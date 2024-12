Ambrosio Cantú es un artista callejero de Mendoza y llegó a la final de Got Talent España

Ambrosio Cantu mendocino finalista Got Talent España 2024.jpeg Las personalísimas versiones de temas populares en inglés que ofreció Ambrosio en el programa español lo llevaron a la final.

Su papá Carlos y su mamá Marcela lo impulsan a la distancia, orgullosos de su presente y de cada peldaño que conquistó el artista que viene forjando una carrera pegado a sus hermanos José María, Ramiro y Andrés. Tan pegado que en esta entrevista le cuesta hablar en singular. Para Ambrosio, ellos "junto con la calle son mis grandes maestros".

En España precisamente lo tiene a José María, quien se encarga de organizarle la agenda de trabajo, chequearle las redes y dosificarle un poco la exposición mediática que está teniendo después de haber conquistado al jurado de Got Talent y al público español con sus versiones personalísimas de temas en inglés. Sin dudas, el que más impacto tuvo fue una interpretación con arreglos corales de "Yellow" de Coldplay.

De artista callejero a competir en la final de Got Talent España

Del casting para ingresar a Got Talent España participaron unas 6.000 personas, de las cuales 300 participantes pasaron a la etapa de audiciones. Ya en las semifinales el número de artistas se redujo a 48 y actualmente en la recta final quedan 13, entre ellos el mendocino Ambrosio Cantú. El ganador se revelará el próximo sábado 14.

El jurado del programa de talentos está formado por el publicista y presentador de televisión Risto Mejide, la cantante Edurne, la actriz Paula Echevarría y el humorista Florentino Fernández.

Cantú había estudiado instrumentos desde niño. Y tomó el piano para maravillar al jurado en su debut al ofrecer una versión propia de Mamma Mía!, que le valió de tres aprobaciones contra una del juez más difícil de convencer, Risto Mejide, quien consideró que su performance en las teclas no estuvo a la altura de su "voz única". Fue un no motivante que no hizo más que empujarlo hacia adelante para hoy estar a un paso del triunfo.

Cantú aprendió también a tocar la guitarra en pandemia, tuvo su paso por un coro escolar y tomó clases con diferentes profesores y en academias donde se fue perfeccionando. Sin embargo, su talento vocal -inspirado en artistas como Ed Sheeran, Justin Bieber y Shawn Mendes- lo eleva ante cada actuación.

Ambrosio Cantu musico mendocino 6.jpg Ambrosio se define como "cantautor", compone canciones en inglés que le permiten mostrarse auténtico. Foto: Gentileza Ambrosio Cantú

Ambrosio tiene sus propias canciones, se caracteriza por componer en inglés, y ha intentado competir en La Voz Argentina antes de emprender viaje a España hace 2 años. "Ese rechazo fue una oportunidad para mejorar y seguir persiguiendo mi sueño con mayor determinación. Estar ahora en la final de Got Talent España es un logro que demuestra que la perseverancia y el trabajo duro siempre encuentran su recompensa", confiesa a Diario UNO el cantante mendocino.

Minutos antes de subir al escenario para alcanzar un lugar en las instancias finales del programa español gracias a su asombrosa interpretación de "Yellow", Ambrosio recuerda que en camarines expresó: "Llego sintiendo que, tal vez, no todo está perdido". Y vaya cuánta razón tuvo.

Su show intimista -que acompañó con un coro en vivo- ablandó el corazón de Risto Mejide, quien simplemente le hizo esta devolución: “Independientemente de lo que pase, pido a toda la audiencia que viralicen tu actuación porque Chris Martin (cantante de Coldplay) tiene que ver esto… tiene que verlo”.

Se fue a España en busca de nuevos horizontes para alcanzar su sueño

Ambrosio define su relación con la música como "mi cable a tierra, es mi manera de vivir, es mi mundo, es el lugar donde me siento totalmente pleno". Y cuenta que si bien no viene de una familia de artistas, "mi mamá, mi papá, mi noni (abuela) y mis hermanos son mi gran inspiración existencial".

Cuando responde por qué se fue a España para cantar en las calles de Valencia como aquí lo hacía en la plaza Independencia, el artista callejero no puede evitar hablar en plural. "Decidimos venir aquí en búsqueda de nuevos horizontes, para mi música y mi carrera", dice en nombre propio y de sus tres hermanos que allí están protagonizando con él esta aventura.

"Valencia nos ha brindando un entorno vibrante y acogedor donde he podido seguir creciendo como artista", destaca de la experiencia y revela que, más allá de la popularidad que en este último tiempo le dio Got Talent España, "sigo cantando en las calles porque me conecta directamente con la gente y me permite compartir mi pasión con la música de una manera muy auténtica y cercana".

Ambrosio Cantú artista callejero mendocino 1.webp Mientras se prepara para la gran final de Got Talent España, Ambrosio Cantú sigue cantando en las calles de Valencia. Foto: Instagram

En este punto se detiene el cantautor lujanino para revelar, según él, la clave del éxito en la competencia. "Pasa por de ser uno mismo todo el tiempo, no solo cantar sino comunicar mis emociones de la manera más genuina, tratando de ser lo más humano posible, recordando todo lo que nos costó llegar a ese momento y todo lo que tuvimos que atravesar para que así sea".

