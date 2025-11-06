Jorge Fandermole en el Teatro Independencia

A diferencia de discos anteriores, la sonoridad de esta edición es austera: Jorge Fandermole en voz y guitarra sumados al bajo o violoncello a cargo de Fernando Silva, y la participación de Juan Quintero y Julio Ramírez como invitados.

“Son tiempo y lugar dos conceptos del imaginario humano que permiten considerar nuestra existencia y sus circunstancias, antecedentes y proyecciones. Espacio y tiempo, a la vez que de naturaleza cada vez más incierta ambos, se nos manifiestan en una realidad inmediata brutalmente crítica, y es ese marco sensible en el que se presenta este repertorio” detalla Fandermole

Quién es Jorge Fandermole

Autor, compositor, intérprete y docente de música. Nació en Pueblo Andino, provincia de Santa Fe, en 1956.

Durante los '80 formó parte del movimiento informal de creación y producción musical conocido como Trova Rosarina.

Ha grabado siete discos como solista:

"Pájaros de fin de invierno" (1983).

"Tierra, sangre y agua" (1985).

"Mitologías" (1989).

"Los trabajos y los días" (1993).

"Navega" (2002).

"Pequeños mundos" (2005).

"Fander" (2014), disco doble.

"Tiempo y lugar" (2025).

Junto a Lucho González, Iván Tarabelli y Juancho Perone conformó un cuarteto con el que editó el disco "Primer Toque" en 1988.

Con Lalo de los Santos, Adrián Abonizio y Rubén Goldin participó de un espectáculo llamado Rosarinos, del que surgió un disco en vivo en 1997.

Embed - Vivo Cultura | Agencia Cultural on Instagram: " ¡Atención Mendoza! Después de mucho tiempo, Jorge Fandermole vuelve a nuestra provincia para compartir su nuevo disco “Tiempo y lugar”, un encuentro único con la poesía y la música que nos atraviesa a todos. Sábado 8 de noviembre – 21 hs Teatro Independencia Acompañado por @fersilvamusico en bajo y violoncello, @jorgefandermole nos invita a una noche de emoción y belleza. Conseguí tus entradas en www.entradaweb.com.ar Contanos en los comentarios: ¿Cuál es esa canción de Fandermole que no puede faltar en el concierto?" View this post on Instagram

Sus canciones han sido grabadas por Mercedes Sosa, Juan Carlos Baglietto, Silvina Garré, Tania Libertad, Lito Vitale, Jairo, Soledad, Ana Belén, Teresa Parodi, Liliana Herrero, Marta Gómez, Silvia Iriondo, Aca Seca, Juan Quintero y Luna Monti, Suna Rocha, Myriam Cubelos, Yusa, Ethel Koffman, Peteco Carabajal, Los Alonsitos, Los Huayra, entre otros.

En 1988 inició junto a diversos músicos un proyecto de educación y producción musical conocido como Escuela de Músicos de Rosario.

Durante 1994 y 1995 fue Director de Cultura de la Secretaría de Cultura, Educación y Turismo de la Municipalidad de Rosario.

Se desempeñó como director artístico de varias producciones y fue asesor musical de la Editorial Municipal de la Secretaría de Cultura de Rosario, discográfica en cuya creación participó a mediados de los '90.

Jorge Fandermole: distinciones por su labor artística