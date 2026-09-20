Godoy Cruz le ganó 2 a 1 al Deportivo Morón y sumó su cuarto triunfo al hilo

Gastón Gil Romero puso nuevamente en ventaja a Godoy Cruz sobre Deportivo Morón en un complemento favorable al Tomba.

El partido intenso y cambiante entre Godoy Cruz y Morón

Tras un cierre de período inicial friccionado y de pierna fuerte, el reinicio, con una importante lluvia presente, volvió a mostrar un mejor funcionamiento de Godoy Cruz. Toque y rotación, y buscando la fisura en la muy cerrada defensa del Gallito.

Una serie de situaciones de pelota parada demostró el dominio mendocino. A los 26' un saque lateral le permitió ponerse arriba por segunda vez a los de Pablo De Muner. Centro que no despejaron bien los defensores, rebotes, y la pelota le quedó a Gil Romero, que había entrado a la carrera, y colocó el puntazo al palo izquierdo del 1 local. Golazo merecido del Tomba.

Godoy Cruz se puso en ventaja sobre Morón a los 30' con un gol de penal de Martín Pino.

El primer tiempo

La primera llegada de peligro fue de Godoy Cruz, que en los primeros minutos ha tenido más la pelota y llegado cerca del arco del Gallito. A los 8' se produjo la primera situación de gol, y generó polémica. Escape de Gerometta por la derecha, centro atrás, y Vicente Poggi le pega de rastrón con potencia, el arquero Salvá no contiene y manotea sobre la línea, generando dudas si no entró el balón.

A los 12' lo tuvo Morón por un error defensivo. Un toque hacia atrás que quedó corto obligó al arquero tombino Juan Strumia a salir a cortar el ingreso de un delante local, chocó con éste tras rechazar, el balón se elevó y pudo ser sacada al córner por la defensa. Dos delantero de Morón chocaron y quedaron tendidos por varios minutos, producto de un fuerte golpe en la cabeza.

A los 26' un pase atrás del lateral derecho de Morón quedó corto, aprovechó Santiago Martínez que capturó la pelota, y el que debía recepcionarla, Flores, barrió al enganche tombino y el árbitro Acita no dudó y sancionó el penal. Tras las protestas locales y la acción del fuerte viento, que movía el balón, Martín Pino tocó al medio, el arquero se arrojó a su izquierda y Godoy Cruz se puso en ventaja a los 30 minutos.

Tras una serie de corners, Morón llegó al empate. Envío desde la derecha, dio en el travesaño empujado por el viento, y le quedó en el segundo palo a Emanuel Iñíguez que puso la cabeza y la mando adentro a los 36'.