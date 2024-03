Una diseñadora mendocina fabrica toallitas, protectores mamarios y desmaquillantes ecológicos.

Agustina Tascheret, dueña de Mina, confecciona toallitas, protectores y discos desmaquillantes ecológicos (10).jpeg "Todo lo que pueda crear yo misma que ayude a nuestra ecología, lo voy a hacer", dijo Agustina. Foto: Cristián Lozano / Diario UNO

El comienzo de Mina, confección

Agustina trabajaba para una marca de ropa, pero cuando empezó la pandemia se quedó sin empleo. "Me gusta siempre estar haciendo algo nuevo, investigando sobre algún tema, diseñando algo, soy bastante “busca”. La marca comenzó buscando algo para mí, con mi necesidad. Dije voy a probar para mí, a ver cómo me va y me gustó", añadió.

La joven quería lanzar algún emprendimiento, alguna marca, con respecto a diseño y conoció el mundo de los productos ecológicos. Los primeros dos meses de la pandemia estuvo investigando , haciendo pruebas, muestras, compró telas, sacó otras de las que todo diseñador tiene en su casa y lanzó Mina en pleno 2020 a través de las redes sociales.

Agustina Tascheret, dueña de Mina, confecciona toallitas, protectores y discos desmaquillantes ecológicos (8).jpeg "La marca comenzó buscando algo para mí, con mi necesidad. Dije voy a probar para mí, a ver cómo me va y me gustó", dijo Agustina. Foto: Cristián Lozano / Diario UNO

Cómo es el proceso de producción y ventajas

Las toallitas son el producto más complejo, tienen varias capas de tela de algodón que absorbe fluidos, otra de tela impermeable y respirable, porque la idea es que no genere humedad y evite las infecciones. Agustina explicó que las toallitas convencionales tienen perfume y están hechos de un material plástico que no es bueno para la salud ni para la flora vaginal y provoca un cambio interno terrible, que provoca hongos.

Además trae una capa superficial, que simula el formato de las toallitas comunes con un broche como el que se utiliza para la ropa de bebé. "Tengo muchas clientas que tienen la piel sensible, entonces no pueden usar toallitas directamente. Me piden mucho refuerzo de copa menstrual porque a veces pierde, entonces para no manchar su ropa interior compran protectores o toallitas ecológicas o para el último día de periodo", explicó Agustina.

Agustina Tascheret, dueña de Mina, confecciona toallitas, protectores y discos desmaquillantes ecológicos (6).jpeg Seis toallitas ecológicas duran tres años y evita la compra de casi 300 convencionales que usa una mujer al año. Foto: Cristián Lozano / Diario UNO

Los protectores y las toallitas se lavan siempre con agua fría porque permite que no se penetre la mancha y con jabón blanco o jabón de coco, lo más natural posible. También se pueden meter al lavarropas, pero es recomendable a mano. Se lava, se estruja y se deja secar al sol, lo que es muy importante. La comprás una vez, la guardás y la volvés a usar, duran dos o tres años seguro.

Agustina Tascheret, dueña de Mina, confecciona toallitas, protectores y discos desmaquillantes ecológicos.jpeg Las toallitas ecológicas se lavan, se estrujan, se dejan secar al sol y se pueden volver a usar. Foto: Cristián Lozano / Diario UNO

El cuidado del medio ambiente y la devolución de los clientes

"Estoy re metida con el tema de la alimentación y el cuidado del medio ambiente y me gusta compartirlo. Me parece algo muy novedoso porque a mí me ha pasado de comprar discos desmaquillantes de algodón y genera mucha basura, contamina y uno no es consciente", sostuvo la emprendedora.

Actualmente - según Agustina- la gente está más metida en el tema más sustentable, el cuidando el medio ambiente, en que los productos sean ecológicos. "Me fue muy bien, tuve gran evolución, mi público son 100% mujeres, desde madres que me piden para nenas de 9 años, hasta mujeres grandes, también hay gente que todavía mucho no conoce el tema y le da miedo probar y se queda en lo clásico", agregó.

Agustina Tascheret, dueña de Mina, confecciona toallitas, protectores y discos desmaquillantes ecológicos (4).jpeg Agustina dijo que la gente está más metida en el tema más sustentable, el cuidando el medio ambiente, en que los productos sean ecológicos. Foto: Cristián Lozano / Diario UNO

Reconoció que el público adolescente es el que más le compra porque son los más empapados en el tema ecológico, los que más les interesa cuidarse y los que más se animan a probar nuevos productos. "Cada vez que vendo un producto, al mes mando un mensajito con una encuesta y el 99% de la gente me ha contestado que está re contenta. Me mandan sus mensajes que luego comparto", dijo Agustina.

Agustina Tascheret, dueña de Mina, confecciona toallitas, protectores y discos desmaquillantes ecológicos (9).jpeg La diseñadora reconoció que el público adolescente es el que más le compra. Foto: Cristián Lozano / Diario UNO

Los productos y precios de Mina, confección

La misma emprendedora fue la creadora de la marca, el logo, los colores, la tipología y el diseño de los artículos. Además de por las redes sociales de Mina, confección, hace ventas mayoristas a locales que tienen productos ecológicos, a cosmetólogas y a ginecólogas porque lo comparten con sus pacientes. Hace envíos a todo el país e incluso ha mandado a España e Italia.

Toallitas por tres unidades $5.900.

por tres unidades Protectores por tres unidades $5.100.

por tres unidades Protectores mamarios por dos unidades $3.500.

por dos unidades Discos desmaquillantes por tres unidades $4.200.

por tres unidades Vinchas para skinker , que sostienen el pelo para traer la cara descubierta $4.500.

, que sostienen el pelo para traer la cara descubierta Baberos hipoalergénicos $4.200.

hipoalergénicos Babitas hipoalergénicas $3.100.