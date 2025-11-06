El encuentro cumbre de reggae internacional tendrá lugar el sábado 8 de noviembre a partir de las 20 h en el Espacio cultural Julio Le Parc (Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén). La noche contará con las presentaciones de Nonpalidece y Alborosie & Shengen Clan, en un show apto para toda la familia. Habrá estacionamiento gratuito, y los menores de 12 años no abonan entrada. Las anticipadas ya se encuentran disponibles a través de Entradaweb.com.
Cumbre del reggae: Nonpalidece y Alborosie se unen en Mendoza
El trío argentino, referente del reggae roots, se une a la estrella italiana radicada en Jamaica, Alborosie & Shengen Clan, para una noche de vibras positivas y clásicos en el Espacio Le Parc
El festival promete ser una fiesta inolvidable de roots y dancehall, un encuentro cumbre que celebra la cultura reggae en la Montaña.
Nonpalidece: 28 años de trayectoria y un sueño jamaiquino
Con 28 años de camino recorrido, Nonpalidece se ha consolidado como la banda de reggae roots más importante y convocante de Argentina y un verdadero referente del género en toda Latinoamérica.
Su último hito fue cumplir uno de sus mayores sueños: grabar en la cuna del reggae, Jamaica, donde registraron el aclamado disco "Hecho en Jamaica" en tres estudios legendarios (Tuff Gong, Harry J y Anchor Studios). Este álbum no solo reversiona parte de su historia musical, sino que cuenta con invitados de lujo como Fito Páez, Alborosie, Fabiana Cantilo y La Mala Rodríguez.
Desde el lanzamiento de su primer disco, la banda ha editado siete álbumes de estudio y ha sido galardonada con un Premio Gardel. Nonpa continúa ampliando su legado desde el under al mainstream, girando por toda América Latina, Estados Unidos y Europa.
Alborosie: La voz de Sicilia en Kingston
Con más de 100 millones de streams y 10 millones de oyentes mensuales, Alborosie es uno de los artistas de reggae más escuchados del mundo.
Nacido en Sicilia y radicado hace más de 20 años en Jamaica, ha logrado combinar autenticidad, respeto por las raíces y una creatividad desbordante. Ganador de numerosos premios y productor de nombres clave de la escena jamaiquina, Alborosie llega a Mendoza acompañado por Shengen Clan, su banda de lujo. Presentará material de su nuevo trabajo "Dub Pirate" y repasará clásicos mundiales como "Kingston Town" y "Herbalist", en un show que recorre desde el roots hasta el dancehall con una calidad vocal y escénica única.
Su vasta discografía incluye álbumes fundamentales como "Soul Pirate" y "Freedom & Fyah", y colaboraciones con figuras de la talla de Buju Banton y Kabaka Pyramid, manteniendo siempre un mensaje de compromiso social.