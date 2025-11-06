El Tercer Festival Itinerante de Títeres en Primavera "Rayün" (Florecer) se llevará a cabo del domingo 9 al domingo 16 de noviembre de 2025 en distintos puntos de Mendoza.
Comienza la tercera edición del festival itinerante de títeres "Rayün"
El festival itinerante de títeres se realizará del 9 al 16 de noviembre en Mendoza, con dos grandes funciones abiertas al público y talleres intensivos para profesionales y entusiastas del arte titiritero
Inauguración Gratuita y Formación Intensiva
La apertura oficial del festival será el domingo 9 de noviembre a las 19 h con la función gratuita y para toda la familia de la obra “Rolando, en el palacio de la tristeza”, a cargo del grupo El Sinfin, en la Explanada del Anexo MMAMM, ubicado en el Parque Central de Ciudad.
La edición 2025 se destaca por su carácter formativo, ofreciendo dos talleres intensivos en el Espacio Cultural Julio Le Parc (Guaymallén):
- Taller de títeres de guante: “Mística, construcción y movimiento”
Dictado por Osjar Navarro Correa.
Fechas: del lunes 10 al miércoles 12 de noviembre (18 a 21 hs).
- Taller de animación de Títeres Gigantes: “Soporte y expresividad”
Dictado por Lorena Membrive.
Fechas: del jueves 13 al sábado 15 de noviembre (Horarios variables).
Ambos talleres son gratuitos, con un costo de inscripción, y otorgan certificado.
Gran Cierre con Estreno de Títeres Gigantes
El festival culminará el domingo 16 de noviembre a las 20 con el estreno de la obra “ABRAZO”, un espectáculo breve que combina títeres gigantes y actores, dirigido por Lorena Membrive. La función de cierre se realizará en el Espacio Cultural Julio Le Parc y también será con entrada gratuita.
Para más detalles, informes e inscripciones o consultas sobre talleres y reservas, los interesados deben comunicarse al 2616107622 (Lorena Membrive) o escribir a [email protected]. El festival es organizado por La Valija del Sol, títeres, y cuenta con el apoyo de la Municipalidad de Guaymallén, Capital y Cultura de la provincia.