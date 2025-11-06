Cumbre del reggae: Nonpalidece y Alborosie se unen en Mendoza

Su último hito fue cumplir uno de sus mayores sueños: grabar en la cuna del reggae, Jamaica, donde registraron el aclamado disco "Hecho en Jamaica" en tres estudios legendarios (Tuff Gong, Harry J y Anchor Studios). Este álbum no solo reversiona parte de su historia musical, sino que cuenta con invitados de lujo como Fito Páez, Alborosie, Fabiana Cantilo y La Mala Rodríguez.

Desde el lanzamiento de su primer disco, la banda ha editado siete álbumes de estudio y ha sido galardonada con un Premio Gardel. Nonpa continúa ampliando su legado desde el under al mainstream, girando por toda América Latina, Estados Unidos y Europa.

Alborosie: La voz de Sicilia en Kingston

Con más de 100 millones de streams y 10 millones de oyentes mensuales, Alborosie es uno de los artistas de reggae más escuchados del mundo.

Alborosie Alborosie es uno de los artistas de reggae más escuchados del mundo.

Nacido en Sicilia y radicado hace más de 20 años en Jamaica, ha logrado combinar autenticidad, respeto por las raíces y una creatividad desbordante. Ganador de numerosos premios y productor de nombres clave de la escena jamaiquina, Alborosie llega a Mendoza acompañado por Shengen Clan, su banda de lujo. Presentará material de su nuevo trabajo "Dub Pirate" y repasará clásicos mundiales como "Kingston Town" y "Herbalist", en un show que recorre desde el roots hasta el dancehall con una calidad vocal y escénica única.

Su vasta discografía incluye álbumes fundamentales como "Soul Pirate" y "Freedom & Fyah", y colaboraciones con figuras de la talla de Buju Banton y Kabaka Pyramid, manteniendo siempre un mensaje de compromiso social.