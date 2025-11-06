Eruca Sativa llega a Mendoza para presentar su nuevo disco "A tres días de la Tierra"

Este lanzamiento llega tras un período de intensa actividad para la banda, que incluyó presentaciones por distintas ciudades de Argentina y Uruguay. Además, su corte “Lío” fue nominado a los Premios Gardel 2025 como “Mejor canción de rock”, y el grupo fue recientemente reconocido con un Diploma al Mérito por la Fundación Konex, consolidando su trayectoria de 17 años con diez álbumes editados y giras por toda Latinoamérica y Europa.

Eruca Sativa cuenta con 9 nominaciones a los Latin Grammy y ha recibido siete Premios Gardel en diversas categorías. También han sido distinguidos por la Legislatura de CABA y reconocidos por Spotify como Artista EQUAL, con presencia destacada en la pantalla de Times Square.

SE VIENE CUYOOOOOO VIERNES 7/NOV > SAN JUAN > @mamadera.sj > junto a @perdonamedolores > tickets en @entradaweb SÁBADO 8/NOV > SAN LUIS > @comuna.club > junto a @naftadeavion > tickets en @alpogo.tickets DOMINGO 9/NOV > MENDOZA > @nidoclub_ > junto a @barbazul.mza > tickets en @entradaweb video @leandro.nadal

Además han compartido escenario con figuras internacionales como Foo Fighters, Aerosmith, Roger Waters y Slash, y colaborado con artistas latinoamericanos de la talla de Fito Páez, David Lebón, Pedro Aznar y Carlos Vives.