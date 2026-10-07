FADEP tiene nuevo entrenador para iniciar los 16avos de final de la Reválida del Torneo Federal A

"Me toca asumir en este momento y es un lindo desafío el que tenemos, ya que estamos en una instancia decisiva. Venimos con la ilusión de ayudar a los jugadores en todo lo bueno que vienen haciendo y trataremos de aportarles algunas cosas de mi impronta. Llego con ganas de que todo salga bien y continuemos en la competencia, por eso esperamos sacar una buena diferencia en el partido de ida en nuestra cancha", explicó en el DT a Diario UNO.

"El Federal A es una categoría difícil y un fútbol muy parejo, pero tenemos mucha confianza en poder superar al rival y seguir en la competencia", afirmó.

El debut del nuevo cuerpo técnico de FADEP

El flamante entrenador de FADEP mantendrá parte de la estructura que venía trabajando en el club ya que David Arena continuará como preparador físico y Tomás Canet seguirá desempeñándose como entrenador de arqueros.

El estreno del nuevo cuerpo técnico será este domingo 11 en la ida de los 16avos de final de la Reválida, ante Atenas de Río Cuarto. El partido se jugará en el Predio de Russell, a las 11.

En el rival de FADEP también se produjo un cambio de entrenador ya que tras quedar fuera de la Zona Campeonato ante San Martín de Formosa se desvinculó Gastón Leva y por eso Pablo Pereyra y Pablo Durán conformarán la dupla técnica para la serie ante Fadep

En caso de empate en la serie (tanto en puntos como en diferencia de gol) se clasificará Atenas porque tiene ventaja deportiva.