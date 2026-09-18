El vínculo entre la historia del rock nacional argentino y el cine clásico europeo puede sorprendernos de múltiples maneras. Uno de los hallazgos más sorprendentes relaciona al cantante Luca Prodan con el director de cine Federico Fellini.
En qué película de Federico Fellini aparece Luca Prodan
El líder de Sumo, Luca Prodan, tuvo una aparición fugaz en una de las obras maestras de Federico Fellini, antes de revolucionar el rock nacional
¿En qué película de Fellini aparece Luca Prodan?
El líder de Sumo aparece en una escena de "Roma", estrenada en 1972, una de las películas más emblemáticas de Fellini. Durante su juventud en Europa, antes de radicarse en la Argentina y revolucionar la música local, Luca vivió en Italia inmerso en la movida contracultural de la época.
En la película "Roma", Prodan hace un cameo espontáneo durante una secuencia filmada en la célebre Piazza di Spagna. En dicha escena, se observa a un joven de estética hippie tocando un flautín (o flauta dulce) junto a un grupo de amigos sentados en las emblemáticas escaleras romanas.
A pesar de que esta producción se estrenó en 1972, el dato permaneció prácticamente en el olvido para el gran público hasta que Andrea Prodan, hermano del artista, lo confirmó públicamente tras recibir un fragmento del video enviado por el seguidor e investigador Javier Perone.
Andrea Prodan reveló en distintas entrevistas que Fellini y Luca solían cruzarse en las noches romanas, ya que el director acostumbraba a recorrer la ciudad en busca de personajes auténticos y rostros particulares para integrar como extras en sus rodajes. En la escena, Luca luce el look melenudo y descontracturado que caracterizó su etapa juvenil a comienzos de los años 70.
Este fugaz paso por la pantalla grande forma parte del nutrido bagaje cultural que Luca Prodan traería años más tarde a la Argentina para fundar Sumo y transformar para siempre el rock en español.
Lamentablemente, la película "Roma" de Fellini no está disponible en las plataformas de streaming convencionales como Prime Video o Netflix, pero sí se puede ver en Mubi, un sitio web que reúne cine independiente y de alta calidad.
En pocas palabras
- Luca Prodan: el cantante de Sumo aparece en la película "Roma" de Federico Fellini.
- Cameo: el músico aparece en una escena de la Piazza di Spagna tocando una flauta dulce.
- Descubrimiento: el dato fue confirmado por su hermano, Andrea Prodan, años después del estreno del film.