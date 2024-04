Un estadounidense que vive en Mendoza fabrica cajas para vinos con restos de poda y hongos.

"En Argentina hay muchas oportunidades, trabajo mucho en el tema criptomonedas y es un espacio con mucho crecimiento en el mundo, pero Argentina es uno de los países líderes. El país tiene mucho que aportar y es referente", dijo.

►TE PUEDE INTERESAR: Un mendocino de 51 años viajará solo en moto hasta Alaska y hará más de 50.000 km en seis meses

Mike Tango Bravo, biofabricación, cajas de vino con restos de poda y hongos.jpg Creó OpenVino Web3, que permite a las bodegas implementar criptoeconomías regenerativas para modelos de negocios éticos y sustentables.

Por qué se cambió el nombre a Mike Tango Bravo

Su nombre original, el que le pusieron sus padres en Estados Unidos es Michael Thomas Barrow, pero hace tres años decidió usar su derecho sobre la identidad y cambiarlo. La idea surgió cuando comenzó con las primeras ventas de su vino a la India. Quería tener un nombre que se pudiera pronunciar en distintos idiomas, que no tuviera un significado ofensivo y que fuese internacional.

En ese momento, estaba aprendiendo a volar en el aeroclub en Mendoza y se dio cuenta que podía tener su identidad en base al alfabético fonético internacional. Es utilizado por los pilotos y capitanes de barcos, cuando hablando por radio usan una palabra por cada letra. La letra M es Mike, la T es Tango y B es Bravo.

►TE PUEDE INTERESAR: Pareja de Mendoza analiza imágenes de drones de cultivos para mejorar la producción y evitar plagas

Mike Tango Bravo, biofabricación, cajas de vino con restos de poda y hongos (13).jpeg Su nombre original, el que le pusieron sus padres en Estados Unidos es Michael Thomas Barrow. Foto: Nicolás Rios / Diario UNO

Su amor por los viajes

Desde 1991 que conoce Mendoza y en 2003 empezó con el proyecto vitivinícola. "No vengo de este mundo, pero empecé comprando una finca en Perdriel y plantando viña con la ayuda de la generosidad de amigos agrónomos y enólogos que me engañaron haciendo pensar que era fácil hacer vino", dijo Mike entre risas.

El vino se llama MTB, que es un blend orgánico de Malbec, Petit Verdot y Cabernet Sauvignon. La bodega Costaflores exporta a Estados Unidos, Europa, Brasil, India y diferentes lugares en África. También elabora junto con Patricio Santos y su bodega en Drummond desde 2007.

Mike Tango Bravo, biofabricación, cajas de vino con restos de poda y hongos (4).jpeg El vino se llama MTB, que es un blend orgánico de Malbec, Petit Verdot y Cabernet Sauvignon. Foto: Nicolás Rios / Diario UNO

En 2010 cuando decidió vivir en la provincia, estaba terminando un trabajo de informática en Costa Rica y necesitaba un auto. Compró una camioneta Toyota en Estados Unidos, la hizo llevar hasta el país centroamericano y cuando terminó el proyecto manejó hasta Mendoza. Recorrió Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Chile.

Hace un año y medio mandó la camioneta en barco a España y en 2023 empezó su travesía por África. Ahora está estacionada en Gambia, pero en mayo Mike y su Toyota seguirán su camino hasta Ghana y de a poco bajarán por la costa oeste de África.

Mike Tango Bravo, biofabricación, cajas de vino con restos de poda y hongos (1).jpg Hace un año y medio mandó la camioneta en barco a España y en 2023 empezó su travesía por África.

"Estoy haciendo viajes divertidos, el año pasado crucé el Atlántico en velero con mis amigos, desde Barcelona hasta el Caribe. Hicimos vino en el viaje en alta mar, fue un experimento y salió excelente. Cosechamos un poco de uva en el Pirineo, la congelamos en el barco y cuando llegamos a Canarias la descongelamos y pusimos a fermentar. Tuvimos 26 días de navegación y lo embotellamos en medio del océano. Hicimos un vino espumante Pet Nut", contó.

►TE PUEDE INTERESAR: Un mendocino reconocido por proyectos de sustentabilidad recicla el 97% de los residuos de una bodega

Mike Tango Bravo, biofabricación, cajas de vino con restos de poda y hongos (11).jpeg Desde 1991 que conoce Mendoza y en 2003 empezó con el proyecto vitivinícola. Foto: Nicolás Rios / Diario UNO

Cajas para vino hechas con restos de poda y hongos

Mike sostuvo que el mundo genera constantemente residuos y todos los materiales provienen de cortar un árbol o rascar una montaña y sacar minerales o sacar petróleo y hacer plásticos. "Siempre es una extracción de nuestro ambiente. En el caso de la biofabricación podemos utilizar vida, yo uso hongos, pero pueden utilizar algas o bacterias, para que la vida misma genere materiales sobre un sustrato", añadió.

En la industria del vino se utilizan botellas, corchos, etiquetas y cajas de envío. Mike vio la cantidad de material contaminante y decidió desarrollar una solución que se llama 4M3.bio. La bodega recolecta la poda de las viñas en el invierno, se tritura con una máquina y queda como la consistencia de la yerba mate.

Mike Tango Bravo, biofabricación, cajas de vino con restos de poda y hongos (6).jpg La bodega recolecta la poda de las viñas, se tritura con una máquina, se pone en un molde y se inocula con un hongo.

Luego, ese material se vuelca dentro de un molde de caja para dos o seis botellas, según el formato que quieran. Lo inoculan con un hongo que tarda entre cinco y seis días en colonizar ese sustrato de la poda y sarmientos triturados y queda la caja con un material visualmente parecido al telgopor.

"En las cajas del micelio el mensaje es sarmientos + hongos = caja. Si pensás que el vino es producto del mosto + hongo = vino es la misma ecuación. Actualmente hemos aislado la cepa y estamos perfeccionando los moldes para decidir cuál es el más idóneo para paletizar y enviar", explicó Mike.

Embed

"Los cultivos de los hongos los estamos haciendo con dos micólogos en Bahía Blanca, con residuos de la finca de Perdriel, pero la idea es terminar todo en Mendoza. Yo no sabía nada de hongos antes de empezar con este proyecto, pero estoy trabajando con el doctor Pablo Postemsky, que es una eminencia", agregó.

Mike va a sacar los vinos de la cosecha 2023 con las cajas de micelio, pero está buscando una bodega argentina o en el mundo que quiera tener la primicia a nivel de comunicación de su marca, de ser la primera bodega en vender su producción con el envase ecológico.

Mike Tango Bravo, biofabricación, cajas de vino con restos de poda y hongos (5).jpg Mike va a sacar los vinos de la cosecha 2023 con las cajas de micelio.

Tengo una marca chica, no tengo el nivel de inversión de marketing que puede tener otra bodega y sacar el mismo provecho. No quiero hacer una empresa de fabricación de cajas, quiero habilitar a las bodegas a cultivar sus propias cajas, entonces si compras una botella de Cabernet Franc, la caja va a ser fabricada con restos de poda de Cabernet Franc Tengo una marca chica, no tengo el nivel de inversión de marketing que puede tener otra bodega y sacar el mismo provecho. No quiero hacer una empresa de fabricación de cajas, quiero habilitar a las bodegas a cultivar sus propias cajas, entonces si compras una botella de Cabernet Franc, la caja va a ser fabricada con restos de poda de Cabernet Franc

►TE PUEDE INTERESAR: Su abuela le enseñó a coser en pandemia y con 17 años diseña para su propia marca de ropa