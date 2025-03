El Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Costa Aracaunía detalló: "Se instruyó un sumario administrativo que se encuentra en etapa investigativa. Además, se presentó una denuncia en la Fiscalía para investigar posibles delitos relacionados con el caso". El clima en el colegio cambió abruptamente al filtrarse las fotos, surgiendo críticas a la profesora y causando debate sobre cuál es el límite de la vida privada y la pública. Sin embargo, la docente no se quedó callada y dio a conocer su versión de los hechos.

Profesora - Chile4.jpeg La profe tiene más de 50 mil seguidores en Instagram.

La profesora realizó su descargó y apuntó contra dos personas

La docente, ante las denuncias realizadas en su contra que culminaron con una suspensión en el Liceo Claudio Arrau de la Araucanía, expresó que es parte de una historia más oscura donde hay acoso, violencia y chantaje de parte de su ex pareja. Se trata de un carabinero que fue dado de baja a quien denunció por violencia y lo acusó de haber sido quien filtró las fotografías.

Yennifer Vásquez relató que el hombre le dijo: "Mira, te van a despedir de tu trabajo porque le envié todo a tu director y ya lo difundí por todos lados". La profesora se lamentó: "Y así fue, me trajo problemas".

Profesora - Chile3.jpeg

La profesora explicó que un video suyo se viralizó entre los grupos de los alumnos y en las redes sociales aunque esa no era su intención, explicó: "Se viralizó un video mío y en un día todos lo tenían. Lo denunció una apoderada". Para finalizar, también dijo: "Esta apoderada me denunció por algo que no he hecho, que es pornografía infantil".

Profesora Chile 1.jpg

La mujer de 29 años, quien tiene un hijo diagnosticado con TEA, dejó sus redes sociales habilitadas y, en el momento de realizar este artículo periodístico, cuenta con 50 mil seguidores en Instagram.