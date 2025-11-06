Comienza la tercera edición del festival itinerante de títeres "Rayün"

Taller de títeres de guante: “Mística, construcción y movimiento”

Dictado por Osjar Navarro Correa.

Fechas: del lunes 10 al miércoles 12 de noviembre (18 a 21 hs).

Taller de animación de Títeres Gigantes: “Soporte y expresividad”

Dictado por Lorena Membrive.

Fechas: del jueves 13 al sábado 15 de noviembre (Horarios variables).

Ambos talleres son gratuitos, con un costo de inscripción, y otorgan certificado.

Gran Cierre con Estreno de Títeres Gigantes

El festival culminará el domingo 16 de noviembre a las 20 con el estreno de la obra “ABRAZO”, un espectáculo breve que combina títeres gigantes y actores, dirigido por Lorena Membrive. La función de cierre se realizará en el Espacio Cultural Julio Le Parc y también será con entrada gratuita.

Títeres gigantes

Para más detalles, informes e inscripciones o consultas sobre talleres y reservas, los interesados deben comunicarse al 2616107622 (Lorena Membrive) o escribir a [email protected]. El festival es organizado por La Valija del Sol, títeres, y cuenta con el apoyo de la Municipalidad de Guaymallén, Capital y Cultura de la provincia.