Alejandro Bulgheroni recibió el título de Doctor Honoris Causa por parte de la Universidad de Congreso

Alejandro Bulgheroni Doctor Honoris Causa discurso- Axel Lloret.jpeg El ingeniero Alejandro Bulgheroni repasó toda su trayectoria empresarial al recibir el título honorífico de la UC. Foto: Axel Lloret /Diario UNO

De este modo dio pie para desglosar su destacada carrera que lo llevó a convertirse en referente máximo de la exploración y explotación del petróleo en Argentina, así como se lo reconoce por sus aportes para las energías renovables y la minería de litio.

Dedicado buena parte de su vida a la industria de los hidrocarburos, Bulgheroni se aferró al momento de esta máxima distinción académica otorgada por la UC para confesar: "Mi visión como empresario ha sido siempre crecer aportando soluciones a las necesidades de nuestro país y a las necesidades de las familias que viven en las comunidades en las cuales interactuamos".

Y sus palabras fueron seguidas con atención por los presentes, sobre todo por su amigo empresario y presidente de la Fundación Universidad de Congreso, José Luis Manzano, quien antes había revelado tres méritos poco difundidos del homenajeado: la construcción de la fortaleza de su personalidad que viene enraizada en la familia; el rol de la ciencia en su crecimiento empresarial con firmas como el Grupo Bridas que tiene un alto componente científico en la industria para aplicar el avance científico en la vida real; y su influencia en las políticas públicas de la Argentina.

Doctor Honoris Causa a un líder de la industria petrolera del país

Por unanimidad decidió el Consejo Académico Universitario de la UC otorgar el título de Doctor Honoris Causa al ingeniero Alejandro Pedro Bulgheroni por su "contribución a la Nación Argentina en el sector energético", remarcó el rector de la UC, Rubén Bresso. Y lo describió como el ingeniero que "protagonizó y lideró los cambios y la evolución de la industria petrolera" en nuestro país.

En los 29 años desde su fundación, la Universidad de Congreso ha entregado títulos honoríficos a personalidades como el Premio Nobel de Física James Cronin, el Premio Nobel de Economía Finn Kydland, el Premio Nobel de la Paz por su labor en materia del cambio climático, el doctor Albert Gore; y a ex presidentes argentinos como Carlos Menem, Ricardo Alfonsín y Eduardo Duhalde.

Bulgheroni es el fundador de Pan American Energy, presidente de Pan American Energy Group S.L., la empresa privada de energía integrada más grande y eficiente que opera en la región, con actividades en reservorios convencionales y no convencionales, onshore y offshore, en Argentina, Bolivia y México, participando también en el sector de energías renovables y minería de litio.

Alejandro Bulgheroni Doctor Honoris Causa diploma - Axel Lloret.jpeg El diploma que lo nombra a Bulgheroni Doctor Honoris Causa de la Universidad de Congreso. Foto: Axel Lloret /Diario UNO

A su vez, durante los últimos 20 años también incursionó y desarrolló otros negocios, principalmente en el sector agrícola y agroindustrial. El ingeniero tiene viñedos y bodegas en Mendoza y en la Patagonia, así como en Francia, Australia, Uruguay, Italia y Napa Valley en California, Estados Unidos; muchas de las cuales produce vinos orgánicos. Y con su mujer, la mendocina Bettina Guardia, han desarrollado proyectos de alta tecnología en el sector agro-industrial, también en el forestal, en la producción de leche en polvo en un complejo agroindustrial sostenible de Uruguay que exporta más de 22.000 toneladas de leche entera en polvo a 25 países, en la producción de aceite de oliva en Uruguay e Italia, y producción de carne.

Siempre me gustó la tecnología, siempre aprecié las actividades de investigación y desarrollo en todos nuestros proyectos y me tomé el tiempo para analizar cómo los desarrollos futuros de otras empresas e instituciones de investigación afectarían a nuestros diferentes negocios. Las nuevas tecnologías nos sorprenden, mejorando nuestros procesos y contribuyendo a la competitividad de nuestros negocios.

Entre múltiples reconocimientos a lo largo de su carrera, Alejandro Bulgheroni recibió de manos del Rey Felipe VI de España el premio Enrique V. Iglesias al desarrollo empresarial Iberoamericano, y el Gold Medal de la Americas Society por su contribución en el desarrollo económico y social de las naciones del hemisferio. También ha participado de forma activa en el G20.

