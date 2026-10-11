FADEP juega ante Atenas por los 16avos de final de la Reválida del Torneo Federal A

El equipo de Russell terminó cuarto en la primera fase de la Reválida con 15 puntos, con cuatro triunfos, tres empates y dos derrotas.

FADEP en esta instancia tiene desventaja deportiva

FADEP en esta serie eliminatoria tiene desventaja deportiva. El Albo cuenta con ventaja deportiva, por lo que se clasificará a la siguiente ronda en caso de que la serie termine empatada en puntos y goles.

Así llega Atenas

Atenas, el rival de FADEP, tuvo un cambio de entrenador tras quedar fuera de la Zona Campeonato ante San Martín de Formosa. Se desvinculó Gastón Leva y Pablo Durán tendrá su debut como DT.

Probables formaciones: