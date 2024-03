Su abuela le enseñó a coser en pandemia y con 17 años diseña para su propia marca de ropa

Felipe Prisco, diseñador y su abuela.jpeg "Se dio cuenta que a mí me encantaba, siempre me apoyó, yo la amo con todo mi corazón", dijo Felipe sobre su abuela Nancy.

El comienzo de Felipe como diseñador

Durante la pandemia Felipe iba todos los viernes a la casa de su abuela. Le pidió que le enseñe a coser porque Nancy tenía una máquina muy vieja, que era a pedal, pero la había transformado en eléctrica. Un día decidió comprar tela, hizo un buzo, así fue comprando y haciendo diferentes prendas.

"Al principio fue medio chocante porque era raro que cosiera por una cuestión más social, ser hombre y estar cosiendo, te etiquetan, pero yo siempre he tenido el apoyo de mi familia, que son lo más, yo los amo, mi mamá y mi abuela son mis dos representantes", dijo el joven. Nancy le cumplió el sueño y le regaló una máquina de coser para sus 15.

Gracias a tener la máquina en su casa practicaba todos los días y pudo profesionalizarse más. "Tuve mil millones de errores, ahora veo algunas cosas que me quedaron, cualquier cosa, pero de ahí fui aprendiendo un montón siendo realmente autodidacta porque nunca hice ningún curso, ni nada, veía videos gratis, de YouTube, TikTok", sostuvo Felipe.

La decisión de crear una maca propia de diseño

"Muchas personas me decían que se me daba re bien, familiares me empezaron a comprar prendas y me animé a abrir un emprendimiento, mostraba lo que hacía y de a poquito fue creciendo. Con ayuda de amigas que tenían una cámara de fotos y le pedí a otras que modelen", dijo Felipe.

En 2022 nació la marca, hizo su primera colección de seis prendas con pocas ventas, pero satisfactoria porque fue todo hecho por él mismo. "Hice algunas prendas de hombre porque era la primera vez, no sabía nada, pero al día de hoy me dedico a hacer ropa de mujer porque vendo muchísimo más y es lo que a mí me me gusta", enfatizó el joven.

Felipe hace todos los roles, diseña, cose, maneja las redes, marketing, página web y vende. Tiene un taller y showroom en donde hay dos máquinas semi industriales, van clientas a ver las prendas y a hacer pedidos a medida, también hace vestidos de 15 o para casamientos y egresadas. En la web están publicadas todas las prendas disponibles, con precios y la posibilidad de hacer envíos a todo el país.

"Siento que el estilo que tengo no es muy comprado o muy típico en Argentina. Tengo un estilo que apunta a un público adultos jóvenes y adultos, súper elegante, atemporal y minimalista, que es para mí lo que representa totalmente mi marca. Me gusta que todas las personas que lo vean sientan esa elegancia, frescura, lo natural", indicó Felipe.

En su perfil de Instagram asegura que está dispuesto a diseñar y crear lo mejor para sus clientes, con excelente calidad para que tengan una experiencia de compra estupenda y obtengan un diseño original para destacar siempre en cualquier ocasión.

Su futuro como diseñador

Felipe sostuvo que siempre le dedicó mucho tiempo al diseño y confección, pero ahora es un trabajo para él. "Pienso absolutamente todo, le dedico muchas horas, desde las publicaciones que subo a Instagram hasta la producción. Me va bien con las actividades extracurriculares que hago, porque estudio algunos idiomas, pero lo sé manejar", agregó.

Por el momento puede moldear sus tiempos y horarios de tal forma de llegar a terminar todas las prendas que vende. Hacia el futuro todavía está en un dilema porque no ha decidido si estudiar Diseño de Indumentaria o Administración de Empresas, que es una parte fundamental para llevar a cabo su emprendimiento.

"Lo que me apasiona y lo que me gusta toda la vida es seguir con mi marca, qué es lo que más feliz me hace, pero me gustaría también tener un desarrollo empresarial para poder crecer, cerró.