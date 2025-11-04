Luciano Pereyra llega a Mendoza con su tour "Te sigo amando"

Luciano Pereyra 1 Luciano Pereyra arrancó su nuevo tour.

Hay que recordar que, debido a la suspensión del show del viernes 7 de septiembre, quienes hayan aquirido entradas para esa fecha deberán realizar el siguiente procedimiento.

Quienes compraron entradas para dicha fecha mediante Ticketek deberán comunicarse con el servicio de Atención al Cliente de Ticketek para realizar el canje correspondiente.

Aquellos que adquirieron sus tickets de manera presencial en la boletería del Arena Maipú deberán acercarse al estadio para efectuar el cambio físico de su entrada. El horario de atención es de 10 a 18 horas, en los días y horarios habituales de boletería.

Ante cualquier consulta, se recomienda contactar a los canales oficiales de Ticketek o en @powerplayshows.

Luciano Pereyra en Mendoza: nuevas canciones y un tour esperado

El cantautor Luciano Pereyra tendrá un final de 2025 y comienzo de 2026 más que prometedor. Además de anunciar el tour "Te Sigo Amando", que comenzó en octubre con una serie de presentaciones en el Movistar Arena de Buenos Aires con las posteriores visitas a Córdoba, Rosario, Mendoza y Neuquén, también lanzó un adelanto de su nuevo material de estudio.