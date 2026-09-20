Huracán Las Heras cerró la fase Campeonato del Torneo Federal A con una victoria

Huracán Las Heras cerró la fase Campeonato del Torneo Federal A con un triunfo como local ante Atenas de Río Cuarto por la 9na y última fecha.
Huracán Las Heras cerró la fase Campeonato del Torneo Federal A con un triunfo como local ante Atenas de Río Cuarto
Huracán Las Heras cerró la fase Campeonato del Torneo Federal A con un triunfo como local ante Atenas de Río Cuarto por la 9na y última fecha.
El partido se disputó en el estadio General San Martín bajo el arbitraje de Fernando Marcos y Emiliano Bogado, a los 31' de la primera etapa, marcó el gol de la victoria del Globo.
Pese al triunfo, Huracán Las Heras ya no tenía chances de jugar los playoffs y deberá jugar la siguiente instancia de la fase Reválida, de todas maneras se despidió con un triunfo en su cancha y ante su gente.
El Globo terminó último con 7 unidades y un balance negativo de sólo dos triunfos, un empate y 5 derrotas, y ahora afrontará la siguiente etapa del Federal A en la Reválida.
Huracán Las Heras formó con Franco Agüero; Guillermo Cóceres, Rodrigo Arciero, Albano Alesandrini y Enzo Montenegro; Santiago Úbeda, Nicolás Sandoval y Emiliano Bogado; Fernando Cortés, Joel Lucero y Eduardo Leiva. Luego ingresaron Matías Dieli y Alexis Bonet por Leiva y Arciero y finalmente Claudio Ulloa por Cortés.