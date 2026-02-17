Nombres de bebé: hay uno de origen chino que en Argentina es tendencia

Qiang es el nombre del momento. Es que a la hora de elegir cómo llamar a un hijo, cada vez más familias se animan a mirar más allá de los clásicos y se dejan atraer por la armonía, la sonoridad y el valor simbólico de los nombres chinos.

En la cultura oriental, el proceso de selección de un nombre es todo un ritual: el apellido va primero, seguido del nombre propio, y cada carácter tiene un peso especial.

Además, en China, el apellido suele tener una sola sílaba, en cambio el nombre puede tener una o dos. Por eso, cuando un nombre chino tiene tres sílabas, la primera casi siempre es el apellido. Pero lo más importante es el significado: cada nombre refleja valores familiares, deseos de prosperidad y hasta la influencia de la astrología.

Muchos papás consultan a adivinos o astrólogos para elegir el carácter más afortunado, buscando que el nombre acompañe el destino del bebé. De esta manera, Qiang destaca por su originalidad y por ese mensaje de fortaleza que transmite desde el primer día.

Otros nombres chinos muy elegidos para bebés

Además de Qiang hay otras alternativas que también ganaron terreno entre quienes buscan nombres con historia o significado:

Chang: “florecer” o “prosperar”.

Tao: “gran ola” o “durazno”.

Haoyu: “universo vasto”.

Ming: “iluminador”.

Bao: “tesoro” o “gema”.

Da: “inteligencia”.

Haoran: “inmensidad”.

Cada uno de estos nombres tiene una carga simbólica y una energía especial. Son ideales para quienes desean que el nombre de su hijo sea único y tenga un significado profundo.