Comprometido con su meta de alcanzar la fama, o mejor dicho, de que cada vez más personas aprecien su música, Ambrosio reconoce que "a veces el camino se siente largo y lleno de obstáculos, pero la fe y el esfuerzo nos han traído hasta aquí; este escenario es más que luces y aplausos, es el reflejo del gran esfuerzo que hacemos juntos y el resultado de no darnos por vencidos nunca", evocando nuevamente a sus hermanos.

Una carrera musical hecha "de a 4" en la familia Cantú

Especialmente, en este momento de su vida artística cobra un rol fundamental José María Cantú, de 31 años, quien lo describe como su "hermanager".

-Se nota que casi no podés hablar en singular sobre tu carrera e incluís siempre a tres de tus hermanos...

-Mi hermano José es mi hermanager, mezcla de hermano con manager, es mi compañero de vida, con el que compartimos y planeamos cada paso que vamos a dar, tanto en la vida como musicalmente, ha sido para mí más que un hermano, un compañero, un amigo, un maestro, un mentor. Es la persona que confió en mí ciegamente, con él tomé la decisión a los 17 años de iniciarme en la música y quien me ha apoyado, acompañado y organizado cada producción, cada bar, cada toque, cada locura a la cual nos ha llevado la música. Incluso en España está conmigo en cada paso, en cada gorra, en cada show, quien me dice que no nos detengamos y que sin importar el resultado, nuestra mayor victoria es vivirlo juntos. Es una fuente de amor, apoyo y obsesión por vernos alcanzar nuestros sueños, tanto el mío en la música como el de mis otros 2 hermanos, Ramiro y Andrés.

Mi hermano Ramiro (27) ha sido fuente de inspiración, maestro que me enseñó la disciplina, la constancia y la perseverancia, sin él nunca podría haber logrado nada de lo que estamos logrando, es claro ejemplo de que el esfuerzo y sacrificio todo lo logran. Hoy nos toca estar separados en distintos continentes, pero nada de esto tiene sentido si no lo vivimos juntos, para nosotros es un “todos para uno y uno para todos” .

Mi hermano Andrés (24) ha sido mi compañero en momentos muy difíciles, me ha permitido soñar sin límites, enseñándonos que en cada caída hay una lección por aprender y cómo utilizarla a nuestro favor. Tiene esa capacidad de no tener techo al momento de soñar. Los 4 hemos creado y creído en esta locura que tan feliz nos hace, y para nosotros no hay mayor gloria que caminar esta vida juntos como equipo, como familia, como hermanos.

Familia Cantú Ambrosio Cantú artista callejero cantante.jpg La familia a pleno. Ambrosio (agachado, primero a la derecha) junto a sus 9 hermanos y sus padres en el casamiento de una de las hermanas Cantú. Foto: Instagram

Y de este modo, acunando un sueño compartido entró a los estudios de Got Talent España para transmitir el amor por la música y "conectar con un público más amplio", explica Ambrosio, quien observa este momento de su carrera como la concentración de numerosos años de esfuerzo en un solo instante, fueron tantas las ganas de estar en el programa que viajé desde Argentina 10 mil kilómetros para lograrlo".

Pese a la ola en la que está subido en aquel país europeo, Cantú advierte que su vida no ha cambiado demasiado. Sigue cantando en los espacios públicos -"la calle es también mi escuela", suelta y agradece "a cada persona que dejó una moneda en mi gorra, que me dio una palabra de aliento, que se detuvo a escucharme-; mientras ensaya a más no poder para volver a dar lo mejor de sí alcanzar el triunfo el próximo sábado 14.

"Esto es un largo camino y una lucha constante para seguir alcanzando los objetivos, ganar en Got Talent no será más que otro paso inolvidable para mi carrera", considera.

Buenos deseos para que Ambrosio siga creando "bonitas canciones"

A Ambrosio le hubiera gustado poder interpretar en Got Talent España alguna de las canciones de su autoría, de hecho se define como cantautor, "es donde más cómodo me siento", afirma quien encuentra en sus composiciones "el poder máximo para mostrar mi autenticidad y mi capacidad de conectar con el público a través de mis propias letras y melodías".

Pero sin embargo no podrá hacerlo en el programa de TV. "No son decisiones que pasan solamente por mí, competen a la producción", justifica. Y en cuanto a sus competidores, piensa que "todos ya somos ganadores por haber llegado hasta aquí, cada uno tiene un talento increíble y una historia que contar, todos merecen contar su historia".

Planificar una serie de conciertos, grabar sus propios temas y hacer colaboraciones con artistas de renombre forman parte de los objetivos a corto plazo que el cantante mendocino se ha trazado. En este aspecto, recuerda la canción que grabó con Clari Ceschin antes de partir a España.

Por su parte, la cantante mendocina y conductora de la Brava (FM 94.9) y El Siete (Canal 7 Mendoza), Clari Ceschin, expresó su alegría por el presente de Ambrosio Cantú, con quien interpreta "Dancing" y se puede escuchar en la cuenta del joven artista en Spotify, así como otros de sus temas.

"Me pone muy contenta la visibilidad que está teniendo a partir de este concurso. Es un chico muy talentoso con una voz muy especial y ha hecho un gran esfuerzo junto a sus hermanos para poder abrirse camino en la música", opinó Ceschin.

Y se unió al deseo que late hace tiempo en el corazón de los Cantú: "Ojalá que una vez finalizado este reality pueda aprovechar el envión para seguir creando bonitas canciones como ya lo viene haciendo".