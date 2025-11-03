Nueva fecha de puro rock mendocino en La Nave Cultural

Flanes llega al escenario con el impulso del lanzamiento de su nueva canción, “Clones”, que cuenta con la voz invitada de Exe Stocco, cantante de la reconocida banda Pasado Verde. El single se acompaña de un videoclip realizado por la artista visual Flor Typek, quien además estará a cargo de las visuales en vivo durante el show, aportando una experiencia audiovisual integral.

Embed - Flanes - Clones (feat. Exe Stocco)

En tanto, Chancho Va, con más de dos décadas de trayectoria, mantiene su vigencia con un sonido que mezcla el rock urbano, el alternativo y el pesado, acompañado por letras con contenido social. El grupo está formado por Leandro “Canario” Vilariño (voz, guitarra y composición), Rodrigo Perea (batería), Guillermo Becerra (bajo y coros) y David Nañez (guitarra). A lo largo de su carrera, la banda ha compartido escenarios con reconocidos artistas nacionales y se ha consolidado como una de las referentes del rock mendocino.

El encuentro promete una noche de alta energía y guitarras encendidas, con la vitalidad de la escena rockera mendocina, en uno de los espacios culturales más importantes de la provincia.