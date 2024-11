Daiana Ruiz, la bailarina mendocina del Stuttgart Ballet que debutó como actriz en Alemania

Daiana Ruiz en una escena de la película editada.jpg Daiana tiene una participación destacada en la biopic "Cranko" que involucró a las primeras figuras del Stuttgart Ballet.

De hecho, hace unas semanas su mamá y su abuela estuvieron en Alemania para asistir junto a Daiana a una función de "Cranko" en los cines. Y además aprovecharon una presentación de la bailarina para diseñar su vestuario y aportarle ideas en la creación de la coreografía que casualmente era tanguera.

Por estos días, Daiana Ruiz se encuentra en Japón en un tour que está realizando con su compañía alemana. En pareja, la bailarina piensa en ser mamá pero asegura que todavía no es el momento. Y revela que el sueño que le queda por cumplir es participar en una Vendimia.

La bailarina y otro sueño cumplido con la película "Cranko"

"Siempre quise formar parte de una película, ¡pero nunca pensé que tendría la oportunidad de ser una mini parte de una película tan inspiradora! Y que tendría que decir mis líneas en alemán", escribió en su cuenta en Instagram la artista mendocina el día de la premiere de "Cranko", a fines de septiembre.

Y contó: "Tras el estreno en la ópera, me dirigí a mi camerino y, al pasar por delante de los estudios, me detuve ante la imagen de Cranko y pensé: ¡qué locura y qué maravilla estar ensayando para volver a dar vida a sus ballets en los mismos estudios donde nació su magia!".

Solista del Stuttgart Ballet, la compañía alemana de mayor prestigio internacional, Daiana Ruiz confiesa en esta entrevista con Diario UNO que "fue un desafío muy grande" asumir un rol actoral en el filme, más aún teniendo una escena reveladora en la historia que le exigió varios meses de entrenamiento frente a cámaras con un coach internacional y perfeccionar su dicción alemana pese a estar radicada en ese país desde el 2016.

Daiana Ruiz en la alfombra roja1 - Gentileza Roman Novitzky.jpeg La artista mendocina deslumbró en la alfombra roja de la premiere mundial de "Cranko". Foto: Gentileza Roman Novitzky

-¿Cómo se dio tu participación actoral en la película "Cranko"?

-La película está interpretada por los principales bailarines de la compañía, quienes encarnan a los bailarines que en su momento fueron inspiración de Cranko para crear ballets que hoy permanecen en el mundo. A mí me eligieron para asumir el rol de una bailarina principal que estaba en la compañía antes de que Cranko tomara la compañía como director. Mi rol mayormente fue hablar, además de bailar, así que me tuve que preparar para ello porque a pesar de que hace muchos años vivo acá y entiendo bastante, es verdad que no hablo con fluidez el alemán. Fue un desafío. Tuve clases de coaching actoral para la escena de la película. Y también me preparé personalmente para poder decir mis líneas en alemán porque en la escena en la que participo se da una discusión, así que el desafío fue un poquito más grande aún.

El cine, ¿la segunda carrera artística de la bailarina?

-¿Qué te dejó la experiencia, más siendo tu debut actoral? Anticipanos un poco sobre la biopic...

-Sí, fue mi debut actoral. La experiencia fue increíble porque desde chiquita siempre tuve el sueño de formar parte de una película, siempre decía que mi segunda carrera iba a ser la de actriz. Ha sido un honor enorme ser parte de una película tan especial y tan importante por el lugar al que pertenezco hoy como bailarina, el lugar que me ha abrazado en Alemania para continuar mi carrera desde que dejé Argentina. Además de lo que Cranko significa para el mundo de la danza, el legado que él ha dejado en la danza. Entonces ha sido un sueño cumplido para mí.

"Fue maravilloso todo el proceso. Sam Riley ("Maléfica", "Control") es el actor que interpretó a John Cranko, cuando fuimos a leer el libreto todos juntos los roles principales, sobre todo yo que tenía una escena bastante larga con él, practicar las líneas con él y demás fue una experiencia súper bonita, algo nuevo para mí", relata Daiana Ruiz.

