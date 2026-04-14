La controvertida influencer y artista plástica Mary Magdalene fue hallada sin vida este martes tras caer desde el balcón de su habitación en el noveno piso del condominio Patong Tower, en Tailandia. La mujer de 33 años, cuyo nombre real era Denise Ivonne Jarvis Gongora, se había registrado en el hotel para una estadía de apenas una noche.
Murió en Tailandia Mary Magdalene, la influencer adicta a las cirugías estéticas
La influencer conocida por su transformación física extrema y sus cirugías ilegales, falleció a los 33 años. Horas antes de la tragedia, cambió su nombre en redes sociales y publicó un mensaje de despedida
El cuerpo fue descubierto por el personal del hotel en el área de estacionamiento cerca de las 13:30. Según informó el capitán Channarong Prakongkuea, de la policía de Patong, los restos fueron trasladados para una autopsia que determine las causas exactas del fallecimiento, mientras se investigan las circunstancias del hecho.
Un presagio en redes: "MaryMagdaleneDied"
Lo que más conmoción causó entre sus más de 500.000 seguidores fueron los movimientos de la influencer en sus últimas horas. Mary cambió su nombre de usuario en Instagram a "@MaryMagdaleneDied" (Mary Magdalene murió) y publicó un enigmático mensaje utilizando un meme del final de la película The Truman Show: "Y en caso de que no los vea, buenos días, buenas tardes y buenas noches".
Ese posteo fue acompañado por una fotografía de su infancia, antes de iniciar el proceso de cirugías extremas que la hizo famosa. En publicaciones recientes, también había dejado mensajes que hoy cobran un tinte desolador, como un pedido de afecto que decía: "Alguien que me quiera por favor".
Una vida marcada por el bisturí y los excesos
La historia de Mary Magdalene estuvo atravesada por la búsqueda constante de una apariencia radical. Criada en una familia estrictamente religiosa, Mary confesó en diversas entrevistas haber tenido una adolescencia "salvaje" marcada por el consumo de drogas y el trabajo sexual.
A los 21 años comenzó un camino de no retorno con las cirugías plásticas. Su historial médico incluía:
- Procedimientos fallidos: aumento de mamas con un dentista no calificado y una vaginoplastia que casi le cuesta la vida en 2018.
- Riesgos extremos: en 2023, uno de sus implantes 38J (que ella misma rellenaba con solución salina) explotó.
- Secuelas físicas: casi pierde la vista tras tatuarse los globos oculares y admitió que ya no podía cerrar la boca por el exceso de rellenos.
Pese a su imagen de seguridad, en 2023 Mary había manifestado su agotamiento físico y emocional. Admitió estar atrapada en un "ciclo interminable" de cirugías para corregir errores anteriores, describiéndolo como un proceso que le quitaba "tiempo, salud y energía".
Su hermano, Iván Jarvis Gongora, la despidió en redes con un mensaje desgarrador: "Eras tan graciosa y creativa... desearía haber pasado más tiempo conociéndote. Ojalá las cosas fueran diferentes". La noticia, que inicialmente circuló como la muerte accidental de una turista, terminó confirmando el trágico final de una de las figuras más extremas de la cultura de internet.