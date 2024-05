Una denuncia penal expuso gravísimas irregularidades de Sperdutti en la Liga Mendocina de Fútbol

►TE PUEDE INTERESAR: Por una irresponsabilidad de Omar Sperdutti hubo caos, alarma y escándalo en el aeropuerto de Mendoza

federacion mendocina de futbol-presidente- omar sperdutti.jpg Omar Sperdutti, presidente de la Liga Mendocina de Fútbol.

Omar Sperdutti modificó el estatuto a su gusto en busca de ser reelecto

Omar Higinio Sperdutti, que le puso su propio nombre al estadio del Club Deportivo Maipú, no repara en sus ambiciones de poder y de figuración. Así lo revelan las tres modificaciones groseras que introdujo hace dos años en el estatuto de la LMF con el claro objetivo de lograr la reelección.

No sólo se trata de cambios groseros en la pieza legal que rige la vida de la entidad de Garibaldi 83 sino que, más grave aún, es una maniobra que se orquestó a espalda de la mayoría de los clubes.

En lo que fue una verdadera traición a la buena fe de los representantes de las instituciones afiliadas el estatuto fue alterado después de que todos los asambleístas se habían retirado y los encargados de confeccionar el acta añadieron novedades que nunca fueron tratadas por quienes habían participado en aquel acto en el que Sperdutti accedió al cargo máximo, el de presidente.

Esta situación fue descripta una vez más a la prensa, ahora por parte de Chapini y de Alberto Rez Masud, vicepresidente de Independiente. También lo ha hecho en otras ocasiones Fernando Porretta, de Gimnasia y Esgrima.

Tres cambios cuasi mafiosos en el estatuto

En su afán de alcanzar la reelección Sperdutti no reparó en las formas, legales ni éticas.

1) Les dio voz y voto a agrupaciones o cuerpos que no representan a clubes y que -es más- están contenidas dentro de los clubes. Así, ahora pueden votar el fútbol femenino, el futsal, los árbitros y los ex futbolistas. Es válido aclarar que no es el que fútbol femenino no tenga representación, lo mismo que el futsal. Los clubes que participan en esos campeonatos -femenino y futsal- son los mismos que ya tienen sus asambleístas, no son otros clubes. Para ser claros: "femenino" y futsal", no son clubes.

2) Quedó tan mal confeccionado el estatuto, que establece que quienes deseen postularse para dirigir la Liga deben presentar listas 30 días antes de la asamblea, que debe ser notificada por mail a cada afiliado. El problema es que la notificación no se hizo en tiempo y forma, sólo dos días antes de los plazos. También indica el estatuto reformado que los edictos de llamado a asamblea deben publicarse 10 días antes. "Cómo entonces alguien puede presentar una lista 30 días antes si aún no está formalizado el llamado al acto eleccionario", se preguntó el dirigente azul, Rez Masud.

3) Otra modificación grosera respecto del estatuto viejo: históricamente el presidente de la Liga ha sido elegido por consenso. En la asamblea los intervinientes mocionaban uno o dos nombres y se votaba, así de simple. Después, también por consenso, se elegían los otros integrantes del Consejo Directivo: vicepresidente, secretario, tesorero, vocales y miembros de los cuerpos coadyuvantes. Con la nueva redacción se debe presentar una lista con todos los cargos, de modo que se elimina de cuajo el consenso.

Hubo otro intento de maniobra extraña cuando se pretendió quitarles el voto doble a los clubes fundadores. Consciente de que por lo menos tres de los clubes fundadores de la Liga no lo apoyarían en su pretensión reeleccionaria, el presidente de la Liga quería, en el nuevo estatuto, que esas instituciones que están en la LMF desde su fundación, en 1923, perdieran el voto doble. Sin embargo se armó tal revuelo que por lo menos en este punto debió dar marcha atrás.

Liga Mendocina de Fútbol (6).jpeg La sede de la Liga Mendocina de Fútbol, en Garibaldi 83. Foto: Nicolás Ríos /Diario UNO

Qué dijo Alejandro Chapini

El presidente de Godoy Cruz estuvo presente en la audiencia de conciliación convocada por Personas Jurídicas. Contó que "los representantes de la Liga se mantuvieron en su posición de que el estatuto modificado fue aprobado en la asamblea y nosotros -Godoy Cruz, Independiente y Gimnasia- sostenemos que lo que se aprobó no fue lo que se escribió después en el acta".

"El fútbol de Mendoza tiene que estar unificado. Si hay elecciones no importa que se presenten 1, 2 o 5 listas, pero que sea democrático. Lo que necesitamos es que la Liga Mendocina de Fútbol sea fuerte para que los clubes de todas las categorías sigan sobreviviendo", reflexionó el mandamás del Tomba.

Luego contó: "Este año Sperdutti llamó a elecciones en febrero sin el tiempo debido. Hicimos una presentación en la Dirección de Personas Jurídicas que fue aceptada, nos dieron la razón. Ahora, sin los tiempos legales correspondientes, llamó de nuevo a elección".

Chapini insistió: "El estatuto fue cambiado, no fue el que se votó en la asamblea de hace dos años. Por eso es la demanda penal. Es tiempo de que podamos decir de una vez por todas cuál es la realidad".

"Ese estatuto que se aprobó -sumó- no es el que habíamos preacordado todos los dirigentes. Cambiaron puntos. No tiene nada que ver, por ejemplo, que puedan votar los que no tienen que ver con el manejo institucional del fútbol, como es el caso de los árbitros y de los ex jugadores".

El dirigente tombino, de todos modos, anheló que con diálogo se llegue a una solución: "La relación no está rota".

Qué dijo Alberto Rez Masud

El vicepresidente de la Lepra, Alberto Rez Masud, recordó la asamblea de la discordia: "Todos los dirigentes somos personas confiables y de actividad pública notoria. Accedimos a dar quórum y luego se eligieron los que tenían que firmar el acta. Se dio por terminada la asamblea y todos nos retiramos. Quedaron dos asambleístas para firmar el acta, que después reflejó puntos que no se habían tratado".

"No corresponde volcar en un acta situaciones que no se trataron en la asamblea. La gente de la Liga dice que sí lo tratamos y nosotros no. Bueno, ahora será la Justicia la que determinará quién dice la verdad".

Res Masud señaló otro punto grave: "El acta refleja una duración de la asamblea que define que no hubo tiempo material de leer el estatuto. Dice que se deliberó ampliamente y se discutió. Bueno, ahora los clubes tendrán que responderle al fiscal".

Como Chapini, el dirigente de Independiente no descartó una solución prejudicial: "Nosotros no andamos persiguiendo gente. Defendemos a las instituciones y debe primar la cordura. Frente a una denuncia de tantas graves irregularidades, no sería bueno que la causa penal siga adelante. De nuestra parte las puertas al diálogo están abiertas".

Rs Mazud cerró: "No sé qué los habrá motivado, si error, ignorancia legal o mala intención, el fiscal lo decidirá. Los acuerdos entre partes son posibles pero no aceptamos convalidar situaciones como las descriptas. Si metieron la pata que lo reconozcan".