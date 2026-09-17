Benjamín Schamine y lo que se viene para Godoy Cruz: "Son todos partidos decisivos"

Benjamín Schamine, más conocido como Toti, se ha ganado un lugar en este Godoy Cruz que lucha por volver a Primera División.
Benjamín Schamine, volante de Godoy Cruz, analizó el presente del equipo que es escolta de Ferro y Deportivo Morón, rival al que enfrentará el domingo
Benjamín Schamine, más conocido como Toti, se ha ganado un lugar en este Godoy Cruz que lucha por volver a Primera División.
El volante de 22 años se inició en Defensa y Justicia de la mano de Julio Vaccari y vive con mucha alegría su buen momento en el Expreso con dos goles.
El pampeano de 22 años llegó al Tomba desde O'Higgins de Chile y se presentó scon un gol contra Defensores de Belgrano:"Desde el primer día me sentí muy cómodo. Me han tratado muy bien tanto mis compañeros como la gente del club. Vine a esta institución a tener continuidad, me han dado mucha confianza y para responder trato de dejar todo".
Sobre la gran campaña que viene haciendo el equipo dirigido por Pablo De Muner, afirmó: "Es un grupo que deja todo en la cancha y en el que cada uno de los jugadores se entrega al máximo. El equipo ha encontrado una forma de juego con la que nos sentimos cómodos y ahora no hay que bajar el pie del acelerador porque son todas finales las que nos quedan".
El Tomba viene de ganarle a Colón y está a 6 unidades del puntero del Grupo A Deportivo Morón, su rival de este domingo desde las 15 en un encuentro de alto voltaje.
Sobre este encuentro Schamine manifestó:"Es un partido lindo para jugar, frente a un rival difícil. Sabemos lo que representa este partido y trataremos de poder conseguir los 3 puntos. Se nos viene una recta final importante y son todos partidos decisivos".