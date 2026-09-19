Netflix estrenó este 17 de septiembre de 2026 la temporada de Monstruo: La historia de Lizzie Borden, una producción de drama de época y crímenes que suma 8 episodios. Creada por Ryan Murphy e Ian Brennan, la serie se adentra en uno de los casos criminales más conocidos del siglo XIX y combina elementos de drama policial con terror psicológico.
Tiene 8 capítulos, pertenece a una saga de crímenes brutales y acaba de llegar a Netflix
Netflix suma a su catálogo 'Monstruo: La historia de Lizzie Borden', una producción que revive uno de los casos criminales más conocidos del siglo XIX
Esta nueva entrega continúa la antología Monstruo, que anteriormente presentó Dahmer: La historia de Jeffrey Dahmer, Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menendez y Monstruo: La historia de Ed Gein. Cada temporada aborda un caso criminal diferente y reconstruye la historia de sus protagonistas.
La cuarta temporada se centra en Lizzie Borden, quien fue juzgada y absuelta por los asesinatos de su padre y su madrastra en 1892. La serie recrea el caso desde una mirada dramática y psicológica, con Ella Beatty en el papel principal y un elenco que incluye a Rebecca Hall, Vicky Krieps y Charlie Hunnam.
Con su llegada a Netflix, Monstruo: La historia de Lizzie Borden se suma a las opciones de series y películas de época basadas en crímenes reales. La nueva temporada mantiene el tono oscuro de la franquicia y apuesta por el terror psicológico para explorar uno de los casos que todavía genera interés.
Netflix: de qué trata Monstruo: La historia de Lizzie Borden
La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie Monstruo: La historia de Lizzie Borden versa: "En una casa victoriana construida sobre la vergüenza y el control, una joven y su mucama se embarcan en un sanguinario acto de rebelión. Una nueva entrega de 'Monstruo'".
Atrapada en un hogar victoriano marcado por la crueldad, Lizzie Borden mata brutalmente a sus padres a hachazos y conmociona a todo el país.
Netflix: tráiler de Monstruo: La historia de Lizzie Borden
Reparto de Monstruo: La historia de Lizzie Borden
- Ella Beatty como Lizzie Borden
- Vicky Krieps como Bridget Sullivan
- Sarah Paulson como Aileen Wuornos
- Charlie Hunnam como Andrew Borden
- Rebecca Hall como Abby Borden
- Billie Lourd como Emma Borden
- Jessica Barden como Nance O'Neil
Dónde ver la serie Monstruo: La historia de Lizzie Borden
- Latinoamérica: la serie Monstruo: La historia de Lizzie Borden se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Monstruo: La historia de Lizzie Borden se puede ver en Netflix.
- España: la serie Monstruo: La historia de Lizzie Borden se puede ver en Netflix.
En pocas palabras
- Netflix estrena: "Monstruo: La historia de Lizzie Borden", serie de drama de época y crímenes con 8 episodios.
- La trama: Reconstruye el conocido caso de Lizzie Borden, juzgada y absuelta por los asesinatos de sus padres en 1892.
- Género y disponibilidad: Combina drama policial y terror psicológico, disponible en Netflix.