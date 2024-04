Un mendocino de 51 años viajará solo en moto hasta Alaska y hará más de 50.000 km en seis meses

Claudio Fallat, viaja de Mendoza a Alaska en moto (11).jpeg Desde chico Claudio tuvo el sueño de rutear en moto, pero aprendió hace nueve años. Foto: Cristián Lozano / Diario UNO

Sus viajes por Sudamérica y la expectativa hacia el futuro

En la BMW GS800 hizo viajes por diversas provincias de Argentina, dos viajes al sur de Chile y otro a Bolivia y Perú y anduvo por senderos peligrosos, de enduro. El primero fue al país trasandino de alrededor de 500 kilómetros, "me costó un montón, porque iba con ropa así nomás, con jean, con mis zapatillas y de a poco me fui equipando", explicó.

El segundo viaje fue a Catamarca, La Rioja y hasta Jujuy, luego tuvo una experiencia inolvidable cuando fue solo durante 20 días hasta Ushuaia. Todas las veces fue con un tiempo de ida y de vuelta, por un tema laboral y de familia.

Claudio Fallat, viaja de Mendoza a Alaska en moto (14).jpg Tuvo una experiencia inolvidable cuando fue solo durante 20 días hasta Ushuaia.

La experiencia más larga que tuvo fueron 25 días a Bolivia y Perú hace dos años, acompañado de dos hombres que también son amantes de las motos. Claudio aclaró, que si bien le gusta viajar con otras personas, para hacer aventuras sin horarios ni planes, es mejor ir solo.

"A Alaska voy solo porque no encontré a nadie que me pudiera acompañar porque el que tenía la moto, no tenía la plata y sí tenía plata, no la moto, su familia, sus hijos y al final no conseguí a nadie que me pudiera acompañar. Igual prefería ir solo, te tomás tu tiempo cuando querés, bajás en el lugar que vos querés, comés lo que vos querés, te levantas cuando querés", añadió.

Claudio Fallat, viaja de Mendoza a Alaska en moto (6).jpg La experiencia más larga que tuvo fueron 25 días a Bolivia y Perú hace dos años.

El empresario tuvo una hernia de disco hace unos meses y se compró una BMW 1200 porque es más cómoda para su afección. Usará esa moto para el viaje a Alaska y si vuelve con una experiencia positiva, su próximo destino será ir hasta España y cruzar en moto todo África. "Me gustaría conocer todo el mundo, también Asia, pero es un sueño muy lejano", indicó.

Claudio Fallat, viaja de Mendoza a Alaska en moto (9).jpg El segundo viaje fue a Catamarca, La Rioja y hasta Jujuy.

Su plan de viaje

"No tengo ningún plan, salgo el 23 de abril. La primera parada va a ser en Belén, Catamarca y luego no tengo idea de dónde parar, si en un camping, en un hotel. Llevo todo para hacer 50% carpa y 50% hostel", explicó Claudio. Añadió que se va a quedar en los lugares que le interese, seguro algunos días en el norte de Chile que no conoce.

De ida no va a pasar por Brasil, pero sí a la vuelta. "Mi plan es ir de Mendoza hasta Alaska, calculo tres meses y medio aproximadamente hasta llegar. Luego, voy a bajar hasta Los Ángeles, hacer la ruta 66 hasta Chicago. En dos o tres días bajo hasta Miami, donde está mi hijo. Me quedaré unos diez o quince días y emprendo la vuelta hasta Mendoza, calculo hace 55.000 kilómetros", indicó el empresario.

Claudio Fallat, viaja de Mendoza a Alaska en moto.jpeg "Mi plan es ir de Mendoza hasta Alaska, calculo tres meses y medio aproximadamente hasta llegar", dijo Claudio. Foto: Cristián Lozano / Diario UNO

El canal de Panamá lo puede cruzar de dos formas, la más segura es poner la moto en un avión desde Bogotá hasta Panamá, pero es más caro, cuesta U$1200. La otra es pasar la moto en una lancha rápida desde el puerto Turbo o Cartagena hasta Panamá, pero como la moto de Claudio es muy pesada, vistosa, más equipaje, sostiene que tiene miedo que pase algo.

Quiere ingresar a Alaska a fines de junio, que empieza el verano porque después de julio ya se pone muy frío, con hielo y es imposible andar y en moto es bastante peligroso. "Me llama la atención que es un lugar muy seguro, donde pueden hacer camping, me han dicho que hay unos divinos, que nada que ver con lo que hay acá", añadió.

Claudio Fallat, viaja de Mendoza a Alaska en moto (5).jpeg Claudio Fallat hará más de 50.000 kilçometros en seis meses. Foto: Cristián Lozano / Diario UNO

Llevo alforjas en la moto, en la derecha todo lo que es camping, garrafa, colchón de dormir, carpa, ollas, una parrillita, plato, todo lo necesario para una persona, en la alforja izquierda puso cámaras y herramientas por si tiene algún problema en la moto y en el asiento, zapatillas, remera, jean y elementos de aseo.

Claudio Fallat, viaja de Mendoza a Alaska en moto (12).jpeg Llevo alforjas en la moto con todo lo necesario para acampar, arreglar la moto y vivir. Foto: Cristián Lozano / Diario UNO

Los peligros y el apoyo de su familia

Claudio sostuvo que el 85% de las rutas están buenas. "Voy a ir por caminos de tierra, que son los más lindos, por eso le puse goma con más taco, para hacer la parte off-road, que es lo que más me gusta, pasas ríos. También el riesgo es mucho más grande, en caso de que me caiga porque voy solo, hay muchas lluvias, pero me gusta, entonces asumo el riesgo", agregó.

El empresario afirmó que lo peor sería que le ocurra algo en la selva, pero por eso tiene las precauciones necesarias. Lleva una pulsera con GPS y otro en la moto por si pasa algo grave. Su familia puede ver en dónde está en cualquier momento.

Claudio Fallat, viaja de Mendoza a Alaska en moto (15).jpg Claudio dijo que prefiere los caminos de tierra, que son los más lindos.

Claudio destacó que no podría haber emprendido esta odisea sin el apoyo de su familia, que a su pesar, hizo todo para que cumpla el sueño. Dijo que fue fundamental el respaldo de su esposa Amelia y de su hermano Gabriel e hija Amira que se harán cargo de su empresa en los meses que esté de viaje.