Tiene 8 capítulos, pertenece a una saga de crímenes brutales y acaba de llegar a Netflix

Con su llegada a Netflix, Monstruo: La historia de Lizzie Borden se suma a las opciones de series y películas de época basadas en crímenes reales. La nueva temporada mantiene el tono oscuro de la franquicia y apuesta por el terror psicológico para explorar uno de los casos que todavía genera interés.

Netflix: de qué trata Monstruo: La historia de Lizzie Borden

La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie Monstruo: La historia de Lizzie Borden versa: "En una casa victoriana construida sobre la vergüenza y el control, una joven y su mucama se embarcan en un sanguinario acto de rebelión. Una nueva entrega de 'Monstruo'".

Atrapada en un hogar victoriano marcado por la crueldad, Lizzie Borden mata brutalmente a sus padres a hachazos y conmociona a todo el país.

Netflix: tráiler de Monstruo: La historia de Lizzie Borden

Reparto de Monstruo: La historia de Lizzie Borden

Ella Beatty como Lizzie Borden

Vicky Krieps como Bridget Sullivan

Sarah Paulson como Aileen Wuornos

Charlie Hunnam como Andrew Borden

Rebecca Hall como Abby Borden

Billie Lourd como Emma Borden

Jessica Barden como Nance O'Neil

Dónde ver la serie Monstruo: La historia de Lizzie Borden