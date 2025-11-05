Este viernes a las 22 en la librería Cálamo y Papiro (Roque Sáenz Peña 2830, Vistalba, Luján de Cuyo) Charlie Frites presenta "Piazzolla en mi guitarra y voz", una propuesta que amalgama parte de la obra del genial Astor, con buenos vinos, libros y "unas empanaditas" detalló el músico mendocino.
Charlie Frites presenta "Piazzolla en mi guitarra y voz"
El músico mendocino ofrece un show en el que comulgan el tango de Astor Piazzolla, vino y libros
Frites adelantó la propuesta que podrá disfrutarse este viernes en el espacio literario ubicado frente a la rotonda del arado en Luján de Cuyo. "Piazzolla en mi guitarra y voz" son interpretaciones en guitarra de obras de Astor como 'Adiós Nonino', 'Oblivion', 'Libertango' y parte de su cancionero: 'Chiquilín de Bachín', 'Balada para un loco', un repertorio tanguero que me ha atravesado desde joven y que hoy puedo llevarlo al escenario".
Luego recalcó: "Se va a hacer en Cálamo & Papiro, los que vayan van a poder degustar unos buenos vinos y disfrutar de unas empanaditas escuchando un poco de tango y compartiéndolo, porque si hay algo que se produce en Cálamo -además de hojear y llevarse un buen libro- es una fusión entre el público y los artistas, donde todos podemos vivir un poquito de arte en un hecho cultural muy agradable".
Las entradas tienen un valor de $20.000 y se pueden conseguir al 2615 193 292 (alias subterránea.nx).
Sobre el artista
Charlie Frites es multiintrumentista, músico sesionista, especialista en bajo y guitarra.
Además es director de Soul, escuela de música que funciona en Maipú y forma músicos de todas las edades en diversos instrumentos, ensambles y canto.
Como invitado Frites ha tocado con agrupaciones como la legendaria Markama. Además se ha presentado con proyectos muy originales como Guerrero / Videla / Frites, una agrupación de Soul & Jazz Trío en numerosos escenarios de la provincia.
También lidera bandas como Roxband (Tributo a Roxette) The Clover (versiones de rock clásico como The Police, Queen o Eric Clapton) y Blaylock (Tributo a Pearl Jam), todas de enorme recorrido por escenarios de la provincia y el país.