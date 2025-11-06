El sábado 8 de noviembre a las 21 el cantautor rosarino Jorge Fandermole presenta su nuevo disco de estudio “Tiempo y lugar”, junto a Fernando Silva en bajo y violoncello. Será en el Teatro Independencia (Chile 1184, Ciudad) y las entradas están disponibles en EntradaWeb.
Jorge Fandermole en el Teatro Independencia
El músico rosarino de amplísima trayectoria presenta su más reciente trabajo "Tiempo y lugar"
"Tiempo y lugar" es el título de una nueva edición de canciones de su autoría, coincidente con el título de una de las canciones que componen el repertorio y que resulta especialmente significativa del contexto en que se inscribe la edición.
La obra incluye 12 canciones de temática y género diversos, algunas con rasgos del folklore argentino/latinoamericano y otras carentes de rasgos específicos.
A diferencia de discos anteriores, la sonoridad de esta edición es austera: Jorge Fandermole en voz y guitarra sumados al bajo o violoncello a cargo de Fernando Silva, y la participación de Juan Quintero y Julio Ramírez como invitados.
“Son tiempo y lugar dos conceptos del imaginario humano que permiten considerar nuestra existencia y sus circunstancias, antecedentes y proyecciones. Espacio y tiempo, a la vez que de naturaleza cada vez más incierta ambos, se nos manifiestan en una realidad inmediata brutalmente crítica, y es ese marco sensible en el que se presenta este repertorio” detalla Fandermole
Quién es Jorge Fandermole
Autor, compositor, intérprete y docente de música. Nació en Pueblo Andino, provincia de Santa Fe, en 1956.
Durante los '80 formó parte del movimiento informal de creación y producción musical conocido como Trova Rosarina.
Ha grabado siete discos como solista:
- "Pájaros de fin de invierno" (1983).
- "Tierra, sangre y agua" (1985).
- "Mitologías" (1989).
- "Los trabajos y los días" (1993).
- "Navega" (2002).
- "Pequeños mundos" (2005).
- "Fander" (2014), disco doble.
- "Tiempo y lugar" (2025).
Junto a Lucho González, Iván Tarabelli y Juancho Perone conformó un cuarteto con el que editó el disco "Primer Toque" en 1988.
Con Lalo de los Santos, Adrián Abonizio y Rubén Goldin participó de un espectáculo llamado Rosarinos, del que surgió un disco en vivo en 1997.
Sus canciones han sido grabadas por Mercedes Sosa, Juan Carlos Baglietto, Silvina Garré, Tania Libertad, Lito Vitale, Jairo, Soledad, Ana Belén, Teresa Parodi, Liliana Herrero, Marta Gómez, Silvia Iriondo, Aca Seca, Juan Quintero y Luna Monti, Suna Rocha, Myriam Cubelos, Yusa, Ethel Koffman, Peteco Carabajal, Los Alonsitos, Los Huayra, entre otros.
En 1988 inició junto a diversos músicos un proyecto de educación y producción musical conocido como Escuela de Músicos de Rosario.
Durante 1994 y 1995 fue Director de Cultura de la Secretaría de Cultura, Educación y Turismo de la Municipalidad de Rosario.
Se desempeñó como director artístico de varias producciones y fue asesor musical de la Editorial Municipal de la Secretaría de Cultura de Rosario, discográfica en cuya creación participó a mediados de los '90.
Jorge Fandermole: distinciones por su labor artística
- Nominación a los premios Gardel por "Navega" y por "Pequeños Mundos"
- Nominación y distinción con diploma al mérito como compositor de folklore de la Fundación Konex, en 2005.
- Reconocimiento de la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe, ese mismo año, por su labor de intérprete.
- En 2008 fue distinguido como compositor con un Gran Premio SADAIC en el rubro Música Popular
- En 2014 el disco Fander recibió el premio Gardel al Mejor Disco de Folklore Alternativo; y el mismo año fue reconocido por la Fundación Konex con el Premio Konex de Platino como autor/compositor de la década en Música Popular.
- En 2019, participó del reencuentro de la Trova Rosarina, que se presentó en el Festival de Cosquín como delegación oficial de la Provincia de Santa Fe y realizó actuaciones en el Teatro Colón y diversos escenarios del país.
- El mismo año, recibió el Gran Premio a la Trayectoria Artística que otorga el Fondo Nacional de las Artes.