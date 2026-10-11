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FADEP juega ante Atenas por los 16avos de final de la Reválida del Torneo Federal A

Con el debut del entrenador Marcelo Perugini, FADEP jugará este domingo ante Atenas de Río Cuarto por los 16avos de final de la Reválida del Torneo Federal A

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
FADEP inicia la segunda etapa de la Reválida ante Atenas de Rio Cuarto como local.

FADEP inicia la segunda etapa de la Reválida ante Atenas de Rio Cuarto como local.

Tras la salida de Diego Pozo. FADEP confirmó la llegada del nuevo entrenador Marcelo Perugini, quien tomó la conducción del equipo que disputa el Torneo Federal A. El estreno oficial del DT será este domingo en el arranque de la segunda etapa de la Reválida, en los 16avos de final ante Atenas de Río Cuarto.

FADEP necesita ganarle a Atenas de R&iacute;o Cuarto.

FADEP necesita ganarle a Atenas de Río Cuarto.

El encuentro, que corresponde al partido de ida de la segunda fase de la Reválida por el segundo ascenso a la Primera Nacional, se jugará desde las 11, contará con el arbitraje del santiagueño Martín Acosta y transmisión de la plataforma LPF Play.

FADEP viene de igualar 0-0 ante Guillermo Brown en Puerto Madryn, por la última fecha de la Zona Reválida, donde alcanzó la clasificación a esta próxima instancia del torneo.

El equipo de Russell terminó cuarto en la primera fase de la Reválida con 15 puntos, con cuatro triunfos, tres empates y dos derrotas.

FADEP en esta instancia tiene desventaja deportiva

FADEP en esta serie eliminatoria tiene desventaja deportiva. El Albo cuenta con ventaja deportiva, por lo que se clasificará a la siguiente ronda en caso de que la serie termine empatada en puntos y goles.

Así llega Atenas

Atenas, el rival de FADEP, tuvo un cambio de entrenador tras quedar fuera de la Zona Campeonato ante San Martín de Formosa. Se desvinculó Gastón Leva y Pablo Durán tendrá su debut como DT.

Probables formaciones:

  • FADEP: Cristian Aracena; Nicolás Alí, Tiago Satti, Nicolás Bazana, Federico Pérez; Brian Zabaleta, Diego Tonetto, Lautaro Taboada; Julián Pérez, Leandro Soria, Matías Persia. DT: Marcelo Perugini.
  • Atenas de Río Cuarto: Franco Pérez; Isaías Guzmán, Agustín Arcando, Augusto Suárez y Valentín Duco; Ignacio Castro, Agustín Vera, Marcos Rivadero o Nicolás Castro, Matías Rosales y Facundo Quiroga; Alejo Mainero. DT: Pablo Durán.
  • Estadio: FADEP.
  • Árbitro: Martín Acosta.
  • Hora: 11.

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