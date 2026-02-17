Un influencer brasileño elogió la limpieza del centro de Mendoza

Embed - Instagram video by Viniciuz Scofield • Feb 10, 2026 at 7:47 AM View this post on Instagram

El video se viralizó en Instagram, Facebook y TikTok alcanzando decenas de miles de me gusta y comentarios que, en su mayoría, coincidían con lo que vivió y resaltó el creador de contenidos.

“Una calle limpia no es sólo estética, es respeto por la ciudad y por la gente”, reflexionó Scofield en su video. Una definición que resumió una práctica cotidiana que combina gestión municipal, conciencia ciudadana y sentido de pertenencia, y que hoy vuelve a trascender fronteras a través de las redes sociales.

No es la primera vez que un influencer destaca a Mendoza

La Ciudad de Mendoza en otras ocasiones ya recibió este tipo de reconocimientos espontáneos en las redes sociales. Tiempo atrás, una turista también se mostró impactada por la limpieza de la Capital y lo compartió con sus seguidores.

En aquella oportunidad, el propio intendente de Ciudad Ulpiano Suarez, en sus redes sociales, visibilizó a los protagonistas detrás de esa realidad: los trabajadores municipales que sostienen diariamente las tareas de mantenimiento en plazas, calles y espacios públicos.

El mensaje de Ulpiano Suarez luego de ver el video del influencer

Aprovechando la viralización del video de Scofield, Suárez compartió un mensaje sobre la limpieza e higiene de las calles de la Capital.

“La limpieza de nuestra Ciudad es el resultado de un verdadero trabajo en equipo. Tenemos trabajadores municipales que todos los días dejan los espacios públicos en excelentes condiciones, pero también vecinos comprometidos que, por respeto y por costumbre, cuidan su vereda y su barrio. Esa combinación es la que marca la diferencia”, afirmó.