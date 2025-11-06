El power trío Eruca Sativa llegará a Mendoza el domingo 9 de noviembre para presentar su nuevo álbum, "A tres días de la Tierra". El show se realizará en Nido Club (ex N8, Mitre y Godoy Cruz, Ciudad). La apertura de puertas está programada para las 20 y el inicio del concierto a las 21. Las entradas anticipadas ya se encuentran disponibles a través de Entradaweb.
Eruca Sativa llega a Mendoza para presentar su nuevo disco "A tres días de la Tierra"
El power trío cordobés aterriza en la provincia con su flamante producción discográfica. Promesa de rock, potencia e introspección en el Nido Club
El flamante disco, lanzado el 14 de mayo de este año, marca un nuevo capítulo en la historia de la banda. Fue producido por el legendario Afo Verde y grabado en los emblemáticos Criteria Studios de Miami, un lugar que también fue testigo de la gestación de álbumes de bandas icónicas como AC/DC y Soda Stereo.
"A tres días de la Tierra" es una obra de 14 canciones que combina potencia, introspección y un vuelo sonoro único. El álbum nació de las zapadas que el grupo realizó en plena pandemia, reflejando la esencia colectiva y la magia que surge cuando Lula Bertoldi (guitarra y voz), Brenda Martin (bajo y voz) y Gabriel Pedernera (batería y coros) se unen.
Este lanzamiento llega tras un período de intensa actividad para la banda, que incluyó presentaciones por distintas ciudades de Argentina y Uruguay. Además, su corte “Lío” fue nominado a los Premios Gardel 2025 como “Mejor canción de rock”, y el grupo fue recientemente reconocido con un Diploma al Mérito por la Fundación Konex, consolidando su trayectoria de 17 años con diez álbumes editados y giras por toda Latinoamérica y Europa.
Eruca Sativa cuenta con 9 nominaciones a los Latin Grammy y ha recibido siete Premios Gardel en diversas categorías. También han sido distinguidos por la Legislatura de CABA y reconocidos por Spotify como Artista EQUAL, con presencia destacada en la pantalla de Times Square.
Además han compartido escenario con figuras internacionales como Foo Fighters, Aerosmith, Roger Waters y Slash, y colaborado con artistas latinoamericanos de la talla de Fito Páez, David Lebón, Pedro Aznar y Carlos Vives.