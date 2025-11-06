Agenda fin de semana: ¿qué hacer en Mendoza?

DANZA Y MÚSICA. El evento de danza y música "Achalay gala anual" se realizará el viernes 7 de noviembre a las 20 en la Sala Armando Tejada Gómez del Espacio cultural Julio Le Parc (Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén) . La entrada general tiene un costo de $8.000 y se puede adquirir a través de Entradaweb.

EXPOSICIÓN-ARTES VISUALES. La exposición de artes visuales "Caos in itinere de Gerson Fogaça" se presenta a partir de las 20 en el Museo Carlos Alonso, ubicado en Av. Emilio Civit 348, Ciudad de Mendoza, con entrada gratuita. La obra de Fogaça, originario de Goiânia (Brasil), se caracteriza por utilizar un lenguaje simbólico y signos visuales para representar y confrontar el caos urbano, plasmando en sus lienzos elementos como monos, autos, edificios y figuras geométricas en espacios sin perspectiva tradicional, invitando a una contemplación detenida de su universo visual.

Gerson Fogaca Gerson Fogaça presenta su arte en el museo Carlos Alonso.

MÚSICA. El espectáculo musical "Trilogía del más allá" se llevará a cabo a las 21 h en la Sala Tito Francia del Espacio Cultural Julio Le Parc, ubicado en Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén. La propuesta reúne a tres bandas independientes de la región Este de Mendoza —Pablo Matías y el Enjambre, Forma Fantasma e Intuición Atemporal— y la entrada general tiene un costo de $7.000, disponible a través de www.entradaweb.com.

MÚSICA CLÁSICA. La Orquesta Filarmónica de Mendoza ofrecerá su Concierto Abono 13 a las 21 en el Teatro Independencia (Chile 1184, Ciudad). Bajo la dirección del Maestro Invitado David Greilsammer, y con Fernando López Ballesteros como solista en clarinete, la orquesta propone un viaje musical entre América y Francia, con un programa que incluye obras de Maurice Ravel (Rapsodie Espagnole y Pavane pour une infante défunte) y Aaron Copland (Concierto para Clarinete y Suite Appalachian Spring). La entrada general tiene un valor de $4.000 y se puede adquirir a través de www.entradaweb.com.

MUESTRA-EXPERIENCIA. La experiencia "Dulce café en el Fader" se realizará el viernes 7 de noviembre a partir de las 16 en el Museo Provincial de Bellas Artes Emiliano Guiñazú – Casa Fader, ubicado en San Martín 3651, Luján de Cuyo. La entrada es gratuita por orden de llegada. La Subsecretaría de Cultura de Mendoza, Bruno Brown Café y el Museo Fader invitan al público a disfrutar de una combinación de arte, café, pastelería y delicatessen, que también incluirá charlas, talleres, música y sorteos, destacándose un recorrido guiado por la muestra "Silencio compartido2 a las 18.

Agenda Mendoza: sábado 8 de noviembre

MÚSICA. El sábado 8 de noviembre a las 21 el cantautor rosarino Jorge Fandermole presenta su nuevo disco de estudio “Tiempo y lugar”, junto a Fernando Silva en bajo y violoncello. Será en el Teatro Independencia (Chile 1184, Ciudad) y las entradas están disponibles en EntradaWeb.

Abarcativo. A lo largo de su carrera, Fandermole ha compartido proyectos con otros músicos en un rango muy amplio de géneros y estilos. Jorge Fandermole, este sábado en el Teatro Independencia.

MÚSICA-COVERS ROCK INTERNACIONAL. El sábado 8 de noviembre a las 21 en el Teatro Mendoza (San Juan 1427, Ciudad) La Banda Viajera presenta su show mas importante "Edición Deluxe", un espectáculo que promete ser una fiesta de música, energía y emoción con los clásicos del rock internacional. Las entradas se encuentran disponibles a través de la plataforma Entradaweb.

La Banda Viajera

MÚSICA-POP-FOLKLORE. Este sábado 8 de noviembre a las 22 llega Luciano Pereyra a Mendoza. En el marco de su tour "Te sigo amando" el querido artista se presentará en el Arena Maipú Stadium (Emilio Civit y Maza). Las entradas están a la venta en Ticketek.com.ar y boletería el Arena (solo en efectivo).

