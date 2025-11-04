Este sábado 8 de noviembre a las 22 llega Luciano Pereyra a Mendoza. En el marco de su tour "Te sigo amando" el querido artista se presentará en el Arena Maipú Stadium (Emilio Civit y Maza). Las entradas están a la venta en Ticketek.com.ar y boletería el Arena (solo en efectivo).
Luciano Pereyra llega a Mendoza con su tour "Te sigo amando"
Será la única presentación en Mendoza de Luciano Pereyra en lo que queda del año. Las entradas están a la venta
Hay que recordar que, debido a la suspensión del show del viernes 7 de septiembre, quienes hayan aquirido entradas para esa fecha deberán realizar el siguiente procedimiento.
- Quienes compraron entradas para dicha fecha mediante Ticketek deberán comunicarse con el servicio de Atención al Cliente de Ticketek para realizar el canje correspondiente.
- Aquellos que adquirieron sus tickets de manera presencial en la boletería del Arena Maipú deberán acercarse al estadio para efectuar el cambio físico de su entrada. El horario de atención es de 10 a 18 horas, en los días y horarios habituales de boletería.
- Ante cualquier consulta, se recomienda contactar a los canales oficiales de Ticketek o en @powerplayshows.
Luciano Pereyra en Mendoza: nuevas canciones y un tour esperado
El cantautor Luciano Pereyra tendrá un final de 2025 y comienzo de 2026 más que prometedor. Además de anunciar el tour "Te Sigo Amando", que comenzó en octubre con una serie de presentaciones en el Movistar Arena de Buenos Aires con las posteriores visitas a Córdoba, Rosario, Mendoza y Neuquén, también lanzó un adelanto de su nuevo material de estudio.
Se trata del single “Ahora Resulta” junto a Emanero. Esta cumbia pop, que combina con total naturalidad la esencia y las voces de estos dos grandes artistas, fue compuesta y producida por Luciano junto a Andrés Castro en Miami. Luego el propio Luciano convocó a Emanero para sumar su voz a la canción. “Ahora resulta” tiene destino de hit, es el cuarto adelanto del nuevo álbum de Luciano Pereyra que conoceremos este año.
Luciano Pereyra, uno de los artistas más populares de la música nacional
- Luciano Pereyra lleva 15 álbumes editados y millones de reproducciones en plataformas digitales.
- Ganador de múltiples Premio Gardel, las Gaviotas de Plata y Oro en el Festival de Viña del Mar y dos nominaciones al Latin Grammy.
- En su extenso camino tiene récords de asistencia año tras año con shows agotados en el Estadio Vélez, 34 Luna Park, 6 Movistar Arena, 16 Gran Rex, 15 Teatro Opera, 2 Movistar Arena de Chile y 2 Antel Arena de Montevideo, entre otros.
- Alcanzó con el video de "Como Tú" más de 278 millones de reproducciones y junto a Abel Pintos realizó 34 conciertos en el mítico Estadio Luna Park de Buenos Aires.
- Cantó junto a grandes artistas internacionales como Alejandro Fernández, Carlos Vives, Alejandro Sanz, David Bisbal, Juan Gabriel, Juanes, Los Ángeles Azules, Lucero, Luis Fonsi, Lang Lang, Pedro Capó y Nacho, entre otros.