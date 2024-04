Rocío Herrera Rovida, una dulce voz del periodismo que se abre camino en la música

Rocio1 - Nicolas Rios.jpeg Con 29 años, Rocío Herrera Rovida combina a la perfección sus dos pasiones: el periodismo y el canto. Nicolás Rios /Diario UNO

Rocío Herrera Rovida se define como una persona "extremadamente perseverante y soñadora que cuando me pasan cosas siempre aparece la música para salvarme". De perfil inquieto, la cantante también ejerce el periodismo desde la redacción de Diario UNO. Estudió Locución y Comunicación Social en la Universidad Maza, y en el transcurso de su carrera "me di cuenta de que siendo periodista puedo alzar voces, eso me atrapó", asegura quien combina ambas pasiones las 24 horas de su día.

En su debut televisivo, esta semana en el programa "Sentí la Tarde" por Canal 7 Mendoza (El Siete), demostró su talento vocal al interpretar una versión propia de "Corazón partío" de Alejandro Sanz, acompañada por su guitarrista, Dani Reuvers.

Eso sí, cuando se apaga el micrófono, vuelve a ella la timidez que la caracteriza. Y con convicción manifesta:

"El periodismo como el canto me acompañan todo el tiempo, porque no puedo dejar de ser periodista por más que no esté en mi horario de trabajo, así como no puedo dejar el canto por más que no esté en un escenario o una sala de grabación; hago las dos cosas 24/7".

Rocío estudia también para hacer doblajes

"Creo que hoy es el momento para dar el paso, para mostrar mi música al mundo", expresa quien inició su carrera profesional a los 19, consiguiendo su primer show de forma accidental. "Un día me llaman de Chandon y me preguntan si cantaba, les dije que sí y me pidieron que fuera ese mismo día a las 5 de la tarde a cantar porque no podía ir la cantante contratada; me bajé unas pistas y fui; desde ahí nunca más paré", relata Rocío, convencida de que las casualidades no existen, de que a las oportunidades no hay que dejarlas pasar.

Viene de una familia grande, no tiene antecedentes musicales en ella aunque casi todos sus primos se dediquen a alguna rama de la música. "Es muy raro porque somos un montón y casi todos estamos relacionados con la música aunque nuestros padres o abuelos no lo hayan estado", admite.

Sus padres, Dalila y José, apoyan cada paso de su carrera, mientras que sus hermanos Camila y Bautista no se pierden casi ninguno de sus recitales. Y su novio, Gonzalo, suele tener las "primicias" de los nuevos temas que va componiendo.

Rocio chiquita.jpeg Su primer show fue a los 19 años, de casualidad, en la bodega Chandon. Desde ese momento que no para de actuar y de componer.

Como si las horas de sus días se estiraran en ella, y en esa búsqueda permanente de desarrollar todo lo que le gusta en la vida, Rocío también estudia actuación de voz para hacer doblajes. "Hace un año empecé con esto, me encanta también, es súper interesante", acota la talentosa cantante. Y explica que "la voz va transformándose a lo largo de los años y uno tiene que trabajar en esa maduración; yo cantaba de una manera a los 15, de otra a los 20 y hoy canto totalmente diferente".

Y sabe que, si en algún momento tuviera que elegir entre el periodismo o el canto, "será difícil, pero como siempre hago con mi vida, en ese momento me dejaré guiar por el corazón", presagia.

Lanzará su primera canción con lágrimas de desamor

Rocío Herrera Rovida vive con mucho entusiasmo la previa al lanzamiento de su primera canción. Se trata de una balada de su autoría, claro, a la que tituló "Perdida".

"Seguramente va a salir en mayo, 'Perdida' es una canción de desamor absoluto", anticipa la cantautora, quien a la hora de componer encuentra la inspiración en "el crecimiento de las personas, ese plantarse frente a la vida, sintiendo las heridas del desamor, no sólo de una pareja sino también en amistades o vivencias, pero para salir adelante con ese dolor".

Rocío generalmente se presenta en formato acústico, tocando con guitarra y percusión. "A veces, si el show es un poco más grande, agrego teclados, bajo o batería en lugar de un cajón de percusión", detalla quien actúa en bodegas, eventos privados y lugares comerciales o gastronómicos. La joven cantante considera que Mendoza tiene muchos lugares para tocar pero de todos modos "le falta explotar y valorar más al artista local".

Rocio en banda.jpeg El formato acústico, acompañada por guitarra y cajón, es el que más le gusta a Rocío Herrera Rovida para ofrecer sus conciertos.

De su equipo a la hora de subirse a escena, Rocío rescata a Dani Reuvers. "Lo conocí un poco antes de la pandemia, le va muy bien con la música en Buenos Aires y sin embargo él siempre está acompañándome, ayudándome e incentivándome a progresar", afirma quien diseña el setlist de cada show pensando en el gusto del público, "más allá de que canto lo que me gusta, para mí el público es lo más importante".

En cuanto a los estilos y géneros que más le caben, la artista responde: "Me gusta mucho el rock nacional, pero también el soul, el jazz y la música country son estilos que van mejor con mi voz y con los que me divierto mucho porque te dan la posibilidad de hacer muchas cosas con la voz". De hecho, en sus oídos por estos días no para de girar el nuevo disco de Beyoncé, "Cowboy Carter", de música country.

Un casting en Telefé casi la lleva a radicarse en Buenos Aires

Rocío Herrera Rovida admite que alguna vez pensó en irse de Mendoza para desplegar su talento vocal en Buenos Aires.

"Estuve en un casting de Telefé, donde quedé seleccionada dos años seguidos, era para capacitarse en busca de talentos", cuenta. Aprovechó esa oportunidad un tiempo, viviendo lejos de su familia, pero pronto regresó. "Me volví porque quería terminar de estudiar Periodismo; pero ahora es otra mi situación, ya tengo mi título universitario y estoy muy enfocada en mi carrera, será lo que me depare el destino, sea como periodista o como cantante", dice la joven de 29 años sobre su futuro, confirmando que "si me tengo que ir, hoy lo haría y no lo dudaría ni un segundo porque todas son experiencias para crecer".

Acerca de su vínculo con las redes sociales, las que utiliza fundamentalmente para mostrar su talento musical, fueron Instagram y YouTube las que la ayudaron "muchísimo a crecer". "Me ayudaron a que alguien me escuchara, me conociera, confiara en mí y me contratara", acepta Rocío. Sin embargo, reconoce que tiene "una relación de amor-odio" con las redes porque "son muy exigentes, tenés que estar todo el día dándole contenidos para que funcione, y esa hiperconectividad te hace perder un poco la realidad".

Rocio editada.jpg A Rocío le encantaría conducir un programa musical en TV ya que le posibilitaría fusionar sus dos pasiones: la música y el periodismo.

En esta entrevista, la periodista de UNO aprovecha para revelar su deseo de hacer televisión mediante un formato musical. "Me encantaría conducir un programa de televisión que sea musical, porque podría fusionar mis dos pasiones y también conocer más artistas, podría difundir música y sería enriquecedor para mí y para la audiencia", concluye.