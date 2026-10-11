FADEP logró un triunfazo ante Atenas de Río Cuarto en el partido de ida de los 16avos de final del Federal A

El encuentro, que contó con el arbitraje del santiagueño Martín Acosta, se pudo ver por la plataforma LPF Play.

El conjunto de Russell en la primera llegada anotó el primer tanto, por medio del goleador Matías Persia, quien aprovechó una gran asistencia de Lautaro Taboada.

FADEP logró una buena victoria sobre Atenas de Río Cuarto. Foto: Prensa FADEP

En los primeros cuarenta cinco minutos el equipo fue sólido y contundente.

En el segundo tiempo el equipo maipucino contó con la aparición nuevamente de Persia, quien marcó el segundo tanto.

FADEP en esta serie eliminatoria tiene desventaja deportiva y con estos dos goles marcó una buena diferencia.

El Albo cuenta con ventaja deportiva, por lo que se clasificará a la siguiente ronda en caso de que la serie termine empatada en puntos y goles.

FADEP logró una buena diferencia de cara al partido de vuelta. Foto: Prensa FADEP

Lo que viene para FADEP en el Federal A

En los primeros noventa minutos ganó FADEP, ahora queda la revancha, en Río Cuarto, donde el equipo mendocino buscará la clasificación a los octavos de final.

La Síntesis:

FADEP: Cristian Aracena; Nicolás Alí, Nahuel Irribarren, Brayam Sosa, Federico Pérez; Julián Pérez, Lucas Ramírez, Diego Tonetto y Lautaro Taboada, Leandro Soria, Matías Persia. DT: Marcelo Perugini.

Atenas de Río Cuarto: Franco Pérez; Isaías Guzmán, Agustín Arcando, Augusto Suárez y Valentín Duco; Matías Rosales, Ignacio Castro, Agustín Vera, Marcos Rivadero, y Facundo Quiroga; Paulo Oballes. DT: Pablo Durán.

Goles: PT: 12' Persia. ST: 15' Persia.

Cambios: ST: 13' Alejo Mainero por Vera (A), 21' Thiago Pagliaricci por Ducó (A). 25' Tiago Sati y Ezequiel Bonacorso por Taboada y Alí (F), 30' Franco Schiavoni y Nicolás Castro por Quiroga e I. Castro (A). 40' Enzo Kalinski por Taboada (F), 43' Brian Zabaleta por Irribarren (F), 44' José Méndez por Soria (F).

Expulsado: 45' Franco Pérez (A).

Estadio: FADEP.

Árbitro: Martín Acosta.