Benjamín Schamine y lo que se viene para Godoy Cruz: "Son todos partidos decisivos"

Sobre la gran campaña que viene haciendo el equipo dirigido por Pablo De Muner, afirmó: "Es un grupo que deja todo en la cancha y en el que cada uno de los jugadores se entrega al máximo. El equipo ha encontrado una forma de juego con la que nos sentimos cómodos y ahora no hay que bajar el pie del acelerador porque son todas finales las que nos quedan".

Benjamín Schamine y el partido de Godoy Cruz vs. Deportivo Morón

El Tomba viene de ganarle a Colón y está a 6 unidades del puntero del Grupo A Deportivo Morón, su rival de este domingo desde las 15 en un encuentro de alto voltaje.

Sobre este encuentro Schamine manifestó:"Es un partido lindo para jugar, frente a un rival difícil. Sabemos lo que representa este partido y trataremos de poder conseguir los 3 puntos. Se nos viene una recta final importante y son todos partidos decisivos".