaje a la siguiente ronda de la Reválida del Torneo Federal A

El Globo en el partido de ida, perdió por 3 a 0, en Salta, y tendrá que marcar tres goles, cuenta con ventaja deportiva, si el resultado global termina empatado avanzará a octavos de final.

Franco Agüero, es el arquero y referente de Huracán Las Heras. Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

Franco Agüero; Matías Dieli, Guillermo Cóceres, Rodrigo Arciero Enzo Montenegro y Juan Aguilar; Santiago Úbeda, Nicolás Sandoval y Emiliano Bogado; Eduaro Leiva, Fernando Cortés y Lucas López, sería el probable equipo que pondría Aldo Bolado para enfrentar a los salteños.

FADEP se presenta en Río Cuarto ante Atenas

FADEP, desde las 19.30 jugará ante Atenas de Río Cuarto, como visitante, bajo el arbitraje de Lautaro Castañola. En el partido de ida con el estreno del entrenador Marcelo Perugini, ganó 2 a 0, en Russell. Matías Persia, con un doblete, le dio la victoria al conjunto mendocino.

Cristian Aracena; Nicolás Alí, Nahuel Irribarren, Brayam Sosa, Federico Pérez; Julián Pérez, Lucas Ramírez, Diego Tonetto y Lautaro Taboada, Leandro Soria, Matías Persia, serían los once del equipo conducido por Marcelo Perugini.

Fundación Amigos por el Deporte buscará hacer valer los dos goles, en un partido donde tiene desventaja deportiva. Si el resultado global termina empatado avanzará Atenas de Río Cuarto a octavos de final.