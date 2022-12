►TE PUEDE INTERESAR: Luca Prodan, el tano que cambió el rock argentino

Luca nació el 17 de mayo del 1953 en Roma, Italia, pero pasó parte de su juventud en Inglaterra, donde luego de dejar sus estudios se dedicó a la música. Tuvo su primera Banda llamada The New Clear Heads.

El 22 de diciembre de 1987 el artista fue encontrado muerto. Y son tantas las teorías como las anécdotas de sus amigos y allegados. Gente que pasaba por ahí, que paraba a tomar una ginebra.

La historia oficial cuenta que murió de cirrosis, pero la pregunta siempre odiosa quedó flotando, ¿murió realmente de eso o existió otra causa?

Sus últimas horas

“Al mediodía llegó un periodista de Crónica, que no sé cómo carajo se habrá enterado, supongo que alguno buchoneó”. El entonces baterista de Sumo, Alberto Superman Troglio, contó cómo fueron esas primeras horas del día en las que supieron que Luca ya no estaba más en este mundo.

Para el artista Fernando Noy, fue el dueño de la casa el encargado de “vender” la noticia. El hombre falleció tiempo después, así que nunca se supo a ciencia cierta quién llevó el dato a los medios: en una época sin Internet, ni Twitter, ni Whatsapp, es obvio que alguien llamó por teléfono al popular diario.

Sumo - Noche de Paz

Troglio reconoce que existía la necesidad de contactar a un abogado: Luca no tenía familia en Argentina, ni papeles, ni nada. “A uno de los primeros que llamamos fue a (Albino Joe) Stefanolo (conocido como el abogado del rock) y el tipo piloteó la historia. En la casa, todos esos hippies que vivían ahí se tomaron el raje y le afanaron un montón de cosas. Silvia tampoco estaba. Se habrán cagado todos hasta las patas”, recuerda Troglio.

Silvia Ceriani fue la última novia de Luca, un personaje controvertido y muy mal visto en el círculo íntimo del músico.

"Cuando llegó la policía no queríamos que investiguen nada. Cuando fuimos a la comisaría con Stefanolo el tipo dijo: ‘Sí, tomaba un poco más de esto’. El policía nos preguntó: ‘¿Pero tienen alguna razón para decir muerte sospechosa?’. Le dijimos que no. ‘Entonces, ¿para qué vienen acá?’”, recuerda Timmy MacKern, el mánager de Sumo.

El cuerpo sin vida del italiano de familia, bien que había sido criado como un príncipe, estaba a punto de ir a parar a una fosa común, pero fue Stefanolo quien consiguió el espacio en el Cementerio de Avellaneda, en el conurbano bonaerense.

Con el tiempo cambiaron de lugar sus restos dentro del mismo cementerio y hoy yacen debajo de una enorme piedra que mandaron a traer de Nono, Córdoba, un lugar amado por Luca, y donde llegó de la mano de su querido MacKern.

¿De qué murió Luca?

Dicen que Luca tomaba alcohol para tranquilizarse porque el ácido le había destrozado los nervios. Y para apagar la irrefrenable adicción a la heroína.

En el fondo, también buscaba él (equivocado) consuelo que mitigara el dolor por la muerte de su hermana Claudia (se suicidó inhalando gas después de inyectarse heroína), y por la frialdad de su padre al haberlo enviado a ese internado en el que fue tan infeliz, pese a que allí conociera a Timmy, quien se convertiría en la pieza fundamental para su desembarco en la Argentina.

Aunque la causa de la muerte que trascendió fue paro cardiorrespiratorio, el fantasma de la droga siempre rondó.

Hay quienes lo desmienten y le echan toda la culpa a la cirrosis, pero es el director de cine Rodrigo Espina quien se la jugó y dijo su verdad en Luca Prodan: juventud… “Ocultar que hubo un pico de heroína a esta altura me parece… Es cierta la teoría de que se inyectó heroína y murió por eso. Después de tanto tiempo creo que no tengo por qué ocultarlo. Es verdad. Una de las formas de cortar la heroína es con Geniol o con veneno de rata”.

Espina era muy cercano al músico y a Sumo, y fue quien en 2007 estrenó el documental Luca con impactantes testimonios, entre los que se encuentra el de Cecilia Pollack, mamá de Prodan.

“La (heroína) que él se inyectó vino con mucho veneno de rata y le explotó no sé qué cosa (…). Lo cierto es que Luca se moría de eso o de cualquier otra cosa. Su cuerpo no daba más. Yo mismo tiré lo que quedó de la heroína que se inyectó. Fui uno de los primeros que cayó a la casa. Agarré la heroína, la tiré a un baldío, me comí unas puteadas grandes de alguien… Así fue. No sé quién se la dio, hay una historia media negra con una tercera persona que está bajo secreto”, explicó, abriendo una nueva puerta a las sospechas.

Según Espina, la única que sabe ese dato oculto es Silvia Ceriani, pero está seguro de que ella jamás dirá nada.

Por su parte, Sergio Rotman (saxofonista de Los Fabulosos Cadillacs, Mimi Maura y Cienfuegos) dice que “el 90% de la gente que habla de Luca no tiene idea”, y que fueron dos amigos suyos quienes lo encontraron con la aguja clavada en el brazo.

Sumo, Obras 1986, Show Completo (audio e imagen restaurada y masterizada)

Fuck You

Sumo iba a tocar el 30 de diciembre en Cemento, pero la noche de paz llegó para Luca días antes de Navidad. Si era eso lo que buscaba.

El último tema en vivo que hizo Prodan con Sumo fue “Fuck You”, y sonó en la cancha de Los Andes, en el partido bonaerense de Lomas de Zamora.

Sumo dejó su ADN en dos de las bandas más importantes del rock argentino. Por un lado, Las Pelotas, con Alejandro Sokol (fallecido en 2009), Daffunchio y Troglio, y, por otro lado, Divididos, con Mollo y Diego Arnedo. Aunque se hayan sumado nuevos integrantes y otros se hayan ido, el gen es Sumo.