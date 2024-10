Con 17 años el mendocino Oliverio Frias Puebla publicó su primer libro de cuentos

Para "Verde obscuro" contó con un prólogo del escritor cordobés Sergio Aguirre y con ilustración de tapa del dibujante mendocino Andrés Casciani. El libro se consigue en la librería García Santos a $7000.

Un proceso de 4 años para escribir su libro de cuentos

"Oliverio Frias Puebla aborda una variedad de registros con una comodidad que sorprende, siendo un escritor tan joven. Su habilidad para entrelazar lo cotidiano con lo extraordinario, y su lúcida mirada de las dinámicas humanas y las estructuras sociales que la determinan hacen de esta escritura una voz que queremos seguir escuchando", escribe en el prólogo Sergio Aguirre, reconocido psicólogo y autor de novelas juveniles de misterio.

"Verde obscuro" contiene 11 cuentos escritos entre el 2021 y este 2024 por el novel escritor mendocino. "El primero lo escribí por un concurso de cuentos que se hizo en la escuela y que gané", comenta Oliverio, quien cursa el último año de la Secundaria en la escuela pública Adolfo Pérez Esquivel.

El joven dice que escribe "desde muy chico, mi viejo es escritor, entonces, bueno, tengo ese incentivo". Sin embargo, a partir de ese premio escolar admite que "me puse las pilas, tomé las cosas un poquito más en serio; empecé a aprender más, a leer más incluso y a escribir más regularmente".

Nunca pensé publicar. Cuando empecé a escribir ni pensaba en un libro ni en esas posibilidades.

Oliverio Frias Puebla libro - Axel Lloret.jpeg "Verde obscuro" está compuesto de 11 cuentos, con prólogo del escritor cordobés Sergio Aguirre e ilustración de tapa del dibujante mendocino Andrés Casciani. Foto: Axel Lloret /Diario UNO

Con ese entusiasmo se fueron construyendo sus relatos y el año pasado se presentó en los Juegos Culturales de Evita en la categoría Cuentos donde también ganó. "Y fui a Mar del Plata a tomar el taller", resalta sobre esa experiencia que "me sirvió un montón" para hacer su debut literario.

Cuestión que después de ese nuevo premio, la editorial de su papá, Ale Frias, no dudó en querer publicar esos cuentos. De la selección que hizo Oliverio, "me quedaron 9 adentro del libro y se le sumaron 2 que fui escribiendo a medida que hacía el proceso de corrección".

"La corrección la empecé en enero o febrero de este año, y la hice junto a Sergio Aguirre, que es un escritor muy capo, tiene una gran carrera", narra Frias Puebla sobre un proceso que realizó por Zoom, "porque él vive en Córdoba, y hacíamos las correcciones del libro desde la virtualidad".

"Lo terminamos por junio o julio de corregir. Y Andrés Casciani me hizo la tapa, que es buenísima. Era un dibujo que él ya tenía y que justo encajaba con lo que pedía el libro", afirma Oliverio y detalla: "Uno de los cuentos es con una casa, otro que es con un árbol, tenía todos esos elementos, entonces Andrés me prestó ese dibujo para que lo pudiera usar en la tapa". Y así surgió su ópera prima "Verde obscuro", bajo el sello editorial mendocino Leo Libros.

Para Oliverio los libros se leen mejor en formato papel

Aunque pertenezca a la generación digital, Oliverio Frias Puebla decidió publicar su primer libro de cuentos en formato papel. No descarta una versión PDF para internet, pero por lo pronto él prefiere las lecturas a la vieja usanza. De hecho, busca espacios para leer y confiesa que no puede hacerlo el colectivo o en un recreo de la escuela.

"Se dio esto de que fuese en papel. Me gusta mucho leer en papel. No he pensado realmente todavía en hacerlo virtual, pero creo que me gustaría igual. Leo libros en papel porque me es más cómodo. Sobre todo por el brillo. Me mata estar leyendo en una pantalla. Y tener que ir haciendo zoom, corriendo con el dedo me cuesta mucho", argumenta el joven. Y justifica que es "una cuestión de comodidad al leer, un libro lo abro y me siento; me gusta también eso, sentarme a leer".

No puedo leer, por ejemplo, en el colectivo, en el auto. Me gusta sentarme y leer. Me gusta estar tranquilo. Saber que no tengo distracciones. En mi casa me siento y me pongo a leer.

