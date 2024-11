Veronica Cangemi en el Colon- .jpg La soprano mendocina Verónica Cangemi replicará su Ópera Studio en el Teatro Colón. Foto: Gentileza Juan José Bruzza

La novedad fue presentada este martes en las instalaciones del Colón, ante las máximas autoridades del teatro y el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri.

El Ópera Studio de Verónica Cangemi se propone brindar entrenamiento y formación a los jóvenes egresados en canto para servir de plataforma en una carrera de proyección internacional.

Cangemi busca internacionalizar la ópera local desde el Teatro Colón

Para Verónica Cangemi "es muy importante que el teatro Colón produzca talentos que puedan habitar el mundo y de esa manera integrarnos más intensamente a las actividades culturales globales".

Lo que se propone la internacionalmente reconocida cantante lírica es "un trabajo en conjunto con el nuevo equipo del Colón" para internacionalizar aún más las producciones artísticas que allí se realizan. Y en este sentido anticipó:

"Estamos en tratativas de convenio con el Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, de Italia, que tienen uno de los ópera studio más antiguos del mundo; y también estamos con proyectos en conjunto con la Ópera Nacional de Bucarest (Rumania)".

El programa del Ópera Studio de Cangemi se propone como misión para sus alumnos "saber afrontar los distintos idiomas de la ópera, el repertorio, el movimiento escénico; además de aprender a buscar las oportunidades, cómo presentarse para audicionar", explica su fundadora.

Cangemi forma parte del equipo artístico del Colón junto a Julio Bocca

El anuncio se dio en el marco de la presentación del flamante equipo artístico del Teatro Colón junto al nuevo modelo de gestión, que estuvo a cargo del director general del Colón, Gerardo Grieco. Participaron destacadas figuras de la cultura argentina como la mendocina Verónica Cangemi, periodistas nacionales e internacionales y funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como el Jefe de Gobierno, Jorge Macri y la ministra de Cultura, Gabriela Ricardes.

El equipo artístico del Colón en esta nueva etapa está integrado por Julio Bocca (director de Ballet), Andrés Rodríguez (director de Ópera), Gustavo Mozzi (director de Música), Thelma Vivoni (directora ejecutiva), Zoe Zeniodi (directora de la Filarmónica de Buenos Aires), Beatrice Venezi (directora Invitada del Teatro Colón), Verónica Cangemi (directora de Ópera Studio), Miguel Martínez (director del Coro del Colón), Martín Bauer (director de CETC y Contemporáneo), Enrique Bordolini (director escenotécnico), Marcelo Birman (director del Instituto Superior de Arte) y Marcela La Salvia (directora de Producción).

Transmitido en streaming por Youtube, Jorge Macri destacó: “Haber recuperado a Julio Bocca para mí es un orgullo infinito. Que él tenga la chance de estar donde tiene que estar me llena de emoción, porque es cierto, su historia no terminó como debería haber terminado, y hoy demostramos que no terminó, que él tiene tanto para dar y este teatro tiene tanto para desafiarlo todavía”. Y continuó: “Este lugar emblemático es mucho más que su edificio y las grandes obras que cada temporada le dan prestigio. Es, sobre todo, la excelencia de sus artistas”.

Julio Bocca Jorge Macri y Gabriela Ricardes.jpg Julio Bocca fue presentado como el nuevo director del Ballet del Teatro Colón. Aquí, junto al jefe de gobierno porteño Jorge Macri y la ministra de Cultura, Gabriela Ricardes. Foto: Gentileza Juan José Bruzza

Por su parte, Julio Bocca manifestó: “Para mí fue, es y va a ser un desafío. Tengo mucho que devolverle al teatro, y el teatro tiene mucho que devolverme a mí. Necesito a toda la gente que va a trabajar conmigo para que controlen mis sueños”. Y agregó:

"Mi idea es que el ballet viaje por nuestro país y el mundo, que sea una de las mejores compañías, de las 10 primeras a nivel mundial".

Como director general del teatro más emblemático del país y uno de los coliseos más admirados del mundo, Gerardo Grieco anticipó que no se trata de un cambio de personas al frente de la institución sino "el inicio de un cambio de modelo de gestión". Y detalló que el Colón iniciará un proceso "que rescate, resignifique y replantee la esencia de este teatro, inspirándose en la visión de sus fundadores de 1908 y en la creación de los elencos estables hace casi cien años, que soñaron al Teatro Colón como un verdadero motor de desarrollo cultural y social; proyectando esta casa a los desafíos del siglo XXI".

Y calificó a Bocca como el "hijo pródigo" del Colón que retorna a este espacio que lo formó como uno de los mejores bailarines del mundo. Mientras que de la mendocina Verónica Cangemi destacó que liderará "el primer Ópera Studio de Latinoamérica en el Colón".