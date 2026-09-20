Godoy Cruz juega de visitante contra Deportivo Morón un partido clave en el torneo de la Primera Nacional por la fecha 30ª. El Tomba se ubica tercero y el Gallito es el escolta del líder Ferro en la Zona A.
Godoy Cruz le ganó 2 a 1 al Deportivo Morón y sumó su cuarto triunfo al hilo
Godoy Cruz visitó por la fecha 30ª de la Zona al Deportivo Morón. El Tomba quedó tercero en la Zona A y a 6 unidades del líder Ferro
El duelo tiene como escenario el estadio Francisco Urbano (la cancha del Deportivo Morón), y el árbitro es Franco Acita. El choque se puede seguir en vivo por Radio Nihuil
► GOLES: A los 30' abrió el marcado Martín Pino, por penal a Martínez, para Godoy Cruz. A los 36 empató Emanuel Iñíguez, de cabeza, para Deportivo Morón. En el complemento, a los 71' Gastón Gil Romero puso el 2 a 1 para el Tomba.
El partido intenso y cambiante entre Godoy Cruz y Morón
Tras un cierre de período inicial friccionado y de pierna fuerte, el reinicio, con una importante lluvia presente, volvió a mostrar un mejor funcionamiento de Godoy Cruz. Toque y rotación, y buscando la fisura en la muy cerrada defensa del Gallito.
Una serie de situaciones de pelota parada demostró el dominio mendocino. A los 26' un saque lateral le permitió ponerse arriba por segunda vez a los de Pablo De Muner. Centro que no despejaron bien los defensores, rebotes, y la pelota le quedó a Gil Romero, que había entrado a la carrera, y colocó el puntazo al palo izquierdo del 1 local. Golazo merecido del Tomba.
El primer tiempo
La primera llegada de peligro fue de Godoy Cruz, que en los primeros minutos ha tenido más la pelota y llegado cerca del arco del Gallito. A los 8' se produjo la primera situación de gol, y generó polémica. Escape de Gerometta por la derecha, centro atrás, y Vicente Poggi le pega de rastrón con potencia, el arquero Salvá no contiene y manotea sobre la línea, generando dudas si no entró el balón.
A los 12' lo tuvo Morón por un error defensivo. Un toque hacia atrás que quedó corto obligó al arquero tombino Juan Strumia a salir a cortar el ingreso de un delante local, chocó con éste tras rechazar, el balón se elevó y pudo ser sacada al córner por la defensa. Dos delantero de Morón chocaron y quedaron tendidos por varios minutos, producto de un fuerte golpe en la cabeza.
A los 26' un pase atrás del lateral derecho de Morón quedó corto, aprovechó Santiago Martínez que capturó la pelota, y el que debía recepcionarla, Flores, barrió al enganche tombino y el árbitro Acita no dudó y sancionó el penal. Tras las protestas locales y la acción del fuerte viento, que movía el balón, Martín Pino tocó al medio, el arquero se arrojó a su izquierda y Godoy Cruz se puso en ventaja a los 30 minutos.
Tras una serie de corners, Morón llegó al empate. Envío desde la derecha, dio en el travesaño empujado por el viento, y le quedó en el segundo palo a Emanuel Iñíguez que puso la cabeza y la mando adentro a los 36'.