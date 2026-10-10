Huracán Las Heras perdió por goleada ante Juventud Antoniana por los 16avos de final del Federal A

El conjunto de calle Olascoaga no tuvo un buen rendimiento y no pudo frente a un rival que pegó en los momentos justos y ganó el partido.

Lo que viene para Huracán Las Heras

El próximo domingo 18 de octubre se jugará la revancha, en el estadio General San Martín, donde el Globo buscará el pasaje a los octavos de final de la Fase Reválida del Federal A.

La Síntesis:

Juventud Antoniana de Salta: Facundo Abraham; Nahuel Gómez, Isaac Monti, López y Ignacio Zanabria; Jhon Palacios, Joaquín Iturriera, Martín Esparza, Genaro Bracamonte, Tadeo Marchiori y Pablo Palacios Alvarenga. DT: Sergio Maza.

Huracán Las Heras: Franco Agüero; Guillermo Cóceres, Rodrigo Arciero Enzo Montenegro y Juan Aguilar; Santiago Úbeda, Albano Alesandrini, Nicolás Sandoval y Emiliano Bogado; Fernando Cortés y Joel Lucero. DT: Aldo Bolado.

Goles: PT: 21' Alvarenga. ST: 39' y 44' Pedro Muné, el primero de penal.

Cambios: ST: 12' Facundo Fernández y Pedro Muné por Sanabria y Bracamonte (JA).

Estadio: Juventud Antoniana.

Árbitro: Mauricio Martín.