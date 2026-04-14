Murió en Tailandia Mary Magdalene, la influencer adicta a las cirugías estéticas

Ese posteo fue acompañado por una fotografía de su infancia, antes de iniciar el proceso de cirugías extremas que la hizo famosa. En publicaciones recientes, también había dejado mensajes que hoy cobran un tinte desolador, como un pedido de afecto que decía: "Alguien que me quiera por favor".

Mary Magdalene influencer 7 Transformación, actualidad y cómo era antes la influencer.

Una vida marcada por el bisturí y los excesos

La historia de Mary Magdalene estuvo atravesada por la búsqueda constante de una apariencia radical. Criada en una familia estrictamente religiosa, Mary confesó en diversas entrevistas haber tenido una adolescencia "salvaje" marcada por el consumo de drogas y el trabajo sexual.

A los 21 años comenzó un camino de no retorno con las cirugías plásticas. Su historial médico incluía:

Procedimientos fallidos: aumento de mamas con un dentista no calificado y una vaginoplastia que casi le cuesta la vida en 2018.

aumento de mamas con un dentista no calificado y una vaginoplastia que casi le cuesta la vida en 2018. Riesgos extremos: en 2023, uno de sus implantes 38J (que ella misma rellenaba con solución salina) explotó.

en 2023, uno de sus implantes 38J (que ella misma rellenaba con solución salina) explotó. Secuelas físicas: casi pierde la vista tras tatuarse los globos oculares y admitió que ya no podía cerrar la boca por el exceso de rellenos.

Pese a su imagen de seguridad, en 2023 Mary había manifestado su agotamiento físico y emocional. Admitió estar atrapada en un "ciclo interminable" de cirugías para corregir errores anteriores, describiéndolo como un proceso que le quitaba "tiempo, salud y energía".

Mary Magdalene influencer 5 Impresionante. Así lucía Mary Magdalene.

Su hermano, Iván Jarvis Gongora, la despidió en redes con un mensaje desgarrador: "Eras tan graciosa y creativa... desearía haber pasado más tiempo conociéndote. Ojalá las cosas fueran diferentes". La noticia, que inicialmente circuló como la muerte accidental de una turista, terminó confirmando el trágico final de una de las figuras más extremas de la cultura de internet.