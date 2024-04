Zuculini reveló una intimidad del pase de Enzo Fernández a Defensa y Justicia: "Andaba a los gritos, se enojaba"

En el 2020, a Zucu le pidieron una recomendación para llevarse a alguno de sus compañeros de River a Defensa. "Estamos buscando un volante", cuenta que le consultaron el mediocampista. A lo que él contestó con total franqueza: "Llevate al 5 de la Reserva. Es cachetón, tiene culo, gordo. No sabés lo que juega. Se llama Enzo Fernández", confesó el ex River.

enzo-fernandez_deensa.jpg Enzo Fernández tuvo un muy buen paso por Defensa y Justicia.

En ese momento el actual futbolista del Chelsea de Inglaterra no tenía lugar en Primera porque aún era más joven y estaba por detrás de Bruno y de Leonardo Ponzio en la consideración de Marcelo Gallardo. "No tenía lugar porque estábamos Ponzio y yo. Llevatelo, dale confianza. Pobre gordo, no iba a jugar y aparte era chico", agregó Zuculini.

El resto del relato es historia. "En Defensa la rompe toda. Empieza sin jugar, pero termina jugando. Juega seis meses y vuelve antes del préstamo. Increíble, una bestia", remarcó el mediocampista de Racing.

Posteriormente Enzo regresaría a River, con un papel fundamental en el final de la era Gallardo, y luego se iría al Benfica y de allí al Chelsea con un multimillonario pase.

Enzo-Fernandez-Qatar.jpg Enzo Fernández fue el mejor jugador más joven de Qatar 2022.

El chico de oro llegaría al Mundial y se convertiría en el Mejor Jugador Joven de la Copa del Mundo. Sin contar la coronación junto a Messi y compañía. Un jugador trascendental.

La anécdota de Zuculini con Enzo Fernández