Oliverio Frias Puebla lee1 - Axel Lloret.jpeg A Oliverio Frias Puebla le gusta leer libros en formato papel, no digital. De ahí que su ópera prima no tenga aún versión para el celular. Foto: Axel Lloret /Diario UNO

Oliverio conoce gente de su edad que ha ganado premios y sus textos forman parte de biografías o antologías, sin embargo admite que no es común que autores o autoras sub 18 publiquen en solitario un libro. "Sí, puede ser, es raro mi caso pero siempre tuve ese incentivo por parte de mis viejos que me pusieron un libro en la mano desde que nací. Entonces, indefectiblemente iba a terminar sucediendo algo así, o iba a publicar un libro o algo así. Creo que se me dio la oportunidad", considera el adolescente.

Además de su papá escritor y editor de libros, Oliverio destaca a su mamá Lorena Puebla que "lee un montón, pero es arqueóloga; por su trabajo termina leyendo mucho de investigación, libros que son un camión de información, y escribe un montonazo también aunque no todo es literario, sino de investigación, más científico".

Quiere esperar antes de pensar en un próximo libro

Dejando de lado las ventas, Oliverio Frias Puebla se concentra en la devolución que va teniendo de los lectores de sus cuentos. "A la gente le está gustando, eso me encanta, a 'Verde obscuro' lo veo como un éxito", asegura.

Y sobre su carrera literaria que recién inicia, el autor pronostica que seguirá escribiendo y publicando pero advierte: "No me imagino ahora sacando un segundo libro". La calma lo llama siempre a la reflexión para indagar en su futuro sin prisa ni ansiedad. "Creo que tengo que esperar, tengo que ver que me vayan saliendo los cuentos solos, y no sé si pudiese hoy ponerme a escribir pensando en un libro", manifiesta.

Este primer libro fue un proceso de mucho tiempo en el que hasta el último momento no tuve la posibilidad, y me costaría escribir teniendo en mente un próximo libro. Quisiera seguir publicando, pero en este momento lo veo un poco lejos en el tiempo.

Oliverio Frias Puebla con amigos - Axel Lloret.jpeg A la salida de la escuela Adolfo Pérez Esquivel, Oliverio posa junto a su grupo de compañeros más cercano que lo apoya en sus aventuras literarias. Foto: Axel Lloret /Diario UNO

Además de escribir, Oliverio toca la guitarra y aprovechó el lanzamiento de su obra en la Feria del Libro de Mendoza 2024, que se realizó el mes pasado, para también presentarse con su banda. "Mis amigos y compañeros de escuela me bancan siempre, fueron a la presentación, estuvieron leyendo los cuentos antes de que los publicara, muchos me compraron el libro", comenta y agradece ya que no se siente una rara avis en su entorno.

El escritor y guitarrista conduce además un programa radial que habla sobre la historia del rock: “Canas al Aire”, por Radio Noticias Mendoza.

Los jóvenes sí leen, pero no los libros que dan en las escuelas

“Verde obscuro” está compuesto de 11 relatos a través de los cuales el joven escritor mendocino profundiza en las relaciones interpersonales con una mirada crítica de la sociedad e introduciéndose, a través de la psicología y las acciones de los personajes, en aspectos de la mente humana.

Para Oliverio "la juventud sí leemos". El tema pasa, según su mirada, en que "falta un incentivo desde las escuelas". Es que desde su experiencia "hay un interés real por leer" de parte de los adolescentes que no encuentra cabida en la educación.

Seguimos leyendo cosas que ya no nos sirven, 'El caballero de la armadura oxidada' lo han quemado todas las generaciones, yo lo leí en la Primaria, y si nos quedamos con eso tampoco formamos nuevos lectores.

Oliverio Frias Puebla con amigos libro - Axel Lloret.jpeg Los cuentos que integran el libro de Oliverio fueron escritos por él entre el 2021 y 2024. Foto: Axel Lloret /Diario UNO

En este sentido, el joven mendocino considera que "hay que adaptarse a los nuevos autores que salen de la escuela, tiene que haber ese cambio y dar algo que a los chicos nos pueda interesar". Por eso reitera: "No es que no leemos, sino que no leemos lo que hoy ofrece la escuela, que es lo mismo de hace 20 o 30 años atrás"

Y para cerrar su reflexión dice que ve "un público grande de adolescentes que leemos, un montón de gente de nuestra edad que escribe".