Luciano Pereyra 1 Luciano Pereyra este sábado en el Arena Maipú.

MUSICA-ROCK MENDOCINO. Chancho Va y Flanes harán vibrar la noche del sábado 8 de noviembre a partir de las 21 en La Nave Cultural (Av. España 2110). Las entradas anticipadas están a la venta en Entradaweb y boletería de la sala.

Chancho Va Flanes Chancho Va y Flanes. Este sábado en La Nave Cultural.

MÚSICA-REGGAE. Un encuentro cumbre de reggae internacional con Nonpalidece y Alborosie & Shengen Clan tendrá lugar el sábado 8 de noviembre a partir de las 20 h en el Espacio cultural Julio Le Parc (Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén). La noche contará con las presentaciones de , en un show apto para toda la familia. Habrá estacionamiento gratuito, y los menores de 12 años no abonan entrada. Las anticipadas ya se encuentran disponibles a través de Entradaweb.com.

TEATRO-HUMOR. La obra de teatro "Lengua a la vinagreta", una divertida comedia escrita por Susana Tampieri, se presentará a las 21 h en la Sala Tito Francia del Espacio cultural Julio Le Parc (Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén). La pieza, una comedia de situaciones que surge como respuesta a la "extirpación" de las letras Ñ, LL y CH del español para adecuarse a la Comunidad Económica Europea, garantiza risas y reflexiones. La entrada general tiene un valor de $8.000 y se puede adquirir en Entradaweb.

TEATRO-HUMOR. La obra de "Carne gaucha", a cargo del Elenco Ropa Prestada, se presentará a las 21 en la Sala Elina Alba de la Subsecretaría de Cultura, ubicada en Gutiérrez y Av. España, Ciudad de Mendoza. La pieza narra las peripecias de tres hermanas que intentan reconstruir la historia argentina en clave de humor casi absurdo, reflexionando sobre las contradicciones y la falta de memoria del país. Las reservas de entradas pueden realizarse contactando al 2615935189 (Jimena) o al 2613345296 (Alfredo).

MÚSICA-ROCK. Gaspar Benegas, el guitarrista de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, Indio Solari, La Mono y ex integrante de Las Manos de Filippi llega a Mendoza para un show acústico que recorrerá todas las etapas de su carrera, desde sus primeros proyectos hasta sus canciones más representativas. Será este sábado 8 de noviembre a las 22 en Willys Bar (Mitre 1371, Chacras de Coria). Las entradas están a la venta en EntradaWeb.

Gaspar Benegas Gaspar Benegas, el guitarrista del Indio Solari.

Agenda Mendoza: domingo 9 de noviembre

El cantautor español Melendi se presentará en Mendoza el domingo 9 de noviembre a las 21. Será en el Arena Maipú Stadium (Maza y Emilio Civit, Maipú). Las entradas para este concierto se pueden adquirir a través de Ticketek.com.ar y en la boletería del Arena (solo pago en efectivo).

Melendi 2.jpg Melendi, el popular cantautor español cierra el fin de semana en Mendoza.

El power trío Eruca Sativa llegará a Mendoza el domingo 9 de noviembre para presentar su nuevo álbum, "A tres días de la Tierra". El show se realizará en Nido Club (ex N8, Mitre y Godoy Cruz, Ciudad). La apertura de puertas está programada para las 20 y el inicio del concierto a las 21. Las entradas anticipadas ya se encuentran disponibles a través de Entradaweb.

Eruca Sativa.jpg Eruca Sativa, este domingo en Nido Club.

TEATRO. La obra "Los Mercaderes" presentará su última función el domingo 9 de noviembre a las 21 en la Sala Elina Alba de la Subsecretaría de Cultura, ubicada en Gutiérrez y Av. España, ciudad de Mendoza. Esta es una versión libre y afilada de El mercader de Venecia de William Shakespeare, que combina ingenio, humor y tensión al narrar la historia de una herencia, un concurso y un préstamo con una cláusula mortal en un club social donde el poder seduce y el amor se cotiza. Las entradas tienen un costo general de $10.000, mientras que estudiantes y jubilados pueden optar por 2x $18.000, disponibles a través de Entradaweb o en boletería una hora antes de la función.