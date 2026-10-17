Huracán Las Heras y FADEP buscarán el pasaje a la siguiente ronda de la Reválida del Torneo Federal A

Huracán Las Heras y FADEP, dos de los tres representantes mendocinos en el Torneo Federal A, jugarán este sábado las series de los partidos de vuelta de los 16avos de final de los playoffs que determinarán un ascenso a la Primera Nacional.
Huracán Las Heras juega de local a las 15.30 con Juventud Antoniana y FADEP visita a las 19.30 a Atenas de Río Cuarto en las revanchas de los 16avos de final
Huracán Las Heras y FADEP, dos de los tres representantes mendocinos en el Torneo Federal A, jugarán este sábado las series de los partidos de vuelta de los 16avos de final de los playoffs que determinarán un ascenso a la Primera Nacional.
Huracán Las Heras jugará como local y FADEP lo hará como visitante, con el objetivo de avanzar a los octavos de final. Para ambos equipos será un día definiciones que buscarán seguir con vida en el Federal A.
Huracán Las Heras jugará como local ante Juventud Antoniana de Salta. El choque se jugará este sábado a las 15.30 en el estadio General San Martí, con el arbitraje de Franco Morón
El Globo en el partido de ida, perdió por 3 a 0, en Salta, y tendrá que marcar tres goles, cuenta con ventaja deportiva, si el resultado global termina empatado avanzará a octavos de final.
Franco Agüero; Matías Dieli, Guillermo Cóceres, Rodrigo Arciero Enzo Montenegro y Juan Aguilar; Santiago Úbeda, Nicolás Sandoval y Emiliano Bogado; Eduaro Leiva, Fernando Cortés y Lucas López, sería el probable equipo que pondría Aldo Bolado para enfrentar a los salteños.
FADEP, desde las 19.30 jugará ante Atenas de Río Cuarto, como visitante, bajo el arbitraje de Lautaro Castañola. En el partido de ida con el estreno del entrenador Marcelo Perugini, ganó 2 a 0, en Russell. Matías Persia, con un doblete, le dio la victoria al conjunto mendocino.
Cristian Aracena; Nicolás Alí, Nahuel Irribarren, Brayam Sosa, Federico Pérez; Julián Pérez, Lucas Ramírez, Diego Tonetto y Lautaro Taboada, Leandro Soria, Matías Persia, serían los once del equipo conducido por Marcelo Perugini.
Fundación Amigos por el Deporte buscará hacer valer los dos goles, en un partido donde tiene desventaja deportiva. Si el resultado global termina empatado avanzará Atenas de Río Cuarto a octavos de final.