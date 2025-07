De la mano de Lali el mendocino Ambrosio Cantú va a la conquista de otro reality show

Lali y Ambrosio Cantu en el reality show La Voz Argentina Lali festejó que Ambrosio la eligiera para sumarse a su team en el reality show La Voz Argentina.

Su talento y carisma lo llevaron a brillar en Got Talent España, donde conmovió al público europeo y se metió entre los 13 mejores artistas del certamen a fines del año pasado. Versiones sentidas de "Mamma Mía!" de Abba o "Yellow" de Coldplay lo catapultaron al corazón de los espectadores, con una impronta propia que trasciende idiomas.

En pocas palabras, me definiría como un gran soñador, como una persona que está esperando el tren.

Ambrosio no solo canta: transmite, contagia, transforma. Hoy, de regreso en Mendoza y con los pies bien firmes sobre el suelo que lo vio crecer, se anima a una nueva apuesta: La Voz Argentina. Lo hace con humildad, con garra y con una historia que conecta de inmediato con quienes creen en los sueños, en el trabajo silencioso y en el amor como combustible para seguir.

Su música nacida para los reality show

Probaba suerte en La Voz Argentina por segunda vez. En 2022 había quedado afuera y ahora lo volvió a intentar en una de las audiciones a ciegas. Los cuatro integrantes del jurado -Miranda!, Soledad, Lali y Luck Ra- no dudaron en darse vuelta y se disputaron al mendocino para tenerlo en su team.

Lali Espósito fue la coach elegida el domingo pasado para guiarlo en este tramo del camino. No fue una decisión al azar: hay química, respeto artístico y una sensibilidad compartida. Fue ella quien lo sorprendió el año pasado con un video de aliento cuando llegó a las finales del reality show español Got Talent.

A través de las redes su nombre ya es tendencia. Sus miles de seguidores celebran cada paso con entusiasmo, y su debut en el reality local no hizo más que confirmar lo que muchos ya sabían.

Ambrosio Cantú en la final de Got Talent 3.jpeg A fines del año pasado, el cantante mendocino llegó a las finales del reality show Got Talent España.

Ambrosio tiene una voz capaz de abrir puertas, pero sobre todo tiene un mensaje: el de la perseverancia, el de la empatía, el de quien quiere tocar corazones y no solo escenarios.

En esta entrevista con Diario UNO, el artista mendocino abre su mundo interior: habla de su paso por España, de lo que aprendió, de su vínculo con Lali, de su familia, de su identidad como cantante callejero, su futuro y el sueño que lo desvela desde niño: vivir de la música sin dejar nunca de ser él mismo.

Los reality show enseñan a lidiar con la presión

-¿Cuándo regresaste de España y por qué? ¿Volviste a radicarte en Mendoza o estás en Buenos Aires?

-Regresé de España hace unos cuatro meses aproximadamente y volví específicamente para coronar lo que sería La Voz Argentina. Más que nada para darme ese tiro de suerte que ya se nos había dado en España con Got Talent, ver si podíamos lograrlo de vuelta en nuestro país. Sabíamos que estaban armando el certamen, así que esa fue la razón por la cual vinimos. Ahora estamos actualmente radicados en Mendoza.

-¿Qué es lo más importante que te dejó Got Talent España como enseñanza para volver a competir en un reality?

-Pienso que la enseñanza más importante que me dejó Got Talent es esa pequeña cuota de experiencia en relación a lo que significa pararse en grandes escenarios o saber lidiar con la presión. Es una experiencia increíble que voy a llevar conmigo toda la vida, y espero que se sume ahora este segundo broche que sería La Voz Argentina.

“Con Lali compartimos estilo, energía y autenticidad”

-¿Cómo fue que decidiste presentarte en las audiciones a ciegas?

-Ya lo teníamos premeditado desde hacía un tiempo (NdR: habla en plural incorporando a sus hermanos como parte de su proyecto musical). Venir a buscar esta oportunidad era lograr incursionar un poco más en nuestro país, aprovechar lo que La Voz podía ofrecernos. Así que nos presentamos en las audiciones a ciegas y, por suerte, se triunfó.

-¿Ya tenías claro que de quedar ibas a elegir el team Lali, tras la relación que te une a ella?

-Honestamente no lo tenía claro. Es verdad que había un pequeño video que nos unía, ya que ella me había alentado en la final de Got Talent. Pero también pensaba que, si solo se daba vuelta uno, me iría con esa persona. Entre las cuatro opciones, la que más resonó conmigo y con mi corazón fue Lali.

Embed - Ambrosio Cantú - "Mamma mia" - Audiciones a ciegas - La Voz Argentina 2025

-¿Cómo es el trabajo del team con Lali al frente? ¿Qué es lo que más rescatás de ella en esta experiencia?

-Lo que más rescato de Lali es su magnetismo y su autenticidad. Su gran capacidad artística, su polivalencia, su energía. Y más que nada esa resonancia que tenemos en cuanto a estilos: ambos podríamos denominarnos como pop rock, así que estamos dentro del mismo paréntesis, por así decirlo.

No busca la fama sino cambiar la vida a las personas

-Tu debut en el reality argentino fue tendencia en redes el domingo. ¿Cómo tomás esa repercusión que generás en los usuarios y en tus seguidores?

-Súper agradecido. Me lo tomo con muchísima calma y tranquilidad, intentando que no me abrume este nuevo momento de exposición en un reality show. Es algo que venimos buscando con mis hermanos desde hace muchísimo tiempo. Esta repercusión es parte de ese proceso. Solo tengo palabras de agradecimiento.

-¿Cuál es tu estrategia para volcar esa fama en trabajo, para que la gente quiera ir a tus recitales?

-La estrategia es transmitir un mensaje. No lo hacemos por la fama o por llenar teatros, sino por cambiar la vida de las personas. Queremos decirles que los sueños se cumplen y que no están solos. Que todos estamos un poco rotos, y que a través de las canciones podemos compartir nuestras emociones. Eso es lo que nos hace humanos.

Ambrosio Cantú artista callejero mendocino 1.webp Tanto en el centro mendocino como en Valencia, España, Ambrosio Cantú fue artista callejero.

-¿Cómo continúa tu agenda de conciertos y tu participación en el programa?

-La agenda ahora está un poco desestructurada. Honestamente no sé muy bien cómo continúa. Estamos expectantes a que nos comuniquen cuándo será la próxima etapa en La Voz Argentina y las fechas en las que tendremos que viajar a Buenos Aires.

-¿Aprovechás este paréntesis para tomar las calles de nuevo y salir a tocar, honrando tu origen de artista callejero?

-Todavía no lo he hecho, pero me encantaría. Sería grandioso poder hacerlo. Pensar que uno fue a España buscando nuevos horizontes, cantando en la calle tal vez sin tantas oportunidades, y de repente se dio Got Talent. Ahora estamos en La Voz. Poder volver a cantar en la calle sería como ponerle un broche de oro a todo lo que nos está sucediendo en mi carrera musical.