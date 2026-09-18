En qué película de Federico Fellini aparece Luca Prodan

Luca Prodan tocando la flauta en "Roma" de Federico Fellini.

A pesar de que esta producción se estrenó en 1972, el dato permaneció prácticamente en el olvido para el gran público hasta que Andrea Prodan, hermano del artista, lo confirmó públicamente tras recibir un fragmento del video enviado por el seguidor e investigador Javier Perone.

Andrea Prodan reveló en distintas entrevistas que Fellini y Luca solían cruzarse en las noches romanas, ya que el director acostumbraba a recorrer la ciudad en busca de personajes auténticos y rostros particulares para integrar como extras en sus rodajes. En la escena, Luca luce el look melenudo y descontracturado que caracterizó su etapa juvenil a comienzos de los años 70.

Este fugaz paso por la pantalla grande forma parte del nutrido bagaje cultural que Luca Prodan traería años más tarde a la Argentina para fundar Sumo y transformar para siempre el rock en español.

Lamentablemente, la película "Roma" de Fellini no está disponible en las plataformas de streaming convencionales como Prime Video o Netflix, pero sí se puede ver en Mubi, un sitio web que reúne cine independiente y de alta calidad.