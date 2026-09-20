Inicio Ovación Fútbol Huracán Las Heras
Torneo Federal A

Huracán Las Heras cerró la fase Campeonato del Torneo Federal A con una victoria

Huracán Las Heras cerró la fase Campeonato del Torneo Federal A con un triunfo como local ante Atenas de Río Cuarto

Por UNO
El Globo cerró una etapa con una alegría.

El Globo cerró una etapa con una alegría.

Huracán Las Heras cerró la fase Campeonato del Torneo Federal A con un triunfo como local ante Atenas de Río Cuarto por la 9na y última fecha.

El partido se disputó en el estadio General San Martín bajo el arbitraje de Fernando Marcos y Emiliano Bogado, a los 31' de la primera etapa, marcó el gol de la victoria del Globo.

La fase Campeonato del Torneo Federal A no fue buena para Huracán Las Heras.

La fase Campeonato del Torneo Federal A no fue buena para Huracán Las Heras.

Pese al triunfo, Huracán Las Heras ya no tenía chances de jugar los playoffs y deberá jugar la siguiente instancia de la fase Reválida, de todas maneras se despidió con un triunfo en su cancha y ante su gente.

El Globo terminó último con 7 unidades y un balance negativo de sólo dos triunfos, un empate y 5 derrotas, y ahora afrontará la siguiente etapa del Federal A en la Reválida.

Huracán Las Heras formó con Franco Agüero; Guillermo Cóceres, Rodrigo Arciero, Albano Alesandrini y Enzo Montenegro; Santiago Úbeda, Nicolás Sandoval y Emiliano Bogado; Fernando Cortés, Joel Lucero y Eduardo Leiva. Luego ingresaron Matías Dieli y Alexis Bonet por Leiva y Arciero y finalmente Claudio Ulloa por Cortés.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas