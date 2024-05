La cantante mendocina Espe Careri habló de su depresión: "La música es mi ancla"

►TE PUEDE INTERESAR: ¿Qué tienen en común Tini Stoessel, Karina La Princesita, La Joaqui y Lali Espósito?

Espe Careri (1).jpg Espe Careri hizo poner la piel de gallina al jurado de La Voz en su debut en 2021. Espe Careri

Esperanza le habla a sus seguidores a través de la música, pero también mantiene un contacto a través de sus redes sociales, donde la salud mental es un problema de época, que no distingue edad y que además tiene causas físicas. Como también hay un componente de predisposición genética, según explicó el director de Salud Mental de Mendoza, Manuel Villapriño.

“Tuve el diagnóstico después de mi participación en La Voz. Creo que el problema comenzó mucho antes. Me sentía mal, no quería salir, sentía que no disfrutaba de nada y hasta tenía que fingir estar bien. Nada me motivaba”, relató en la charla íntima con UNO.

Para “salir del pozo” de ese especie de hueco simbólico, al que aluden las personas que pasaron por una depresión o que lo están viviendo valoró el acompañamiento de su mamá, de su familia, amigos y la importancia de la ayuda terapéutica.

“Mi mamá me llevó al psicólogo, al psiquiatra y empecé un tratamiento. Hace un año que sólo continuo con las sesiones. Mientras hacía el tratamiento, poco a poco volví a la música, aunque nunca dejé de ir al estudio y tomar clases, nada de lo que hacía me gustaba. Y surgió el llamado de Gauchito Club”, recordó, como esa gran puerta que se abrió en el momento en que más lo necesitaba.

Pese a los miedos y a la sensación de ansiedad de un show muy importante, la vuelta a los escenarios fue sanador para Esperanza. “La música es mi ancla, es lo que me hace feliz y de repente me olvidé de lo mal que estaba”, admitió.

Como corista de Gauchito, la banda mendocina del momento recorrió todo el país pero no dejó de ver su carrera como solista, buscando el equilibro en un ambiente competitivo, con muchas piedras en el camino y la presión de las redes, que es el puente para estos artistas a llegar a más y más personas. Pero al mismo tiempo puede ser abrumador.

Todavía pone la piel de gallina ver el momento en el que se presentó en La Voz e hizo emocionar y pelearse a los jurados del Reality en 2021.

Esperanza-Careri-mendocina-La-Voz-Argentina.jpg Espe sigue su camino en la música y hoy prepara su primer disco.

Canciones e interacción con el público para hablar de las emociones

La cantante emergente, oriunda de San Martín, no pierde oportunidad para dejar un mensaje positivo, sobre todo para una generación que se ve reflejada y atravesada por la incertidumbre de construir un proyecto de vida, ya sea en la música, en el arte o en cualquier emprendimiento. Más en un país con tanta inestabilidad.

"Siempre le estoy preguntando a la gente que me sigue, cómo se sienten, cómo están y les hago saber que no están solos", confió a UNO y admitió que es muy de su generación recurrir al análisis.

En julio lanzará un nuevo tema musical que se denomina Dolor, en el que abordará muy de cerca este tema. "Hoy la persona que tiene depresión ya no es la que te representabas tirada en una cama, es una estrella que convoca a miles de espectadores en un show, es un padre de familia, es un famoso. Hoy se está cayendo el prejuicio y está bueno que se entienda que es una enfermedad".

"Para mí el escenario es ese lugar donde me siento segura y donde lo doy todo y la música es sanadora, como lo viven tantos artistas", describió.

El homenaje a tía Claudia

Uno de los temas más conmovedores es el del EP, se llama “Claudia” y está dedicado a su tía. Claudia como lo dice en su canción fue una gran referente, que se quitó la vida en 2011 y después de un tiempo supo realmente lo que le sucedió. Es una de las composiciones más especiales que contribuyen a visibilizar esta problemática.

En un presente de lleno en la música, Espe prepara un nuevo espectáculo colaborativo con otros músicos emergentes "Metawachxs x El Ghetto", que se realizará este sábado 18 de mayo en Umbrella.

De presentación en presentación y en el estudio de grabación, Espe sabe que los sueños no se cumplen, se trabajan día a día.

La depresión es una epidemia que demanda al sistema público y privado

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la depresión es una enfermedad común pero grave que interfiere con la vida diaria, con la capacidad para trabajar, dormir, estudiar, comer y disfrutar de la vida. La depresión es causada por una combinación de factores genéticos, biológicos, ambientales y psicológicos.

Algunas investigaciones indican que el riesgo genético para la depresión es el resultado de la influencia de varios genes que actúan junto con factores ambientales y otros factores de riesgo.

Hay tipos de depresión tienden a darse en familias. Sin embargo, la depresión también puede ocurrir en personas sin antecedentes familiares de depresión. No todas las personas con enfermedades depresivas experimentan los mismos síntomas. La gravedad, frecuencia y duración de los síntomas varían dependiendo de la persona y su enfermedad en particular. Incluso, el tratamiento y el tiempo de la terapia no es igual para todos.

El director de Salud Mental de Mendoza, Manuel Villapriño contempló las acciones que lleva adelante la gestión del gobernador Alfredo Cornejo en la Salud Mental, como un área clave y las distintas líneas para fortalcer y restructurar un sistema que tiene una demanda altísima demanda, tanto en lo público como en lo privado.

"Entre los primeros cambios que estamos haciendo es refuncionalizar los hospitales polivalentes para recibir a pacientes con estos padecimientos, mejorar, ampliar y capacitar al recurso humano y crear guardias específicas en los hospitales para la atención de la emergencia", detalló el especialista.

Datos del Observatorio de Salud Mental arrojan que entre 2022 y 2023, casi 5.000 personas fueron asistidas en parte de los hospitales públicos de Mendoza por depresión, que quedan registrados en la plataforma del Sistema de Atención Sanitaria de Mendoza.

Este número sólo permite una aproximación ya que no se cuenta el total del universo de los centros asistenciales públicos.

Estadísticas de consultas por depresión en los centros asistenciales públicos

pacientes atendidos con depresión en centros asistenciales de Mendoza. png Ministerio de Salud

Casos de depresión asistidos en 2023.png Ministerio de Salud de Mendoza

Esta tendencia que se mantiene y que incluso va en alza obligó a la promoción de las especialidades médicas en Salud Mental, incluso una parte de lo recaudado en ingresos brutos del juego privado irá destinado a la capacitación y a mejorar los salarios de estos facultativos.

"La crisis en el sistema privado , el aumento del valor de la consultas y la realidad de que hay gente que dejó de tener una obra social, nos pone en el desafío de hacer una restructuración de los servicios. En eso estamos enfocados, llevará su proceso pero estamos enfocados en llegar antes de los cuadros graves, es decir en el primer nivel de atención", aseguró el especialista.

Para pedir ayuda se puede llamar a la línea de Salud Mental 148, opción 0.