Y completa: "Si bien había trabajado como modelo, había hecho comerciales, o sea, había estado frente a cámaras; esto de filmar una película claramente no fue lo mismo". La película es un documental que trata sobre la vida de Cranko y en ella -dice la bailarina- "se puede apreciar de dónde viene su inspiración, cómo ha sido su vida, su legado". Todavía está en los cines de Alemania, está traducida al inglés, y Daiana desea que "con el tiempo se expanda más porque creo que es una película muy enriquecedora".

-¿Cuál es el mayor legado que dejó John Cranko en la danza mundial? Teniendo en cuenta también los ataques que recibió en su época por ser homosexual...

-Mirá, mi mamá y mi abuela pudieron venir ahora a Alemania y ver la película en el cine, si bien no entendían el texto pudieron experimentar igual lo que significó Cranko para la danza mundial. Se reflejan también las conexiones que tuvieron su vida privada y sus inspiraciones para crear los ballets, ayuda un montón a entender esa conexión artística, porque es súper importante que un artista pueda transmitir sus experiencias de vida a través de la danza.

Para Daiana Ruiz, el sello de John Cranko está en "mostrar la parte más humana y no tanto la estética y la pantomima del ballet en sí". "Su mayor legado es mostrar su autenticidad en cada ballet que creó, puso el alma en cada proyecto para contar historias con el cuerpo, experiencias de vida que nos dejó como legado más bonito de su carrera y que nos inspira a la hora de interpretar cualquier obra pero sobre todo sus ballets".

En cuanto a su homosexualidad, la bailarina que siempre ha pregonado la paz y la tolerancia manifiesta: "El mundo ha evolucionado en ese sentido y ojalá siga evolucionando para que seamos almas cada vez más libres de expresión y poder transitar este mundo con más felicidad".

Cuando deje de bailar quiere seguir ligada al arte

-¿Cómo fue pisar una alfombra roja del cine? ¿Te gustaría seguir el camino de la actuación, más allá de tu carrera dancística?

-La premiere de la película se hizo en la The Stuttgart Opera House. Fue como la premiere de un ballet sin tener que bailar, pero con la presión y la adrenalina del momento, de vernos en pantalla grande. Me encantaría seguir actuando, fue una experiencia que ojalá se repita con otros proyectos, que se me den más oportunidades así porque realmente me gustó mucho. Con los años, uno se va preguntando por el futuro cuando deje de bailar, y siempre ha estado lo actoral en mis pensamientos porque quiero seguir conectada con el arte de alguna manera. Esta es una buena manera. Me encanta el cine. Veremos qué puertas se siguen abriendo.

Daiana Ruiz - Gentileza Suttgart Ballet.jpeg Foto: Gentileza Stuttgart Ballet

Bailó tango en una iglesia alemana con vestuario de su abuela

-¿Proyectos para lo que queda del año o lo que puedas adelantarnos en los que hoy estés enfocada?

-Acaba de terminar un proyecto que era una función en una iglesia, acá se hacen muchos proyectos en iglesias, y este era con dos coros, una mezcla de argentinos y alemanes que venían de distintas partes de Europa. Eran alrededor de 80 cantantes, participó el Cuarteto Rotterdam, un ensamble que es muy famoso y tocan tango. Bailé 4 piezas con un ex bailarín del Stuttgart Ballet.

Daiana Ruiz con su mama y su abuela.jpeg Daiana junto a su abuela María Lobato y su mamá Patricia Motos al finalizar una actuación tanguera que hizo en una iglesia de Alemania. Foto: Gentileza Daiana Ruiz

Feliz y agradecida a la vida, Daiana cuenta: "Coincidió con la visita de mi madre y mi abuela, fue muy bonito, me ayudaron con mi vestuario. Mi abuela me hizo el vestuario y mi mamá me ayudó a dar los retoques de las piezas que las creé yo. Fue muy emotivo, nos rememoró a mis comienzos en Mendoza cuando organizábamos funciones. Después de tantos años viviendo afuera, volver con estos proyectos más personales y de placer familiar es maravilloso, te dan una libertad diferente, me llenó el alma porque también extraño Argentina, hace varios años que no voy", se lamenta. Y reconoce que "estar rodeada de argentinos, escuchar tango, mis raíces, y estar con mi mamá y mi abuela, fue increíble".

