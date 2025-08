La montaña rusa emocional

El segundo acto marcó un cambio de ritmo estratégico. Tras un interludio instrumental que permitió al público tomar aire, "Obsesión" y "Diva" mostraron la faceta más sensual y poderosa de Lali. Pero fue "Morir de amor", una canción de su último álbum para la cual pidió expresamente el coro del público. Las voces del público se alzaron al unísono, y el característico "uh la la" resonó por todo el Arena Maipú, creando una atmósfera mágica que se intensificó con "33".

El tercer acto incluyó uno de los momentos más esperados de la noche. El video con elementos de "The Ring" y referencias a "Quiénes son?", generó expectativa, y cuando la canción finalmente sonó, el Arena Maipú se transformó en una fiesta masiva.

Para "KO" la artista se equipó con guantes de boxeo, un detalle teatral que desató la euforia del público. "Baum Baum" mantuvo la temperatura alta, pero fue "Cómprame un brishito" lo que provocó la primera gran ovación de pie de la noche. El público cantó cada palabra, cada grito, cada suspiro de una canción que se ha convertido en himno generacional.

Los momentos más emotivos

"Ahora", con su introducción, marcó otro punto álgido de la velada. La puesta en escena, con juegos de luces que acompañaron perfectamente los matices de la canción, demostró por qué Lali es considerada una de las mejores performers del pop argentino actual.

El cuarto acto trajo los clásicos que consolidaron su carrera. "Boomerang" abrió una seguidilla emocional donde se vivió un momento único, la gente aplaudía a Lali y ella les devolvía los aplausos, mientras el público coreaba "olé olé olé Lali".

LALI Esposito Arena Maipu Miles de fanáticos se reunieron para presenciar la vuelta de la icónica popstar argentina Nicolás Rios/ Diario UNO

La artista dedicó especialmente "Incondicional" a Mendoza, recordando que fue parte del Disciplina Tour, y se emocionó visiblemente ante la respuesta del público. Durante esta canción, miles de personas encendieron las linternas de sus celulares, creando un mar de luces que iluminó todo el estadio.

"Perdedor" continuó la seguidilla emotiva, pero fue en "Ego" donde Lali bajó al público, para quedar muy cerca de sus fanáticos en un gesto que desató la locura total.

El estallido final

Los últimos dos actos fueron una demostración de por qué Lali está en la cima del pop argentino. "Mejor que vos" desató la locura total, seguida por versiones acortadas, pero intensas de "Histeria" y "1 Amor". "Sola" generó uno de los momentos más íntimos de la noche, con el público acompañando en silencio los primeros compases antes de explotar en el estribillo.

"Motiveishon" y "Como tú" prepararon el terreno para el momento cumbre, "Soy" con introducción extendida. La canción, que habla sobre empoderamiento y autoafirmación, resonó especialmente en un público que ve en Lali no solo a una artista, sino a un símbolo de libertad y expresión.

El gran final y los momentos más íntimos

El séptimo acto fue deslumbrante. El video combinó elementos de "Plástico" y "Disciplina", preparando el terreno para los últimos tres temas del show principal. Estas canciones fueron coreadas masivamente, pero fue "Fanático" la que marcó el momento cumbre de la noche.

Antes de interpretarla, Lali se tomó un momento para conectar con su público, agradeció el esfuerzo de cada persona por pagar su entrada, saludó especialmente a los fanáticos que vinieron desde Brasil, y le cantó "feliz cumpleaños" a Loli, una niña que cumplía 12 años. "Esta es la canción fundacional del álbum", explicó, "y cada día la cantan con más ganas".

LALI ESPOSITO FANATICOS BRASIL Miles de fanáticos de todas partes de la Argentina se reunieron para festejar el show Nicolás Rios/ Diario UNO

Lali preguntó dónde estaba su abuela Luci de Mendoza de 82 años que asistió a su show luego de muchos años. La abuela estaba entre el público, llena de lágrimas por el saludo de su nieta. El momento generó una conexión intergeneracional que demostró el alcance de su música.

Cuando parecía que todo había terminado, el público mendocino no se movió. Los gritos pidiendo más fueron escuchados, y Lali regresó para el gran final. "Pendeja" desató la última explosión de alegría, pero fue "No me importa" la canción final.

En su despedida, Lali fue honesta y emotiva: "Se termina esta etapa de la gira y tengo ganas de chuparme todo el vino para festejar", confesó entre risas, mientras explicaba que "Soy" es la canción que la define y su verdadera carta de presentación.

DRAG QUENN LALI ESPOSITO SHOW En la canción "Soy" invita a subir a sus fans a bailar al escenario Nicolás Rios/ Diario UNO

"Déjenlo todo", fueron sus últimas palabras antes de abandonar el escenario, dejando a muchas personas con el corazón lleno y la certeza de haber vivido algo irrepetible.