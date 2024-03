Una influencer mendocina de 18 años estudia ingeniería y creó su propia casa de moda circular.

En paralelo a su tienda, Regina se enfocará en sus estudios universitarios. "Decidí seguir ingeniería porque amo la matemática y la física y porque creo que me asegura el futuro. Me voy a recibir de ingeniera como sea, y en el medio seguiré apostando por mi negocio y por monetizar mis redes".

Regina Mathon, dueña de Coquette, moda circular (16).jpeg Regina usa redes sociales desde los 13 años y ahora encontró cómo monetizar una pasión. Foto: Nicolás Rios / Diario Uno

De influencer a crear una tienda de moda circular

La joven es influencer desde los 13 años y a través de su Instagram realiza canjes de estética, comida, gimnasio y casas de moda. "Me llama mucho la atención el tema de los celulares, las redes sociales, me encanta la vida virtual", agregó Regina.

La tienda de moda circular empezó porque tenía mucha ropa que no usaba y estaba en muy buenas condiciones, que había usado una vez e incluso que tenía la etiqueta. Vendía a su grupo de amigas a través del WhatsApp, pero se le extendió a amigas de amigas, conocidos y decidió armar una página de Instagram y comenzar a subir allí las prendas.

Regina Mathon, dueña de Coquette, moda circular (3).jpeg "Me llama mucho la atención el tema de los celulares, las redes sociales, me encanta la vida virtual", dijo Regina. Foto: Nicolás Rios / Diario Uno

"Se expandió súper rápido, me escribían mis amigas, amigas de mi mamá, conocidas para preguntarme si podía vender su ropa. Me empecé a informar con otras personas que vendían prendas usadas y conocí lo que era la moda circular. Lo hacía de forma inconsciente, después me di cuenta lo importante que es y la ayuda que estoy haciendo para la ecología", sostuvo Regina.

Cómo vender tu ropa en Coquette

Regina sube constantemente publicaciones e historias para que los interesados en vender su ropa se contacten con ella para coordinar. Lo primero que deben hacer es enviarle fotos de las prendas, ella selecciona previamente las que ve en excelentes condiciones y que sus clientes van a querer.

Acuerda un lugar de encuentro, define el precio en conjunto, se deja una comisión del valor de la prenda y cuando la vende, automáticamente transfiere lo que le corresponde al dueño.

Regina Mathon, dueña de Coquette, moda circular (14).jpeg Regina sube constantemente publicaciones e historias para que los interesados en vender su ropa se contacten con ella para coordinar.

"Recibo toda ropa de muy buena calidad, no podría vender algo que esté, por ejemplo, con pelotitas, manchado o roto. Todo en excelentes condiciones, que esté casi como nueva. Los precios son bastante bajos porque por hoy en día es muy difícil comprar ropa seguido y es mi forma de colaborar porque se trata de prendas que la gente tiene tirada en el placard", explicó la influencer.

La moda circular, la nueva tendencia para todas las edades

Regina explicó que hay una cantidad de ropa en el mundo como para ocho poblaciones globales. "No era consciente de que todas las personas de mi entorno teníamos ropa que habíamos usado una o dos veces. Está muy normalizado y está bueno que circule porque hay gente que compra ropa que nunca usa", añadió.

El comprar por internet es una práctica que se utiliza actualmente y muchas veces las prendas no son como uno se imagina, no queda bien, es chica o grande y queda olvidada. "Está bueno darle la posibilidad a otra persona y estamos ayudando al medio ambiente porque es una forma de reciclar", dijo la joven.

Regina Mathon, dueña de Coquette, moda circular (8).jpeg La joven explicó que hay una cantidad de ropa en el mundo como para ocho poblaciones globales. Foto: Nicolás Rios / Diario Uno

Regina sostuvo que la sorprendió el apoyo de la gente porque todos los días le escriben chicas para vender y comprar ropa. Agregó que al principio apuntaba más a un público joven, ropa de salir, vestidos, tops, pero ahora lo va ampliando a mujeres de más edad, que necesitan cambiar de modelo porque trabajan y necesitan variar en el día a día.

Regina Mathon, dueña de Coquette, moda circular (15).jpeg Regina sostuvo que la sorprendió el apoyo de la gente porque todos los días le escriben chicas para vender y comprar ropa. Foto: Nicolás Rios / Diario Uno

La venta de Coquette a través de reels

Todas las prendas las publica en Instagram a modo de reels. "Me ayuda mucho a mi emprendimiento tener una muy buena base del uso de las redes sociales. Lo que hago es grabar un TikTok mostrando la ropa, que me parece lo más útil porque en una foto no se llega a analizar bien la prenda, en cambio en un video, se ve puesto, muestro que está en una buena condición, que es usable y la gente puede ver si realmente le gusta", explicó la joven.

Regina muestra cómo ella usaría la prenda, a veces con diferentes outfits, pero asegura que "cada uno la estilea de la forma que prefiera". Los vestidos no cuestan más de $10.000 y los tops hasta $6.000. Para la entrega pueden ir a su local en San Martín, coordinar en algún lugar o tiene entrega a domicilio con cobro de envío.

Regina Mathon, dueña de Coquette, moda circular (14).jpeg Regina estudia marketing digital pero también quiere ser ingeniera. "No paro hasta recibirme", asegura. Foto: Nicolás Rios / Diario Uno