La emblemática empresa de vajilla artesanal mendocina que utiliza arcilla de la montaña

La arquitecta y ceramista comenzó de una forma artesanal y actualmente, a pesar de que tiene tecnología que les permite hacer 5.000 al mes, siguen manteniendo procesos manuales.

"Pienso que Colbo va a seguir en el tiempo en la medida que no la queramos hacer un monstruo, sino que tome el tamaño donde siga siendo una vajilla mendocina. No necesita fabricar 250.000 piezas mensuales, fabricaremos 30.000 y será el tope. Conservar un perfil de fábrica artesanal, con un volumen y un criterio para que no se desboque en función del dinero sino en función de su patrimonio", reflexionó Matías Jannello.