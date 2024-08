Verónica Cangemi se reunió con el presidente Javier Milei para poner en marcha su proyecto Ópera en Camino

Opera en Camino.jpg Así es el camión de la Ópera en Camino que, al estilo Transformer, se convierte en un coliseo. Es construido en Europa. Foto: Gentileza Verónica Cangemi

"El presidente es un fanático de la ópera, declaró este proyecto de interés cultural para la Argentina y se comprometió en colaborar e impulsarlo", reveló Cangemi sobre la reunión con Milei y remarcó que la idea es buscar fondos privados para financiar esta Ópera en Camino.

La soprano mendocina viene trabajando en esta idea hace más de 6 años y le recordó al jefe de Estado argentino que es una iniciativa cultural "sin fines de lucro".

Verónica Cangemi y su ambicioso proyecto de ópera

Vero Cangemi aseguró que este es un proyecto "muy ambicioso" a nivel cultural. Y también implica desafíos tecnológicos al diseñar un camión que se arma y desarma como un robot para recorrer diferentes ciudades convirtiéndose en un escenario que nada tenga que envidiarle a un teatro o coliseo como el Colón.

De hecho, la cantante lírica dejó para el año que viene su participación en la gira europea de John Malcovich para su espectáculo lírico-teatral "The infernal comedy".

"Quiero concentrarme en esto de la Ópera en Camino para que empiece a funcionar en 2025, no sólo aquí en Argentina sino también en otros países de Latinoamérica", anticipó Cangemi a Diario UNO, y planifica que una vez en marcha este camión operístico retomará con sus compromisos artísticos en Europa. Porque el objetivo de ella es que "sea un proyecto argentino de exportación al mundo".

Mendoza 02-06-17 Fotos a Veronica Cangemi. Foto: Nicolas Galuya Verónica Cangemi pone todas sus energías en concretar su proyecto de Ópera en Camino el año que viene.

Destacó que la propuesta no tiene como único fin difundir o promover la ópera en todas partes del país, "sino que también es un trabajo de educación, de inclusión social, porque estoy segura de que el arte transforma y nos ofrece más posibilidades de comunicación".

Cangemi dijo que "durante 6 años viajé por todo el mundo acompañada por David Trejo, que es un emprendedor que se interesó en mi proyecto, buscando cómo sacar la ópera en la calle". La idea de ella es ofrecer un espectáculo "para que la gente entienda muy bien de qué se trata la ópera".

Le sorprendió el conocimiento en ópera que tiene Milei

¿Cómo funciona este camión de óperas que creó Cangemi? Así lo describió la soprano mendocina: "Depende los lugares se estudia antes la arquitectura de cada provincia donde irá el camión con una agenda anticipada. La orquesta será en vivo como en un teatro de ópera normal, con solistas en vivo y se prevé en algunas puestas utilizar hologramas".

Este punto es lo que le llamó la atención al presidente Javier Milei, según apreció Cangemi, ya que "le interesó mucho también el desarrollo técnico y científico del camión, cuya estructura se traerá de Europa ya que se construye a medida y a pedido del regisseur que es Stefano Poda".

Aclaró también que los fondos para llevar adelante la Ópera en Camino saldrán desde el sector privado, "y no desde el Gobierno".

Opera en Camino hologramas.jpeg Una muestra de la utilización de hologramas para el proyecto de Cangemi, Ópera en Camino. Foto: Gentileza Verónica Cangemi

La cantante lírica, mundialmente reconocida, confesó su sorpresa ante el nivel de conocimiento acerca del mundo de la ópera que le manifestó el presidente Milei, quien bajo su envestidura en varias ocasiones ha asistido al Colón para ver espectáculos operísticos, de hecho cerró su jornada de asunción presidencial con una gala en el coliseo argentino.

Milei en el Colon.jpg Captura de video de la gala en el Colón que se realizó el día de asunción de Javier Milei como presidente de la Nación.

"El presidente me conocía, me dio mucha seguridad y tranquilidad porque estaba hablando con alguien que sabe del tema, le apasiona la ópera y entiende", declaró Cangemi y aseveró: "Nunca me pasó de escuchar un político que tuviera tanto conocimiento sobre la ópera. Hablamos de muchísimos artistas. Fue muy gratificante para mí como artista hablar con un presidente que entiende de qué estás hablando".

Y reveló que Milei le confesó que su compositor preferido es Giusseppe Verdi.

