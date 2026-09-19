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Tiene 8 capítulos, pertenece a una saga de crímenes brutales y acaba de llegar a Netflix

Netflix suma a su catálogo 'Monstruo: La historia de Lizzie Borden', una producción que revive uno de los casos criminales más conocidos del siglo XIX

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
Ella Beatty es la protagonista de esta serie de Netflix.

Ella Beatty es la protagonista de esta serie de Netflix.

Netflix estrenó este 17 de septiembre de 2026 la temporada de Monstruo: La historia de Lizzie Borden, una producción de drama de época y crímenes que suma 8 episodios. Creada por Ryan Murphy e Ian Brennan, la serie se adentra en uno de los casos criminales más conocidos del siglo XIX y combina elementos de drama policial con terror psicológico.

Esta nueva entrega continúa la antología Monstruo, que anteriormente presentó Dahmer: La historia de Jeffrey Dahmer, Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menendez y Monstruo: La historia de Ed Gein. Cada temporada aborda un caso criminal diferente y reconstruye la historia de sus protagonistas.

La cuarta temporada se centra en Lizzie Borden, quien fue juzgada y absuelta por los asesinatos de su padre y su madrastra en 1892. La serie recrea el caso desde una mirada dramática y psicológica, con Ella Beatty en el papel principal y un elenco que incluye a Rebecca Hall, Vicky Krieps y Charlie Hunnam.

Con su llegada a Netflix, Monstruo: La historia de Lizzie Borden se suma a las opciones de series y películas de época basadas en crímenes reales. La nueva temporada mantiene el tono oscuro de la franquicia y apuesta por el terror psicológico para explorar uno de los casos que todavía genera interés.

Netflix: de qué trata Monstruo: La historia de Lizzie Borden

La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie Monstruo: La historia de Lizzie Borden versa: "En una casa victoriana construida sobre la vergüenza y el control, una joven y su mucama se embarcan en un sanguinario acto de rebelión. Una nueva entrega de 'Monstruo'".

Atrapada en un hogar victoriano marcado por la crueldad, Lizzie Borden mata brutalmente a sus padres a hachazos y conmociona a todo el país.

Netflix: tráiler de Monstruo: La historia de Lizzie Borden

Reparto de Monstruo: La historia de Lizzie Borden

  • Ella Beatty como Lizzie Borden
  • Vicky Krieps como Bridget Sullivan
  • Sarah Paulson como Aileen Wuornos
  • Charlie Hunnam como Andrew Borden
  • Rebecca Hall como Abby Borden
  • Billie Lourd como Emma Borden
  • Jessica Barden como Nance O'Neil

Dónde ver la serie Monstruo: La historia de Lizzie Borden

  • Latinoamérica: la serie Monstruo: La historia de Lizzie Borden se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la serie Monstruo: La historia de Lizzie Borden se puede ver en Netflix.
  • España: la serie Monstruo: La historia de Lizzie Borden se puede ver en Netflix.

En pocas palabras

  • Netflix estrena: "Monstruo: La historia de Lizzie Borden", serie de drama de época y crímenes con 8 episodios.
  • La trama: Reconstruye el conocido caso de Lizzie Borden, juzgada y absuelta por los asesinatos de sus padres en 1892.
  • Género y disponibilidad: Combina drama policial y terror psicológico, disponible en Netflix.
Resumen generado por Thinkindot AI

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