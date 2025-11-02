Mendotaku 2025: la convención de animé y cultura pop regresa a Ciudad

Valkyria cosplay Mendotaku.jpg Una vez más el Mendotaku tendrá concurso de Cosplay y presentación de cosplayers profesionales.

También participará Yasuhiro Irie, director y animador japonés de renombre internacional, conocido por su trabajo en "Fullmetal Alchemist: Brotherhood", "Cowboy Bebop", "Escaflowne", "Oshi no Ko" y "Halloween Pajama". Irie ofrecerá charlas exclusivas ambos días en su primera visita al país.

Otro de los grandes nombres será "Ayumi Miyazaki," legendario cantante de temas icónicos como "Brave Heart" (Digimon Adventure) y "The Last Element" (Digimon Frontier), quien también se presentará por primera vez en Argentina los dos días.

Desde México llegarán Carmen Sarahí y Romina Marroquín, voces oficiales de Elsa y Anna en Frozen, que ofrecerán un show musical de la película el domingo 16 de noviembre, también inédito en el país.

Carmen Sarahí y Romina Marroquín Carmen Sarahí y Romina Marroquín, voces oficiales de Elsa y Anna en Frozen darán un show aparte en Mendotaku. También habrá meet & greet.

A ellas se sumará la talentosa Cristina Hernández, actriz de doblaje mexicana conocida por interpretar a Alegría (IntensaMente), Bombón (Las Chicas Superpoderosas), Sakura (Card Captor Sakura), Shinobu (Demon Slayer), además de doblar a actrices como Natalie Portman, Anne Hathaway y Lindsay Lohan. Hernández brindará shows en vivo los dos días del evento.

Entre los grandes invitados se destaca KNITE, desde Australia, uno de los cosplayers más influyentes del mundo, con más de 20 años de carrera, modelo, streamer y fundador de KTE Agency. Será su primera visita a Argentina y estará presente ambos días.

Mendotaku: artistas y figuras invitadas

La Asociación de Sumo Argentina presentará demostraciones en vivo, clases abiertas y exhibiciones junto a la reconocida luchadora Hiyori Kon, protagonista del cortometraje de Netflix "Little Miss Sumo".

Entre las figuras más queridas de la nostalgia animada estará Mariela Carril, legendaria conductora de "El club del animé" (Magic Kids), quien conducirá el evento y ofrecerá su panel ambos días, reviviendo los clásicos que marcaron a toda una generación. Junto a ella estará Gaby Roife, recordada por el programa "A jugar con Hugo", que también conducirá parte del evento y tendrá un panel interactivo para jugar en vivo.

Desde Chile llegará el grupo Royals DC, tributo oficial al grupo de K-pop KARD, con un show exclusivo musical y clases abiertas de coreografía el sábado 15 de noviembre. También participará Dylan Gálvez, dibujante y animador cordobés, creador del popular personaje Perchita, quien estará compartiendo su trabajo con el público.

Los tradicionales concursos de cosplay vuelven con tres categorías principales:

Cosplay individual (Pasarela, Performance y Videojuegos), kids y grupal, con más de $3.000.000 en premios en efectivo y regalos de marcas. Las bases y condiciones ya están disponibles en www.mendotaku.com.ar.

Además, el Concurso Dance Cover K-pop pondrá en escena a 22 grupos finalistas, que competirán por más de $1.500.000 en premios, órdenes de compra, trofeos y obsequios especiales.

Actividades, zonas temáticas y experiencias

Mendotaku ofrecerá una experiencia inmersiva con múltiples espacios y actividades:

Zona Gamer: videojuegos retro, actuales y lanzamientos, con torneos en distintas plataformas y premios en efectivo.

Dos escenarios principales: presentaciones, shows y concursos en simultáneo.

Callejón de los artistas: ilustradores, historietistas y caricaturistas mostrando sus obras originales.

Salas temáticas: charlas, talleres, proyecciones y actividades culturales.

Activaciones exclusivas de marcas como McDonald’s, Cinemacenter, Super Conectados, Tveo, Miotv y Speed Unlimited, con sorteos, juegos y promociones.

Zonas temáticas: espacios dedicados al Japón tradicional, artes marciales, cultura medieval europea, juegos de mesa y escenarios decorados para tomarse fotos como dentro de una serie.

Como en todas sus ediciones, Mendotaku colabora con refugios de animales. El sábado será a beneficio de La Casita de Lula y el domingo de Salvando Patas. Con cada entrada se solicita donar un elemento de la lista publicada en la web oficial www.mendotaku.com.ar.