Lali y Paulo Londra felicitaron al mendocino de Got Talent España que llegó a la final

Con pancartas en mano inició Ambrosio su presentación el sábado pasado, para transmitir un mensaje que conmovió al jurado, al público en el estudio y a la audiencia de Got Talent España.

"¿Alguna vez te has sentido invisible? En la calle miles de personas me oyen pero nadie me escucha. Gracias por querer escucharme", se leía en los carteles mientras un grupo de artistas transitaban el escenario convertido en una estación de tren para replicar una imagen cotidiana típica de la vida en España.

La devolución del jurado de Got Talent España

"Pura emoción, Ambrosio Cantú", resumió el conductor Santi Millán tras la interpretación que el artista mendocino hizo de "Dancing on My Own", para luego darle paso a la devolución del jurado de eta décima temporada española de Got Talent.

Antes, el artista callejero de Luján de Cuyo, Mendoza, agradeció "a los jurados, a todo Got Talent, al público presente por nunca hacerme sentir solo, por siempre acompañarme". Y definió la experiencia como "un viaje increíble; no tengo palabras más que la de agradecido para resumir todo esto".

Ambrosio Cantú con Paula Echevarría jurado de Got Talent España.jpg El artista callejero de Mendoza posa con la jueza Paula Echeverría tras su participación en Got Talent España 2024. Foto: Gentileza José Cantú

La actriz y modelo española Paula Echevarría fue la primera jueza en ponerse de pie para expresarle: "Estoy deseando que saques un disco para comprármelo, estoy deseando que hagas un concierto para ir". Y concluir en su valoración con un rotundo: "Me encantas y lo digo abiertamente, creo que eres mi favorito de esta noche".

El comediante Florentino Fernández, conocido como "Flo", y la diseñadora de modas e hija de Isabel Preysler, Tamara Falcó, marcaron la "alucinancia" de la final de Got Talent tras la actuación del mendocino Ambrosio Cantú.

Y el "malo" del jurado, Risto Mejide, expresó: "Tengo que agradecerte que hayas representado tan bien este país, que es gente esperando un tren". Pero al instante le marcó: "Creo que el inicio de tu canción ha sido dubitativo, y eso es imperdonable en una final, y más con un talento como el tuyo".

La sorpresa de Lali y Paulo Londra en la final de Got Talent España

El momento más emotivo para Ambrosio fue cuando proyectaron un video en el que apareció su numerosa familia entregándole los mejores deseos y sentimientos de orgullo por haber alcanzado esta instancia final de Got Talent España.

Desde Mendoza, uno de sus 6 hermanos le recordó que "no es importante lo que conseguís sino la persona en la que te convertís para conseguir lo que querés".

Y para su sorpresa, Máximo Lario, el director del Bella Festival de España, le hizo la invitación pública para que sea parte de la edición 2025 de este convocante festival español que se realiza en el mes de agosto.

Ambrosio Cantú con su hermano José en la previa de la final de Got Talent España.jpg Antes de subir al escenario para dar su última actuación, Ambrosio se tomó una selfie con su hermano José en los estudios de Telecinco. Foto: Gentileza José Cantú

Y después siguieron los mensajes de personalidades jóvenes de la música argentina como el trapero Paulo Londra, quien le manifestó: "Qué manera de aguantar, qué manera de pelear y qué talento tenés, hermano".

Mientras que la cantante y actriz Lali Espósitose sumó a la salutación para decirle, con mate en mano: "Saludo a todo Mendoza, a toda Argentina, a toda España, pero sobre todo un saludo a vos, capo total que llegaste a la final de Got Talent".

Tras su paso por Got Talent España, vuelve unos días a Mendoza

Visiblemente emocionado, sin poder contener las lágrimas, Ambrosio Cantú se despidió del programa: "Estoy literalmente en otro plano, siento que Got Talent no es un escenario, se transformó en un faro de esperanza para cualquier sueño de cualquier persona que alguna vez haya dudado de sí mismo".

El músico pasará las fiestas de fin de año en España, junto a su hermano José, hasta el 15 de enero, fecha en la que planean retornar a Mendoza "de visita", anticiparon ya que la idea es volver al país europeo para cumplir con los compromisos artísticos ya que tienen fechas de shows previstas.

Ambrosio Cantú en la final de Got Talent 3.jpeg Ambrosio Cantú, retratado por su hermano José minutos antes de salir a escena en la final de Got Talent España. Foto: Gentileza José Cantú

Ambrosio Cantú había revelado a Diario UNO que se siente más cómodo interpretando y componiendo temas en inglés. De allí que escogió "Dancing on My Own", de la sueca Robyn, para la final de Got Talent España.

¿Quién ganó la final de Got Talent en España?

La cantante lírica Nataliya Stepanska resultó la ganadora de esta décima temporada de Got Talent España, cuyo premio económico fue de 25.000 euros.

El programa de talentos es el más longevo del canal Telecinco en España. Esta edición 2024 inició en septiembre, más de 6000 personas buscaron su lugar en la competencia, de las cuales 300 pasaron a las audiciones y una veintena llegaron a la pantalla, entre ellas el artista callejero de Mendoza, Ambrosio Cantú.

El lujanino llevaba un año cantando en las calles de Valencia, mientras intentaba el sueño de vivir de la música. Y tras su paso por el reality, se le abren muchas oportunidades para que haga realidad su sueño.