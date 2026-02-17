China construye el aeropuerto más grande del mundo en terreno artificial y desafía la naturaleza

La inversión total del proyecto alcanza los 4.300 millones de dólares, financiados como parte de una estrategia nacional para ampliar la capacidad aeroportuaria y responder al crecimiento sostenido del transporte aéreo. Su construcción responde, en gran medida, a la saturación del actual aeropuerto de Dalian, que ha alcanzado sus límites operativos debido a restricciones geográficas y urbanas que impiden su expansión.

Aeropuerto Internacional Dalian Jinzhouwan (2)

Como sera este megaaeropuerto

Desde el punto de vista técnico, el aeropuerto ha sido diseñado con una escala excepcional. Contará con cuatro pistas de aterrizaje y una terminal de aproximadamente 900.000 metros cuadrados. En su fase inicial, podrá recibir alrededor de 43 millones de pasajeros anuales, pero su capacidad final alcanzará hasta 80 millones de pasajeros por año, además de procesar cerca de un millón de toneladas de carga. Estas cifras lo posicionarán entre los principales centros de transporte aéreo del mundo y consolidarán el papel de Dalian como nodo logístico internacional.

La construcción de la isla artificial representa uno de los mayores desafíos del proyecto. Para crear una base estable en el mar, se han utilizado millones de metros cúbicos de arena y roca, junto con técnicas avanzadas de cimentación diseñadas para garantizar estabilidad frente a las corrientes marinas y las condiciones geológicas complejas.

Más allá de su dimensión física, el aeropuerto refleja una lógica estratégica más amplia. Ubicada cerca de rutas comerciales clave y con fuertes vínculos económicos con Japón y Corea del Sur, Dalian es un centro industrial y portuario fundamental en el noreste chino.