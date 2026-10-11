FADEP juega ante Atenas por los 16avos de final de la Reválida del Torneo Federal A

El equipo de Russell terminó cuarto en la primera fase de la Reválida con 15 puntos, con cuatro triunfos, tres empates y dos derrotas.
FADEP en esta instancia tiene desventaja deportiva
FADEP en esta serie eliminatoria tiene desventaja deportiva. El Albo cuenta con ventaja deportiva, por lo que se clasificará a la siguiente ronda en caso de que la serie termine empatada en puntos y goles.
Así llega Atenas
Atenas, el rival de FADEP, tuvo un cambio de entrenador tras quedar fuera de la Zona Campeonato ante San Martín de Formosa. Se desvinculó Gastón Leva y Pablo Durán tendrá su debut como DT.
Probables formaciones:
- FADEP: Cristian Aracena; Nicolás Alí, Tiago Satti, Nicolás Bazana, Federico Pérez; Brian Zabaleta, Diego Tonetto, Lautaro Taboada; Julián Pérez, Leandro Soria, Matías Persia. DT: Marcelo Perugini.
- Atenas de Río Cuarto: Franco Pérez; Isaías Guzmán, Agustín Arcando, Augusto Suárez y Valentín Duco; Ignacio Castro, Agustín Vera, Marcos Rivadero o Nicolás Castro, Matías Rosales y Facundo Quiroga; Alejo Mainero. DT: Pablo Durán.
- Estadio: FADEP.
- Árbitro: Martín Acosta.
- Hora: 11.