Su visión acerca de la IA en el mundo de los negocios

El ingeniero distinguido consideró que toda su vida "he vivido en un mundo cambiante y emocionante". Y ese desafío de la incertidumbre -"que nos obliga a hacernos preguntas, a mirar la vida de una manera diferente, a ser creativos, flexibles y abiertos a las nuevas ideas"- lo mantiene activo a sus 83 años de edad.

Hoy la inteligencia artificial está transformando la forma en que operan los negocios, ofreciendo oportunidades significativas para mejorar la eficiencia y acelerar la innovación. Aunque es crucial que abordemos los desafíos éticos fomentando un enfoque responsable y transparente en su implementación a fin de maximizar sus beneficios y minimizar sus riesgos.

Bulgheroni aprovechó la oportunidad para reflexionar -y hacer reflexionar al auditorio- acerca de cuál es la mejor metodología para el progreso de una sociedad: "Creo firmemente en políticas de mercado libres y abiertas, basadas en normas de competencia claras y justas. La causa de su éxito es la interacción entre los sectores, entre el capitalismo y la revolución tecnológica".

Alejandro Bulgheroni Doctor Honoris Causa y esposa Bettina Guardia - Axel Lloret.jpeg El empresario Bulgheroni y su mujer, la mendocina Bettina Guardia. Foto: Axel Lloret /Diario UNO

En ese sentido, advirtió: "Esta interacción origina permanentemente periodos que algunos economistas llaman 'destrucción creativa', que implica la necesidad de destruir lo activo para crear lo nuevo. Ahora estamos en este tipo de periodos, la actual revolución tecnológica creará un extraordinario aumento de la productividad, aunque simultáneamente aparecerán muchos problemas laborales y sociales a medida que aumente la robotización. Debemos seguir comprometidos en garantizar el futuro de nuestro mundo y los valores que han hecho posible nuestra sociedad actual", alertó.

Él, que se definió como el explorador de "una gobernanza fuerte y un empresariado sólido basado en buenas prácticas ambientales y sociales, fundamentales para el éxito y la sostenibilidad de cualquier empresa del siglo XXI", se despidió del acto con una conclusión: "Cada experiencia vivida significó un aprendizaje que contribuyó con mi evolución personal. Enfrento con pasión los desafíos del presente y del futuro, la vida recién empieza, y queda mucho por desarrollar".

Las revelaciones de su familia en un acto que los llenó de orgullo

La presentadora de TV y abogada mendocina Bettina Guardia lleva 32 años casada con Alejandro Bulgheroni, uno de los empresarios más distinguidos y poderosos del país que a partir de ahora es Doctor Honoris Causa de la Universidad de Congreso (UC).

"Ha sido un momento muy emocionante, me emocionó escuchar su trayectoria, y mirá que la conozco", expresó Bettina con la voz entrecortada. Y describió a su marido como una persona "incansable, que trabaja con mucha pasión, en los últimos 10 años te diría que sólo le importa trabajar para que el país salga adelante, le importa sumar y ayudar desde su conocimiento".

En este sentido, Guardia aseguró que muchas veces tuvieron la oportunidad de radicarse fuera de Argentina "pero nunca lo pensamos, nunca entró en nuestra cabeza dejar el país". Y de hecho ella no se imagina viviendo en el exterior. "Por más que tengamos otros lugares donde vivir, siempre nuestro lugar fue, es y será Argentina", reiteró y además destacó que sus hijos también viven en el país y no tienen planes de "exiliarse".

Alejandro Bulgheroni Doctor Honoris Causa hijos - Axel Lloret.jpeg Tres de sus hijos estuvieron presentes en el acto de distinción: Alejandro Junior, María José y Diego. Foto: Axel Lloret /Diario UNO

La conductora confesó que, si bien nació en Mendoza y no vivió aquí mucho tiempo, "son mendocina, hacía bastante que no venía, este es mi lugar en el mundo".

En tanto, el más pequeño de la dinastía Bulgheroni, Alejandro Jr. a sus 26 años y con el título de abogado, transmitió el orgullo que le provoca tener un papá reconocido por sus tantísimos méritos y aportes a la sociedad. "Además de ser un ejemplo de vida profesional y personal, es un orgullo ser su hijo", declaró y llamó a una reflexión: "Hoy a las generaciones jóvenes les cuesta decir que son orgullosos de sus padres, y la verdad que yo lo siento así y se lo digo cada vez que puedo; soy feliz a su lado, trabajando con él, aprender de él es una oportunidad única que siempre le agradezco".

