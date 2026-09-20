Huracán Las Heras cerró la fase Campeonato del Torneo Federal A con una victoria

El partido se disputó en el estadio General San Martín bajo el arbitraje de Fernando Marcos y Emiliano Bogado, a los 31' de la primera etapa, marcó el gol de la victoria del Globo.

La fase Campeonato del Torneo Federal A no fue buena para Huracán Las Heras.

Pese al triunfo, Huracán Las Heras ya no tenía chances de jugar los playoffs y deberá jugar la siguiente instancia de la fase Reválida, de todas maneras se despidió con un triunfo en su cancha y ante su gente.