Huracán Las Heras perdió por goleada ante Juventud Antoniana por los 16avos de final del Federal A

Huracán Las Heras perdió este viernes por 3 a 0 ante Juventud Antoniana de Salta, en el partido de ida de los 16avos de final de la Reválida del Federal A. El choque se jugó en el estadio Fray Honorato Pistoia, con el arbitraje de Mauricio Martín.
Huracán Las Heras perdió por 3 a 0 ante Juventud Antoniana, en Salta, en el partido de ida de los 16avos de final de la Fase Reválida del Federal A
Huracán Las Heras perdió este viernes por 3 a 0 ante Juventud Antoniana de Salta, en el partido de ida de los 16avos de final de la Reválida del Federal A. El choque se jugó en el estadio Fray Honorato Pistoia, con el arbitraje de Mauricio Martín.
El paraguayo Pablo Palacios Alvarenga a los 21' del primer tiempo marcó el primer gol para el Santo. En el segundo tiempo extendió el marcador con un doblete Pedro Muné, ya que a los 39' marcó de penal y a los 44' sentenció el pleito.
El Globo en este primer cruce perdió por tres tantos de diferencia y en la revancha deberá marcar tres goles para igualar el global porque tiene ventaja deportiva para pasar a octavos de final.
El conjunto de calle Olascoaga no tuvo un buen rendimiento y no pudo frente a un rival que pegó en los momentos justos y ganó el partido.
El próximo domingo 18 de octubre se jugará la revancha, en el estadio General San Martín, donde el Globo buscará el pasaje a los octavos de final de la Fase Reválida del Federal A.
La Síntesis:
Juventud Antoniana de Salta: Facundo Abraham; Nahuel Gómez, Isaac Monti, López y Ignacio Zanabria; Jhon Palacios, Joaquín Iturriera, Martín Esparza, Genaro Bracamonte, Tadeo Marchiori y Pablo Palacios Alvarenga. DT: Sergio Maza.
Huracán Las Heras: Franco Agüero; Guillermo Cóceres, Rodrigo Arciero Enzo Montenegro y Juan Aguilar; Santiago Úbeda, Albano Alesandrini, Nicolás Sandoval y Emiliano Bogado; Fernando Cortés y Joel Lucero. DT: Aldo Bolado.
Goles: PT: 21' Alvarenga. ST: 39' y 44' Pedro Muné, el primero de penal.
Cambios: ST: 12' Facundo Fernández y Pedro Muné por Sanabria y Bracamonte (JA).
Estadio: Juventud Antoniana.
Árbitro: Mauricio Martín.