José Bellas presenta "Nuestro Oasis, una historia argentina": la fuerte unión de los Gallagher con el país

En diálogo con Diario UNO José comentó cómo surgió la idea de este libro, analizó la carrera de Oasis y además relexionó sobre la nueva llegada de la banda oriunda de Manchester a la Argentina.

"El disparador del libro fue la venida de ellos", asegura José cuando le consulté sobre cómo surgió la idea de este libro. Además, el autor reveló que siempre le interesó la música y que al trabajar en diversos suplementos de espectáculo de diario Clarín pudo vivir los orígenes de Oasis desde el primer momento.

En cuanto a si considera que existen bandas actuales que repliquen la energía y el mensaje de Oasis en la actualidad, José dijo: "Han existido bandas que surgieron a imagen y semejanza de Oasis como "No ves nada", unos chicos de La Plata". "Bandas como Airbag, a la que le va muy bien, no desciende de Oasis, pero tienen esa cosa épica de rock and roll, actitud, se plantan y tocan canciones en el escenario".

En su libro, José también mencionada a Oeisis, una banda argentina tributo que "se toman muy enserio lo que hacen".

Le consulté a José Bellas por qué cree que a los artistas extranjeros les encanta o disfrutan tanto de tocar en la Argentina, y el periodista respondió: "Yo creo que es algo que les conviene personalmente. El público argentino les decora como a nadie los shows. Es como venir al mejor pelotero de la ciudad. Es el mejor parque de diversiones. El lugar donde se sienten más estimulados o mejor queridos es acá".

Cuando le pregunté si tenía su entrada para verlos ahora en noviembre en River me dijo que no, y debo confesar que me entristeció su respuesta. Sinceramente nunca antes conocí a alguien tan fanático de Oasis o que por lo menos me pudiera explicar (en este caso a través de un libro) por qué existe tanta pasión por una banda británica a la cual escuché un par de veces en la radio o a través del glorioso canal MTV, por lo que mi humilde deseo es que José pueda ir a verlos y corear "Live Forever" o "Wonderwall" y disfrutar de esa energía única que transmiten los Gallagher.

"Estoy en trámite de conseguir una entrada, no es fácil. La demanda de entradas ha sido muy grande", confiesa Bellas.

José Bellas y un pequeño Ping Pong de Oasis