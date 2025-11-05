Charlie Frites presenta "Piazzolla en mi guitarra y voz"

Frites adelantó la propuesta que podrá disfrutarse este viernes en el espacio literario ubicado frente a la rotonda del arado en Luján de Cuyo. "Piazzolla en mi guitarra y voz" son interpretaciones en guitarra de obras de Astor como 'Adiós Nonino', 'Oblivion', 'Libertango' y parte de su cancionero: 'Chiquilín de Bachín', 'Balada para un loco', un repertorio tanguero que me ha atravesado desde joven y que hoy puedo llevarlo al escenario".

Charlie Frites músico mendocino Charlie Frites interpreta a Piazzolla este viernes en Cálamo & Papiro.

Luego recalcó: "Se va a hacer en Cálamo & Papiro, los que vayan van a poder degustar unos buenos vinos y disfrutar de unas empanaditas escuchando un poco de tango y compartiéndolo, porque si hay algo que se produce en Cálamo -además de hojear y llevarse un buen libro- es una fusión entre el público y los artistas, donde todos podemos vivir un poquito de arte en un hecho cultural muy agradable".