Bajar de peso: cómo comer saludable y perder varios kilos sin que sea un sacrificio

La comida rápida, un problema

Muchas veces uno come en exceso sin darse cuenta, algo que afirma el doctor Michael Russo, un experto en la pérdida de peso en Estados Unidos.

“¿Alguna vez te preguntaste por qué comes en exceso? Comer en exceso se define como consumir más de 1 a 1,5 litros de comida, que es el volumen de llenado de un estómago normal. Tu estómago puede estirarse para hacer espacio. Pero si comes demasiado rápido, puedes llenar tu estómago antes de que la señal hormonal haya tenido tiempo de llegar a tu cerebro", explicó Russo.

Según explicó, se secretan señales hormonales en el sistema digestivo que le dicen al cerebro que “deje de comer”. Estas hormonas se liberan cuando el estómago se llena y se activan los llamados receptores de estiramiento.

Una hormona, la leptina, es producida por las células grasas cuando comemos para decirle al cerebro que hay suficiente energía almacenada. Se cree que estas señales tardan alrededor de 20 minutos en llegar al cerebro, pero varía de persona a persona.

Pero Harvard Health explica que cuando alguien come demasiado rápido no hay suficiente tiempo para la comunicación entre el intestino y el cerebro. Hace que comas más y más, y cuando el cerebro se da cuenta de que el estómago está lleno, has comido demasiado.

Truco casero para comer mejor y bajar de peso

El doctor Russo dijo que la mejor manera de superar el exceso de comida es "tomar la decisión consciente de comer más despacio".

Hay muchos otros factores en juego que pueden hacer que alguien coma demasiada comida regularmente. Por ejemplo, las personas con obesidad han demostrado ser más resistentes a la hormona leptina, también conocida como el “supresor del apetito”.

La señalización de leptina no funciona tan bien, y se cree que esta es una de las principales razones biológicas por las que las personas luchan contra la obesidad, se explica en un artículo del diario The Sun.

A veces, comer en exceso puede ser el mecanismo de una persona para hacer frente a las emociones difíciles o es un hábito relacionado con mirar televisión, recompensar o pasar tiempo con amigos o familiares.

Comer en exceso generalmente se considera un hábito, como siempre tener un segundo después de la cena, terminar una bolsa entera de pochoclos o comer un paquete de galletitas a la hora de la merienda en lugar de un par.

Qué no tenés que comer antes de ir a dormir

Hay señales de advertencia cuando comer en exceso se vuelve más grave y podría ser una condición de salud mental. Algunas personas comen en exceso porque tienen un trastorno por atracón, que puede desencadenarse por baja autoestima, dieta o estrés.

Los adictos a comer en exceso suelen utilizar la comida para hacer frente a las emociones negativas, el estrés o como fuente de consuelo.

Los episodios de atracones son cuando alguien ingiere una gran cantidad de alimentos en un período corto de tiempo, a menudo con sentimientos de culpa, vergüenza y secretismo.

Clasificado como una enfermedad mental, el trastorno por atracón tiene un criterio de diagnóstico que incluye un episodio de atracón al menos una vez por semana durante tres meses.