Después de esa actuación, Daiana volvió a preparar las valijas para encarar un tour por Japón durante dos semanas. "Es el primer tour que hace Stuttgart Ballet después del Covid", revela quien la temporada pasada bailó en Tailandia pero sólo viajaron los solistas de la compañía, "no todo el cuerpo del ballet como ahora, así que toda la compañía está muy entusiasmada con este tour a Japón".

En Tokio presentarán justamente "Onegin" de Jonh Cranko, y "Las damas de las camelias" de John Neumeier -"el coreógrafo viene con nosotros, así que es un honor poder trabajar con él y tenerlo en el tour", remarca la bailarina.

Daiana Ruiz bailarina mendocina en la película "Cranko" La bailarina mendocina Daiana Ruiz en una escena de la película "Cranko" con la que debuto como actriz.

La bailarina quiere ser mamá pero cree que aún no es el momento

-¿Qué pensás sobre la maternidad en el mundo de la danza? ¿Tenés deseos de ser mamá?

-Obviamente que es diferente cómo una bailarina se plantea el tema de la maternidad respecto a otras mujeres de otras carreras. En Stuttgart lo difícil es que la mayoría de nosotras no tenemos a nuestras familias acá y el nivel de trabajo y de exigencia es muy alto. Los solistas y principales trabajamos 6 días por semana, 8 horas cada día. Entonces es un desafío el tema de la maternidad en ese aspecto. Pero no es imposible. Hay chicas que tuvieron sus bebés y luego han vuelto.

De todos modos, confiesa que "a veces uno tiene metas que cumplir y la maternidad se posterga un poco más; hay que programarlo y todo depende de cómo se van dando las temporadas, además de las circunstancias de la vida".

Daiana Ruiz tango1.jpeg Hace poco Daiana llevó el tango a una iglesia alemana, y ante la presencia de su mamá y su abuela. Foto: Gentileza Ronny Schoenebaum

-¿Qué quedó de esa niña que danzaba frente al espejo con la complicidad de su mamá bailarina, hoy que brilla en escenarios internacionales?

-Esa niña que bailaba frente a los espejos, acompañando a mi madre mientras tomaba sus clases, sigue bailando frente a los espejos. Hay que conservar el niño que tenemos dentro y la ilusión de volver a los escenarios, la ilusión ante cada función está viva en mí. Con los años, cuando uno pasa la mitad de la carrera, afrontás la profesión desde un lugar diferente, encontrás una libertad diferente para expresarte y transmitir cada rol al público, llegando al público desde el corazón, siempre. Mi misión es transmitir un poco de paz y ayudar a la gente a que se desconecte de su rutina en esas dos horas de función.

Su desvelo es formar parte de una Vendimia en su Mendoza natal

-¿Qué lugar ocupa hoy Mendoza en tu vida? ¿Y en tu proyección dancística?

-Mendoza es y será siempre mi tierra querida, mi lugar en el mundo, aunque me fui muy pequeña mis raíces están ahí. cuando extraño mucho me tomo un Malbec. Me encantaría seguir conectada, generando proyectos, intercambios artísticos con los mendocinos, me encanta poder transmitir mis conocimientos y mi experiencia acá en Alemania y en mis tours por el mundo, así como aprender de los bailarines mendocinos, también de los niños y niñas que se inician y me llenan de energías. Tengo un sueño que me queda por cumplir aún que es poder bailar en una Vendimia. Ojalá pueda cumplirlo antes de que me retire.

Daiana Ruiz en El lago de los cisnes - Gentileza Roman Novitzky del Stuttgart Ballet.jpeg Daiana Ruiz en "El lago de los cisnes", en versión de John Cranko, que presentó con la compañía hace un par de meses. Foto: Gentileza Roman Novitzky /Stuttgart Ballet

