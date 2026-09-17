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Benjamín Schamine y lo que se viene para Godoy Cruz: "Son todos partidos decisivos"

Benjamín Schamine, volante de Godoy Cruz, analizó el presente del equipo que es escolta de Ferro y Deportivo Morón, rival al que enfrentará el domingo

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Benjamín Schamine, volante de Godoy Cruz, es una de las figuras del equipo conducido por Pablo De Muner.

Benjamín Schamine, volante de Godoy Cruz, es una de las figuras del equipo conducido por Pablo De Muner.

Benjamín Schamine, más conocido como Toti, se ha ganado un lugar en este Godoy Cruz que lucha por volver a Primera División.

El volante de 22 años se inició en Defensa y Justicia de la mano de Julio Vaccari y vive con mucha alegría su buen momento en el Expreso con dos goles.

Benjamín Schamine habló del choque que jugará Godoy Cruz con Deportivo Morón.

Benjamín Schamine habló del choque que jugará Godoy Cruz con Deportivo Morón.

Su presente en Godoy Cruz

El pampeano de 22 años llegó al Tomba desde O'Higgins de Chile y se presentó scon un gol contra Defensores de Belgrano:"Desde el primer día me sentí muy cómodo. Me han tratado muy bien tanto mis compañeros como la gente del club. Vine a esta institución a tener continuidad, me han dado mucha confianza y para responder trato de dejar todo".

Sobre la gran campaña que viene haciendo el equipo dirigido por Pablo De Muner, afirmó: "Es un grupo que deja todo en la cancha y en el que cada uno de los jugadores se entrega al máximo. El equipo ha encontrado una forma de juego con la que nos sentimos cómodos y ahora no hay que bajar el pie del acelerador porque son todas finales las que nos quedan".

Benjamín Schamine y el partido de Godoy Cruz vs. Deportivo Morón

El Tomba viene de ganarle a Colón y está a 6 unidades del puntero del Grupo A Deportivo Morón, su rival de este domingo desde las 15 en un encuentro de alto voltaje.

Sobre este encuentro Schamine manifestó:"Es un partido lindo para jugar, frente a un rival difícil. Sabemos lo que representa este partido y trataremos de poder conseguir los 3 puntos. Se nos viene una recta final importante y son todos partidos decisivos".

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