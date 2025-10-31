Mientras miles de fanáticos esperan la llegada de lo que será la quinta visita de Oasis al país, el periodista y escritor José Bellas publicó "Nuestro Oasis: Una historia argentina".
José Bellas presenta "Nuestro Oasis, una historia argentina": la fuerte unión de los Gallagher con el país
"Desde la convicción y desde el hambre consiguen traer melodías fantásticas", aseguró José Bellas sobre Oasis
José escribió para revistas y suplementos como "Ruido", "Rebolver", "Rolling Stone", entre otras. Además fue editor de "Si!" en Clarín, y a lo largo de su carrera ha entrevistado a artistas como Bo Diddley, James Brown, Ozzy Osbourne, entre otros.
En "Nuestro Oasis: Una historia argentina", José realiza una cronología perfecta y minuiciosa de lo que fue el primer contacto de los hermanos Gallagher con el país; pero también sorprende con entrevistas a un relator de fútbol (Juan Manuel Pons), a una pampeana que logró mantener un contacto fluído con Liam a través de Twitter (ahora X), entre otros.
En diálogo con Diario UNO José comentó cómo surgió la idea de este libro, analizó la carrera de Oasis y además relexionó sobre la nueva llegada de la banda oriunda de Manchester a la Argentina.
"El disparador del libro fue la venida de ellos", asegura José cuando le consulté sobre cómo surgió la idea de este libro. Además, el autor reveló que siempre le interesó la música y que al trabajar en diversos suplementos de espectáculo de diario Clarín pudo vivir los orígenes de Oasis desde el primer momento.
En cuanto a si considera que existen bandas actuales que repliquen la energía y el mensaje de Oasis en la actualidad, José dijo: "Han existido bandas que surgieron a imagen y semejanza de Oasis como "No ves nada", unos chicos de La Plata". "Bandas como Airbag, a la que le va muy bien, no desciende de Oasis, pero tienen esa cosa épica de rock and roll, actitud, se plantan y tocan canciones en el escenario".
En su libro, José también mencionada a Oeisis, una banda argentina tributo que "se toman muy enserio lo que hacen".
Le consulté a José Bellas por qué cree que a los artistas extranjeros les encanta o disfrutan tanto de tocar en la Argentina, y el periodista respondió: "Yo creo que es algo que les conviene personalmente. El público argentino les decora como a nadie los shows. Es como venir al mejor pelotero de la ciudad. Es el mejor parque de diversiones. El lugar donde se sienten más estimulados o mejor queridos es acá".
Cuando le pregunté si tenía su entrada para verlos ahora en noviembre en River me dijo que no, y debo confesar que me entristeció su respuesta. Sinceramente nunca antes conocí a alguien tan fanático de Oasis o que por lo menos me pudiera explicar (en este caso a través de un libro) por qué existe tanta pasión por una banda británica a la cual escuché un par de veces en la radio o a través del glorioso canal MTV, por lo que mi humilde deseo es que José pueda ir a verlos y corear "Live Forever" o "Wonderwall" y disfrutar de esa energía única que transmiten los Gallagher.
"Estoy en trámite de conseguir una entrada, no es fácil. La demanda de entradas ha sido muy grande", confiesa Bellas.
José Bellas y un pequeño Ping Pong de Oasis
- Canción favorita: Podría decirte "Live Forever" o "My Big Mouth".
- Canción menos favorita: "All Around the World" me parece que es la más "fallida".